Llega al primavera y esperamos con enfotu’l brillu de la lluz, esperanza que se repite cada añu col mesmu rixu nesta estación, magar que sabemos qu’onde alluma la lluz siempre hai sombra, antítesis que ta presente en tolos momentos de la esistencia.

La sombra, esi llau escuru que toos tenemos nes coraes y qu’escuende lo más íntimu de nós. Toos sentimos dalguna vez mieu a la sombra (y a les sombres). Mieu a too lo que ye la parte escura del ser, lo que llevamos escondíu nel interior y qu’en dalgún momentu hasta llega a atormentanos. Pensamientos, emociones, pasiones, traumes, actitúes... que nun reconocemos o nun queremos reconocer como de nuesu. Ye esi momentu nel que nos damos cuenta que la sombra nos persigue por muncho que galoupemos.

Corrí muncho’l día que caí na cuenta que la mio sombra me siguía, como si se tratare d’una pantasma que m’acosaba. Yo yera pequeña y al pescanciar que cuanto yo más corría la sombra más s’averaba a mi, pasé momentos de verdaderu pavor y grité, grité muncho y hasta lloré amedranada. Pasáu’l tiempu, fueron munches vegaes les que xugué cola mio sombra, y cola de los mios amigos, y coles sombres de los árboles, y de los animales y pasé hores y hores contemplando como medra y encueyi y endelgaza y engorda, eso sí, siempre muda y escura. Yo retábala y falaba con ella y maxinaba lo que me gustaría que me retrucase. Un xuegu prestoso hasta qu’el tiempu acabó confirmándome de que cola sombra nun se pue xugar. D’ello tamién recibí abondes alvertencies de parte de mio madre: "el qu’a bon árbol s’arrima bona sombra lu cubre", refrán mui fondu si reflexonamos sobre él, o cuando me rellataba toles coses que traíen mala sombra y que debía evitar. Sabies alvertencies pa la vida.

Nacemos con mieu a les sombres, y vémosles como pantasmes que siempre van a la par nuesu y enxamás les podemos escorrer. Ye un temor que nun desapaez col pasar del tiempu. Namás s’acabaría si la lluz del mundu s’apagara pa siempre. Nin lluz, nin escuridá, too silenciu eternu, too nada. Pero esi ye otru de los mieos que nos amaguen, que la lluz "se nos apague". Sicasí llega la primavera y la esperanza de resplandor. Primavera enllena d’arumes y de poesía per tolos requexos, poesía qu’alimenta l’alma. Aprovechemos tolos lluminos que llucen, anque seya cola sombra como collacia inseparable.

Pantasmas fieles

que m’acompañan día ya nueite,

con güeyos güecos

que ven na escuridá del alma.

Solombras desfiguradas

Pantasmas vieyas, con memoria antigua,

l.loucas,

estrañas,

alimentadas de mieos y tinieblas.

Solombras pálidas, sin pías nin manos,

col.lacias inseparables

que cuerren pola mia cabeza,

encuéyense ya miedran,

ya bieben de las mías l.lagrimas.

Tiempu d’iviernu.