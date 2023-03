"Un poema explica cosas de nosotros que no sabemos"

"Dios en la ría" es el título de uno de los libros de poesía mejor valorados por la crítica nacional el año pasado. Una obra que atestigua la fuerza interior y la capacidad poética de Estefanía González (Grado, 1970). Que muestra a una escritora que sobrelleva con el verso los golpes de la vida, sin ardides ni florituras. La poeta asturiana, que fundó la Librería de Bolsillo en Gijón junto a su marido Valentín Tejeiro, es de las que siente la poesía como las entretelas de un sueño para sustentar la verdad. Es muy probable verla por el paseo de San Lorenzo, con la mente siempre dispuesta a tropezarse con esa palabra que libere el horizonte.

–¿Constata "Dios en la ría" la potestad para abordar situaciones que solamente tiene la poesía?

–Digamos que el lenguaje poético es el lenguaje de la psique. Hace mucho que sabemos que el ser humano no es ni de lejos plenamente racional y unívoco. Un lenguaje simbólico y metafórico, exploratorio, subliminal, sugerente, abierto, es más acorde con nuestra forma de estar en el mundo, y la poesía y el resto de las formas artísticas son así. Un estudio científico o un ensayo psicológico sobre el dolor se dirigen a la racionalidad. Una obra de teatro o un cuadro o un poema sobre el dolor se dirigen a lo que llamamos, simbólicamente, el corazón. Expresa cosas de nosotros que ni nosotros sabemos que sabemos.

–En un verso habla de quedarse sin lenguaje, que quizás no sea lo mismo que permanecer en silencio…

–Sí, no es lo mismo. El lenguaje es una potencia, una capacidad, un poder. Creo que en ese mismo poema uso la palabra estupefacción. Quedarse sin lenguaje es como en el instante tras una bofetada, ese aturdimiento, esa incomprensión. Como cuando te cae un golpe muy fuerte y te noquea. Es una impotencia, una incapacidad, un no existir casi, una vida vegetal o animal, no plenamente humana, sin conciencia. El silencio es lo contrario. El silencio no es la ausencia del lenguaje, sino el descanso de la cháchara de la mente.

–El libro ha contado con el beneplácito de la crítica. ¿Es más complicado lograr ese respaldo que el del público?

–En realidad creo que van unidos, no me parecen polos opuestos. La poesía es tan minoritaria que un éxito de ventas obedece más a factores extrapoéticos que en otras formas artísticas. Quiero decir que no hay un boca a boca del público paralelo al de la crítica.

–Jordi Doce escribe en el prólogo que la obra apenas tiene antecedentes en sus contemporáneos, ¿cómo se lleva con ellos?

–Hay excelentes poetas entre mis contemporáneos que, incluso, he leído y que, incluso, tengo el privilegio de haber conocido. Me llevo muy bien con todos y aprecio a muchos, aunque yo siempre estoy fuera de todos los grupos y facciones, en poesía como en la vida. Soy marginal, excéntrica, solitaria, para lo malo y para lo bueno. Mi poesía es muy poco social, debo decir. Está poco inserta en su época, aunque puede que esto sea una percepción errónea mía, como cuando digo que ya no pertenezco a mi siglo, pero es falso. Claro que pertenezco a mi siglo. Es inevitable. Lo que pasa es que no lo busco, no hago nada por pertenecer a él porque no me gusta.

–Después de estudiar Filología Hispánica, con las consiguientes primeras lecturas, ¿cómo ha sido la transformación posterior hacia otros gustos o tendencias?

–En mi casa había libros por todas partes y leía poesía ya de niña. Un libro maravilloso de poemas de Lorca para niños era mi favorito. "¡El sol, capitán redondo, monta en su globo a los pájaros…!". Y de ahí en adelante. No he cambiado de gustos, aunque sonoridades a la Rubén Darío o rimas machaconas que de adolescente me hacían gracia ahora me hieren el oído. También dejé de pasear por los acantilados leyendo a los románticos ingleses a los que alude Jordi Doce en el prólogo. En la facultad seguía apreciando el mensaje, motivo, anécdota, tema, como los jóvenes. Ahora quiero ser electrizada y no saber por qué.

–¿Sobrevive la buena poesía a disputas estéticas y personales, modas pasajeras y el eterno tópico de que es patrimonio de minorías?

–Sí, sobrevive a disputas estéticas y personales, modas pasajeras y a su ser minoritaria, que es tópico, pero no falso. Lo malo es que hay buena poesía que no sobrevivirá más que el poco tiempo que exista el libro para el puñado de lectores que, por alguna razón, haya dado con él. Tiene que ver con la evolución de las formas artísticas. Lo cultural es inseparable de lo social y lo económico. La función de la crítica a la que aludía antes tiene mucho que ver con esto, pero incluso la crítica es incapaz frente al gran hipermercado que es hoy la sociedad.

–Hay poesía muy buena que pasa inadvertida para el gran público. ¿Es el lector de poesía más selectivo que el de otros géneros?

–No creo que sea más selectivo, sino mejor amante. Hay lectores selectivos en narrativa y ensayo. Y hay lectores de poesía que leen cosas que ni siquiera son poesía, aunque se escriban en renglones acortados. Lo que sí hace la poesía es crear verdaderos amantes: dedicados, fieles, atentos, entregados. Porque también la poesía está más abierta al lector.

–Un verso que tenga grabado a modo de epitafio o consigna vital.

–Grabado en mi piel, mi tatuaje: "Un río cuyo fondo guarda más luz que el cielo". ¿Qué, qué será ese río?