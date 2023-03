Ara Malikian le sopla al "Viento del Norte" de Nando Agüeros

Nando Agüeros lanza hoy una nueva versión de "Viento del Norte", en colaboración con Ara Malikian. Será la primera de cuatro revisiones de otros temas emblemáticos de su repertorio, que Agüeros lanzará a lo largo de este año, para celebrar sus 25 años de trayectoria. "Quería festejar este aniversario de forma un poco especial, escogiendo algunos temas de mi discografía para volverlos a grabar y mezclar de nuevo, con David San José", explica Agüeros. Fue precisamente en el estudio de San José en el que se gestó esta nueva versión de "Viento del Norte". "Ara Malikian me parece un gran músico, además de muy buena persona. Para ‘Viento del Norte’ quería darle ese toque de violín, y creímos que no podíamos escoger a nadie mejor", relata Agüeros.

El objetivo con la inclusión del violín era claro: "He querido hacer una versión más intimista que la original, la de 2006, que era mucho más orquestal, mucho más grande. En este caso, quería una versión menos recargada y junto a Ara hemos conseguido hacer un tema muy emocionante y emotivo. Él ha aportado todo su talento, que es mucho".

En el propio estudio de grabación se tomaron ya algunas imágenes para el videoclip de la nueva versión, que se completaría después con otras tomas en Alto Campoo. "Grabamos entre la nieve, aprovechando la que había caído en el último temporal, en el monte Corona", relata Agüeros.

Con esta canción y sus correspondiente videoclip ya en rampa de salida, Agüeros prepara las otras versiones de temas propios que lanzará a lo largo de este año. "Aún estamos cerrándolo, tengo que escoger bien los temas y las colaboraciones", explica el cantautor, que en cualquier caso no tenía dudas de que la primera de estas versiones tenía que ser de "Viento del Norte", canción convertida en himno. "Es una canción consolidada, de pueblo y ha conseguido algo muy grande: que se conozca más la canción que el autor", reflexiona Agüeros.

El cantautor reconoce que nunca imaginó el recorrido que tendría cuando la lanzó, allá por 2006: "Yo veía que me gustaba, que había quedado muy redonda, pero no pensé que iba a tener ese impacto. Me ha dado muchas satisfacciones y me ha abierto muchas puertas. Ser el autor de ‘Viento del Norte’ es un orgullo, aunque hay quien piensa que solo tengo esta canción, cuando he compuesto más de cien", sentencia Agüeros.