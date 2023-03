Rodrigo Cuevas reivindica las coplas y el folclore en el inicio del "Poex" más transversal

"¿Qué venís a ver?", preguntaba ayer el cantante Rodrigo Cuevas en un patio del Antiguo Instituto abarrotado. "¡A ti!", exclamaron algunos asistentes al acto que inauguró oficialmente el "Poex" en su cuarta edición. Una conversación llena de contenido entre Cuevas y el escritor Xaime Martínez, entrevistador improvisado.

"No necesitan presentación", afirmó Manuel Vallina, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, antes de dar paso a una charla en la que el artista ovetense tocó múltiples temas como su relación con la poesía, sus experiencias vitales, su "amor" por la música tradicional y el folclore o su reivindicación del cabaret y del Antroxu. "Las coplas son un saco en el que encontrar cosas maravillosas", subrayó. El público, absorto, no perdía detalle.

"La poesía tradicional no sirve si no deja lugar a la imaginación, al misterio y a la oscuridad", señaló Rodrigo Cuevas, que ensalzó el arte de ir a contracorriente. "Si haces algo evidente, no provoca nada", proclamó el cantante, que defendió el carácter "subversivo" del Antroxu y su capacidad para "difuminar las clases sociales". También aludió a sus preferencias literarias. "Intento leer poesía culta, pero soy más de ‘Romancero gitano’ que de ‘Poeta en Nueva York’", confesó Cuevas, que tildó de "honor" ser uno de los encargados de abrir el "Poex".

El artista asturiano rememoró sus inicios, en los que a sus conciertos acudían "seis o siete" personas. El acto de ayer reflejó su crecimiento. "El público ha estado muy participativo, hasta con un debate final sobre las libertades", comentó. Se refería a un breve coloquio que siguió a la charla y que dejó un emotivo momento cuando Beatriz Chaves, una joven poeta de 24 años presente en el público, le dedicó unas palabras de admiración. "Muchas gracias por ser una inspiración para los jóvenes", le dijo, despertando una ovación general. Chaves no desaprovechó la ocasión para lanzar una pregunta a ambos artistas, la de cuál es el verso que más les define. "Y tanto paraíso para eso", respondió Xaime Martínez. "Déjame pensar un poco", replicó Cuevas.

"Para quien trabaje en Asturias y se preocupe por la cultura tradicional, Rodrigo es una referencia ineludible", declaró Martínez sobre el ovetense, que acaba de grabar disco y ya prepara una nueva gira para junio. El director del "Poex", Jaime Priede, mostró su satisfacción por el comienzo de un certamen que refrenda que "la poesía no es algo solemne" y que "su lenguaje está presente en libros pero también en cine, teatro o música". En este último ámbito, Rodrigo Cuevas es claro ejemplo de ello.