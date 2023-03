Un poema con versos de muchos poetas

Hace cuatro años, en respuesta al llamamiento de las Naciones Unidas a celebrar en el mundo, cada 21 de marzo, el Día Mundial de la Poesía, nació en Asturias una esperanza. Se llama Asturias, Capital Mundial de la Poesía, una iniciativa única en el mundo.

Los pueblos necesitan grandes ideales colectivos, escribió el gran politólogo francés Maurice Duverger, para ir al encuentro de la tierra prometida. La grandeza de los hombres y de los pueblos se mide por la cultura que poseen. Un país sin proyectos ilusionantes, una nación que no lee, no puede progresar. Lo dijo el gran escritor Amos Oz, "donde no hay poesía triunfa el mal"; belleza, luz y versos están unidos; "al mundo le faltan versos y le sobran fanatismo, violencia", escribió Julián Marías, y otros males que están en la mente de todos. La poesía educa la sensibilidad y nos abre a otros mundos interiores. Nos invita a amar más intensamente la vida. Federico García Lorca dijo que la poesía es una alerta a la sociedad. Y hay que estar despiertos, porque sin conocimiento, sin ideas, sin libros, sin poesía, un día podemos descubrir que nos han robado la esperanza, es decir, todo. La Poesía ilumina al mundo, es la voz más antigua de la tierra, decía el gran poeta León Felipe. Es el género literario supremo y el más milenario.

Asturias, Capital Mundial de la Poesía, nace para embellecer aún más a nuestra tierra, para unir versos, cultura, democracia, libertad y concordia. La iniciativa fue pronto acogida con entusiasmo en toda Asturias. Un día, en su honor repicaban las campanas de la basílica de Covadonga; otro día, en las aulas de muchos colegios se escribían y se recitaban versos; otro, aparecían poemas colgados en las ramas de los árboles de un bosque del concejo de Boal; otro, en piedras del Camino de Santiago, un camino de poetas, se descubrían dibujados versos y pequeños poemas; otro día, pequeños barcos de papel con poemas surcaban las aguas del mar Cantábrico, y en Oviedo, el Ayuntamiento creaba una hermosa plaza de la Poesía. Asturias se entregaba a la poesía, pues, como escribió alguien al unirse con entusiasmo, "el proyecto llega en este tiempo devastador al que, como nunca antes, tal vez le falten versos".

Quiero agradecer a los que rápidamente se unieron a la idea para convertirla en realidad: Ignacio Martínez, José Antonio Caicoya, Sai Ruiz, Pilar Rubiera, Juan García, Cristina Jerez, Antonio Palicio, Rodrigo Cepeda, Carlos Suárez Cué, Galo Mateo Villegas, Iván Alonso y Ana Alonso Palenzuela. Otros dieciocho mil, asturianos en su mayoría, se fueron uniendo libremente, y sin compromiso alguno, como fundadores. También recibimos, desde el principio, el apoyo incondicional de dos astur-mexicanos de excepción: Antonio Suárez y Carlos Casanueva. No quiero dejar de mencionar en este párrafo a mis hijos, Pelayo y David. Mención especial deben tener el presidente del Principado, Adrián Barbón –del que recibí las primeras palabras de compromiso con la idea y de ánimo para llevarla adelante– y el apoyo incondicional de Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, que en todas las horas no ha dejado de estar al lado de esta idea que está iluminando a nuestra Asturias. Al mismo tiempo llegaban importantes apoyos de relevantes personas e instituciones: de premios Nobel, como Mario Vargas Llosa; de miembros de la Real Academia de la Lengua Española, como Luis María Anson, de ministros del Gobierno de Europa y de la presidencia de su Parlamento, de la Junta General, máximo órgano representativo de la región, que por unanimidad tomó el acuerdo de sumarse al proyecto, como también lo hizo el pueblo hermano de Portugal a través del Gobierno de las Azores.

Esta espléndida acogida refuerza nuestra convicción de que no hay fuerza más poderosa que la de una idea a la que le ha llegado su hora. Me emociona muchísimo ver cómo una idea tan mágica crece y se convierte en una maravillosa realidad. Mejorar el mundo es posible, tal como me ha dicho una joven fundadora del proyecto, Rocío Díez García.

Ha pasado el tiempo y me reafirmo en una idea que me ha guiado desde mi niñez: hay que tener sueños para llenar de vida a la vida. Como los viejos y diestros marinos, hay que tener el coraje y salir del puerto seguro, navegar en el mar abierto y disfrutar del gozo de la navegación. Es importante tener un sueño que cumplir. No importan los riesgos por emprender. He recibido muchas satisfacciones y este es un ejemplo.

Para finalizar quiero recordar unas palabras pronunciadas recientemente en una conferencia en la Feria del Libro de Guadalajara, México, por el poeta rumano Mircea Cartarescu: "El arte de la poesía, siempre a la búsqueda de la belleza, siempre agonizante y siempre resucitada, se ha encontrado invariablemente entre los medios más eficaces para reavivar las conciencias, para despertar la dignidad humana, para preservar la libertad siempre amenazada en nuestro mundo hobbesiano. La poesía es, de hecho, otro nombre para la libertad".

Camino de la Primavera, este año podríamos celebrar el Camino de los Poetas. Si la primavera meteorológica comenzaba el miércoles día 1 de marzo, este año podremos celebrarla desde Salas, donde se festejará la "Capital Mundial de la Poesía". Como tenemos tiempo entre su comienzo meteorológico y su comienzo astronómico, la poesía sería un acontecimiento continuo, una celebración en busca de una paz que nos falta desde hace tiempo en este mundo de conflictos continuos.

"Las sandalias del peregrino y la poesía fusionados en una misma dirección". Con frases como esta vuelve Graciano García a animarnos a celebrar esa reivindicación que intenta ser universal. Su idea de considerar Asturias una capitalidad poética se va extendiendo por el planeta, que según datos demográficos, está inundado de asturianos. Y como en años precedentes sería precioso regar con versos el Principado, con carteles de apoyo, a través de las redes que tanto usamos, con informaciones en los medios, comprando libros, proclamando que "el mundo necesita versos para que en él haya menos miedo y más amor".

John Felstiner, profesor de la Universidad de Stanford, publicó un libro titulado "¿Puede la poesía salvar la Tierra?" (Can Poetry Save the Earth?), recordó hace años Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), para animar a celebrar mediante la poesía la llegada de la primavera. Hoy, en medio de un gran conflicto bélico centrado en Ucrania, pero que incumbe y afecta a la paz mundial, parece importante reivindicar la lírica en búsqueda de la paz. Una paz que lleva muchos años reprimida por los combates que aterrorizan y matan a las gentes en Siria, en Afganistán, muchos territorios de Oriente Medio, de África, de una Tierra que nos empeñamos en destruir.

Azoulay señalaba la poesía como "el poder de extraernos de lo cotidiano para recordarnos la belleza que nos rodea y la resistencia del espíritu humano". El veterano periodista Graciano García, fundador y gran promotor de los Premios "Príncipe" / "Princesa de Asturias", al aproximarse la fecha del 21 de Marzo, anima a apoyar y "difundir este proyecto único y esperanzador" como broche a infinidad de actividades en torno a la poesía que se celebrarán en "colegios, bibliotecas… comercios, librerías, calles, hospitales, medios de transporte", con volteo de campanas en las iglesias de Asturias, en la catedral de Oviedo, en la basílica de Covadonga "enviando un ilusionante mensaje de paz al mundo".

El Día Mundial de la Poesía fue instituido por la Unesco en 1999, siendo su director general Federico Mayor Zaragoza, para quien "son posibles otros caminos" si "nos ayudamos unos a otros a mirar". Asturias es cuna de iniciativas como el Camino de Santiago, una de las más universales del planeta. Celebrar el Camino con poesía quizá represente unir dos cualidades universales. La iniciativa que propone la lectura y el cultivo de la poesía, que cada año nos recuerda Graciano García, nos hará "unir versos, democracia, libertad y concordia".

Unir versos de diferentes poetas para componer un poema. Esa fue una de las tareas incluidas en el taller-recital "ARTEsanos de UniVersos" que propuso ayer la Asociación de Escritores de Asturias a estudiantes de doce centros de Secundaria del municipio de Oviedo para celebrar, con un día de adelanto, el Día Mundial de la Poesía. En el Aula Magna de la Universidad de Oviedo, y en grupos de dos, los alumnos se afanaron en elaborar un centón, una obra literaria compuesta a base de fragmentos de diversos autores.

"Les dimos un manojo de versos para que los estudiantes seleccionasen y compusiesen un poema", aseguró la presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, María Esther García López, que impartió el taller junto con Aurelio González Ovies. El objetivo con el que surgió esta actividad era el de "llevar la poesía a la gente joven, ir dándoles el testigo", explica García López. González Ovies apunta que "este taller puede llevar a algún estudiante a leer más y veremos si sale algún poeta o algún filólogo".

El medio centenar de estudiantes que participaron en la actividad seleccionaron los versos entre los 31 poemas de otros tantos autores, entre ellos Ángel González, Gloria Fuertes, Luis Alberto de Cuenca o Antonio Machado, que les facilitaron. "Nos llevó tiempo realizar la elección para que enlazasen bien", afirmaron Irene Cianca y Abril López, alumnas del IES Leopoldo Alas Clarín, que formaban uno de los equipos.

Previamente, los participantes en el taller tuvieron que responder a dos cuestiones: "escribir para..." y "leer para...". A esta última contestó Illán Fernández, del IES Aramo, con "para viajar más rápido que en AVE porque a ver qué tren te lleva al París de Arsène Lupin en lo que pasas una página". Los organizadores del taller harán un compendio con todas las respuestas para enviarlas a los centros.