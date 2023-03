La Fundación Princesa pone fin a sus coros infantil y joven

El Patronato gestor de la Fundación Princesa de Asturias decidía en la tarde de ayer que la actividad de los coros infantil y joven de la institución ha llegado a su fin. Las dos agrupaciones, con unos 140 integrantes entre ambas y más de 30 años de vida, cesaron en su actividad en febrero de 2020 como consecuencia de la pandemia del covid-19 sin que desde entonces se hubiera retomado su actividad. Una situación de impasse que a las familias y a los integrantes ya se les estaba haciendo muy difícil de comprender. Y por ello realizaron el miércoles en Oviedo una concentración como forma de evidenciar su interés por la continuidad de la formación.

Sin embargo, sus peticiones no se han visto cumplidas y definitivamente habrá un cese de su formación y su actividad, según ha decidido el Patronato de la Fundación que tras su reunión notificaban el acuerdo y, también, puntualizaba que "no afectará en nada al Coro de la Fundación –de adultos–, que continuará con su actividad habitual, como viene ocurriendo desde que retomara con regularidad su programación artística y ensayos en el 2021".

La noticia les cayó como un jarro de agua fría a las familias vinculadas a la formación. "Acatamos la decisión del Patronato pero ello no impide que nos sintamos muy decepcionados y con una profunda sensación de tristeza por el abandono al que se aboca a unos niños y jóvenes que tanto compromiso han mostrado con la Fundación Princesa de Asturias y con la música", indicaban tras la noticia.

Para ellos, esta decisión "supone tirar por la borda décadas de trabajo, 33 años en el caso del Coro Infantil y 35 en el del Joven Coro. Se pierde así un importante activo para la sociedad y la cultura asturianas, valores que hasta hoy pensábamos que representaba y defendía la FPA, además de cerrar la cantera que nutre a un referente internacional como es el Coro Adulto", añadían.

Ya avanzan que no se quedarán con los brazos cruzados, porque el interés les puede. De ahí que ya hayan escrito a la Casa Real, a la Reina Letizia y a la Princesa Leonor. Sostienen que la razón que se esgrime para cortar la trayectoria de un coro que está en los orígenes mismos de la institución, como es un posible deseo "por apostar por el programa ‘Toma la palabra’, una actividad que venía conviviendo con éstos desde el año 2015", no les parece lógica porque "ambos proyectos han sido compatibles y podrían seguir siéndolo". Les apena que, pese a que "hemos ofrecido a la Fundación caminos que hicieran posible la continuidad de los coros, lamentablemente no hemos encontrado sino evasivas y palabras inconcretas".

Nuevas entradas y nombramientos

Pero la reunión de ayer del Patronato, de carácter ordinario, sirvió para más cosas. Tanto la presidenta, Ana Isabel Fernández, como la directora, Teresa Sanjurjo, dieran información sobre la gestión financiera y patrimonial de la Fundación y el desarrollo y seguimiento de las actividades de este ejercicio, en particular, sobre la relación de candidaturas presentadas hasta el momento, que a primeros de mes eran 322 de 49 nacionalidades.

Además, se ha aprobado también la incorporación de la Fundación Caja Rural del Sur al Patronato y de Clotilde Calvo Sánchez como miembro protector. Antonio de Riva Alvargonzález, por su parte, sucederá como miembro protector al fallecido Romualdo Alvargonzález Figaredo, para quien han tenido un sentido recuerdo.

El órgano de gobierno de la institución también acordó nombrar patrono emérito a Francisco Goicoerrotea Sarri, marqués de Valdeterrazo.