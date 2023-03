¿A qué responde el cambio de sonido de su último álbum, ‘Luna llena’?

Natos: En cada nuevo trabajo hemos intentado explorar un poco nuevos sonidos y ver dónde estaba el límite. Al final lo que nos gusta es hacer música y, por mucho que seamos raperos, mola experimentar un poquito, sino te aburres de estar haciendo siempre lo mismo.

Han basado su carrera en hacer canciones que son crónicas de juventud. ¿Les da su vida actual para seguir sacando punta a eso?

Waor: Sí, porque seguimos llevando una vida bastante intensa, al menos a ratos. Sentir emociones fuertes cada poco inspira. Aun es suficientemente interesante nuestra vida como para contarla y que sea entretenida.

¿El rap tiene edad, fecha de caducidad?

Waor: Todavía no hay raperos que se hayan jubilado, por decirlo de alguna manera. Los hay que el público ha decidido jubilar. No hay ningún rapero de 60 años que siga viviendo de la música, pero porque el rap no tiene tantos años en España. Creo que no tiene edad ni fecha de caducidad. Al menos en nuestro caso, aunque seguimos haciendo canciones de rap estricto, en ocasiones sería aburridísimo hacer solo una cosa siempre. Nos gusta probar, divertirnos y volver a los orígenes con ganas.

Natos: Creo que hay que ser consecuente y que la música que hagas vaya acorde con tu vida y con tu edad. Ver a un tío de 50 años con familia y demás hablando de ‘flow’ y cosas así es un poco ridículo. Como el señor Burns con el skate.

En su música parece que el 'corazón' esté ganando terreno a su habitual chulería.

Natos: Sí, puede ser que ahora estemos sacando más el lado de las emociones. Cuando eres más joven tienes más la necesidad de demostrar que eres el mejor y el más chulo, y quizá ahora se ha abierto paso más el otro lado. Pero creo que aun así hay un equilibrio.

En 2018 tenían 500.000 suscriptores en Youtube y 400.000 oyentes en Spotify. Ahora, en Youtube tienen casi el doble y en Spotify cuatro veces más. ¿Se ganan la vida el doble de bien que hace 4-5 años?

Natos: Probablemente, sí. Pero no le prestamos mucha atención a estas cifras. Es un termómetro que mide mucho más la realidad el ver cuanta gente está dispuesta a pagar una entrada para ir a verte a los conciertos. Si tienes un tema exitoso o una colaboración con algún artista muy 'pegao' puedes tener la ostia de oyentes mensuales.... Pero luego he visto muchos casos que vas a sus conciertos y da un poco de penilla porque se basan en un 'hit' que ha sonado mucho en la radio o una canción que ha pegado en TikTok… Eso no se transfiere al mundo real.

Menciona TikTok. ¿Qué opinan de la plataforma en relación a la música?

Natos: A pesar de que no es nuestro mercado, me alegro de que exista eso porque lo veo un poco como cuando salió Youtube para nosotros, que fue un escaparate para que el público conociera a nuevos artistas sin que tuvieran que estar impulsados por la radio o porque un señor con traje decidiese que eras tu quien tuviera que sonar.

Han tenido una carrera sostenida y ascendente... Y no paran de crecer.

Waor: Hemos tenido una movida imprescindible que es: constancia y trabajo. En el inicio de una carrera son muchos los factores a tener en cuenta: el talento, la suerte… Pero cuando llevas más de una década y la cosa solo ha hecho que ir para arriba... El porcentaje de culpa que tiene el trabajo es mayor que cualquier otro factor. Nosotros no sabíamos qué iba a ser de nuestra vida, no teníamos donde caernos muertos, y cuando este tren pasó nos subimos y dijimos: 'de aquí no nos bajamos'. Y hemos mantenido esta mentalidad.