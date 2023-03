Berta Piñán cerró la última Comisión de Cultura de la Junta con poesía y lágrimas

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, tuvo ayer una emocionada intervención en la Junta General del Principado. Con un poema de la polaca Wislawa Szymborska –con muchas alusiones que parecían acordes a una etapa política que acaba– y lágrimas cerró la última comisión de la legislatura. Una intervención –aunque luego seguirían otras declaraciones en respuesta a preguntas de la oposición– con la que hizo balance de la legislatura en lo relativo a su departamento.

Piñán leyó el poema, "Listas", y la emoción la embargó al afrontar el tramo medio, cuando la Nobel de Literatura de 1996 se pregunta "Sobre qué escribirán pasado mañana los diarios; cuándo acabarán las guerras y por qué otras cosas serán sustituidas; en qué dedo corazón estará el anillo del alma que a mí me fue robado, que perdí". Su emoción generó los aplausos de todos los diputados y las lagrimas de la presidenta de la Comisión, la socialista Lidia Fernández. Y fue interpretada por los diputados como una despedida extraoficial y una ratificación de que no seguirá, si tuviera oportunidad. "Así lo entendimos", contaron algunos de los presentes.

En su repaso de acciones, Piñán anunció que su cartera dejará preparado el borrador de las leyes de Archivos, Museos y Bibliotecas para tramitarlo la próxima legislatura, y destacó el trabajo de estos cuatro años para "transformar" y "profesionalizar" el sector cultural asturiano. Además, indicó que hay varios proyectos "encarrilados", citando expresamente la residencia artística Al faro, en Tapia; la Casa de la Música de Candás, o el Centro Cultural de Grado. Con todo, dejó caer que ella los tendrá que disfrutar la próxima legislatura "como ciudadana".

La Consejera también reconoció que no es "una persona grata" en la Fundación Selgas-Fagalde al enfrentarse a ella "de manera pública y eficaz". Respondió así a una pregunta del diputado de Podemos Asturies Ricardo Menéndez Salmón, relativa a las relaciones con la Fundación, tras la polémica que se generó esta legislatura al conocerse que esta Fundación estaba intentando vender cuadros de su propiedad, pero que pertenecen al patrimonio asturiano.

"Lo pasé mal realmente con los Selgas y lo sigo pasando mal, porque no soy una persona grata en la Fundación", admitió la Consejera, que apuntó que se trata de "la primera vez que alguien se enfrenta a la Fundación de una manera publica y eficaz, porque se frenaron muchas cosas que allí podían haber sucedido". Piñán destacó que en Patrimonio se sigue trabajando en un inventario de los bienes de la Fundación, y aseguró que el Principado "va a estar vigilante de todos los movimientos y proyectos que puedan tener" en la Fundación.

Piñán también se refirió a la Ley de Mecenazgo y lamentó que, en los intentos por lograr fomentar el mecenazgo entre las empresas con iniciativas vinculadas al Camino de Santiago y el de los Santuarios, "no conseguimos implicar a las empresas, el empresariado y aquellos organismos particulares y privados que creíamos que podían participar". Y sobre la oficialidad del asturiano, la consejera de Cultura sostuvo que la ciudadanía asturiana "está preparada para un debate profundo sobre la oficialidad" de la lengua asturiana y el gallego-asturiano. Dijo que todos los debates "serenos y que no crispen" sobre el futuro del patrimonio lingüístico, "bienvenidos sean". Porque, recordó Berta Piñán, este debate "no es de esta legislatura".