Fernando Alba: "Necesitaba una exposición de envergadura para verme a distancia"

Fernando Alba (La Folguerosa, Salas; 1944) calcula que hace más de 30 años que no presenta sus obras en una exposición individual. Ha participado en muchas colectivas y, sobre todo, se ha volcado en la producción de obra pública. No se arrepiente. "Me ha mantenido ocupado, me entretuvo, y me ha enseñado mucho; fue una lección", afirma, pero admite que hace algún tiempo que "necesitaba una exposición de envergadura para verme a distancia". Por fin ha llegado y nada menos que de la mano del Museo de Bellas Artes de Asturias, que hoy inaugura "Fernando Alba. Sombra y accidente" en la planta -1 del Edificio Ampliación.

Alba, Premio Nacional de Escultura en 1964 y Premio Ateneo de Madrid en 1971, sigue la estela de Maite Centol, Dionisio González, Bernardo Sanjurjo, María Jesús Rodríguez y Armando Pedrosa, a los que el museo asturiano abrió sus salas para que presentasen en ellas su trabajo. El escultor salense, afincado en Oviedo desde hace años, se presenta con una "miniretrospectiva" comisariada por el arquitecto Jovino Martínez Sierra, que en 2012 le dedicó su tesis doctoral. Con lo de "miniretrospectiva" Fernando Alba quiere decir que las obras de sus primeras épocas son pocas y más bien testimoniales. La mayor parte de las piezas que se exponen desde hoy en el Museo son muy recientes, a lo sumo de hace dos o tres años. "No me veo en una retrospectiva al uso porque estoy lleno de ideas frescas y por resolver: no hay como el desconcierto para sentirte vivo", opina. "Sombra y accidente" contiene 28 obras, todas de buen tamaño, unas de metal, un material con el que el artista ha trabajado muy a menudo y que domina con soltura, ya sea hierro galvanizado, oxidado, galvanizado y pintado... También hay obras en madera, de castaño concretamente, datadas en los años 90; una "vídeopieza", muy singular, en la que Alba ha combinado un vídeo y una pieza de pared, y algunos de los dibujos que realizó a finales de los años 70. Para Fernando Alba esta exposición constituye "un hito, en un lugar significativo e importante", que recoge "el eco" de lo que ha aprendido y ha ido recogiendo en estas últimas décadas. "La esencia permanece en una evolución constante y reformadora", dice, y accede a revelar el sentido del título de la muestra: "Sombra y accidente, sí, porque somos accidente y en la sombra, a nuestras espaldas, es donde sucede aquello que nos importa". "Siempre me sentí querido y apreciado", asegura Alba, uno de los artistas asturianos con una trayectoria más sólida y cuya obra, sin embargo, ha sido objeto de controversia en múltiples ocasiones, precisamente en su tierra. "Esta región es otra cosa, no acaba de tomar conciencia ni de lo suyo ni de lo ajeno", se resigna. Hoy, a la presentación de la exposición de Alba en el Bellas Artes asistirán, además del artista, el comisario y el director del Museo, Alfonso Palacio, el director General de Política Llingüística, Antón García, y la concejala de Educación de Oviedo, Lourdes García.