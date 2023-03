Agenda: consulta qué hacer hoy, 25 de marzo, en Asturias

«El sueño de Miliki», en el Campoamor. El teatro Campoamor acoge las representaciones del espectáculo infantil «Circlassica, el Sueño de Miliki». Habrá dos funciones esta tarde: a las 16.30 horas la primera y a las 19.30 horas la segunda. Habrá nuevas funciones mañana y pasado.

Tributo a «Dire Straits». El teatro Filarmónica acoge, a partir de las 20.30 horas, El tributo «The Very Best of ‘Dire Straits’: Brothers in Band».

Música sinfónica. El Auditorio Príncipe Felipe acoge, a partir de las 20.00 horas, una nueva función de los Conciertos del Auditorio, protagonizada por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort, con un programa que incluye obras de Claude Debussy y Nikolái Rimski-Kórsakov Entradas a la venta en ospa.koobin.com.

Pregón del costalero. La capilla del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acoge el XI Pregón del costalero de Oviedo, a cargo del cofrade y capataz Javier Prieto Moreno. La lectura comienza a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Semana de la Poesía. La Academia Coral presenta «Un concert spirituel», dedicado a la música sacra del romanticismo francés. El concierto tendrá lugar en la hermosa Iglesia de Santo Domingo de Oviedo a las 19.30 horas. La Academia Coral estará acompañada por las solistas Larysa Shevnina, Noelia Fernández y Sonsoles Calero, y todos serán arropados por el arpa a cargo de Mirian del Río. Entrada libre.

Cine en San Juan. El salón parroquial de San Juan (c/Fray Ceferino) acoge, a partir de las 18.00 horas, la proyección de «La sirvienta», de Pablo Moreno. Entradas a la venta en www.lasirvienta.com.

Día Mundial del Agua. Dentro de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, el centro social de Colloto acoge la exposición «El agua de Oviedo», que se puede visitar de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Se clausura hoy.

SACO. Continúan disponibles algunas actividades de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). Programa del día: de 11.30 a 14.30 horas, en el Museo de Bellas Artes, «Plano sonoro vol. 4»; de 11.30 a 14.30 horas, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, «El sonido del arte vol. 5: Niño de Elche» y «Quatro Janelas Discretas (para a obra de Regina Pessoa)»; de 10.30 a 14.30 horas, en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad, «Escape».

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes expone, en la sala 2 del Palacio de Velarde, la muestra en torno a «Virgen de Guadalupe», obra invitada que llega desde la colección del conde de Revillagigedo. El horario de apertura del museo es de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. La exposición «Covadonga 722-2022. Las huellas y los relatos», comisariada por María Antonia Pedregal y César García de Castro, puede verse hasta el 9 de abril. Además el museo ofrece la visita a su colección permanente. El acceso es gratuito. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo para hoy es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. El precio de la entrada general es de 7 euros. Visitas a la torre gótica. La catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Exposición en la Sala Sabadell Herrero. La sala de exposiciones Sabadell Herrero (Suárez de la Riva, 4) acoge la exposición «Bernardo Pérez Tovar. Comprometido con la realidad», que muestra más de 200 imágenes tomadas por el fotoperiodista. La sala, que cierra los martes, abre los lunes y de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Gijón

Teatro Jovellanos. A las 20.30 horas se representará «Atra Bilis. Una comedia rural» en el teatro Jovellanos.

Jardín Botánico. María Cabal, de Biohuerting, ofrecerá la actividad «Huerta para vagos» en el Jardín Botánico. Será entre las 12.00 y las 14.00 horas.

Festival «Poex». A las 13.00 horas, Roxana Popelka tendrá un encuentro en el Antiguo Instituto. Alba Flores pasará a las 17.00 horas en el Toma 3. A las 18.00 horas se proyectará en la Escuela de Comercio "En la ciudad de Sylvia", de José Luis Guerín. Y a las 20.00 horas en el Antiguo Instituto se podrá ver el espectáculo "Eterno Federico".

Teatro de la Laboral. Desde las 17.30 horas tendrá lugar la proyección de varios cortos: «El diañu», de Samuel Ferrandi; «Sin pausa», de José Cachón; «La sonrisa de los maniquís», de Asur Fuente; «Gniele baila», de Ana Izarzugaza, y «No Jungle!», de Carmen Menéndez. Y de las 19.00 horas se continuará con la iniciativa «Corten», con la proyección de los cortos «A rabia», de Alberto Díaz López; «El querer», de Miguel Manchetti; «No hay fantasmas», de Nacho Solana», e «Irrits», de Maider Oleaga.

Espacio Escénico El Huerto. La compañía «Teatro Arbolé» ofrece el espectáculo de títeres «Blancanieves» en Espacio Escénico el Huerto. Será a las 18.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. A las 11.00 horas Maite Centol ofrece el taller «¡Ojo al dato...que pinta!» en el Museo Nicanor Piñole.

Ateneo de La Calzada. Carlos Alba «Cellero» narrará el espectáculo «Viejeces: tradición y palabra» en el Ateneo de La Calzada a partir de las 12.00 horas.

Museo del Ferrocarril. A las 12.00 horas tendrá lugar una visita guiada al Museo del Ferrocarril.

CMI Pumarín Gijón Sur. A las 19.00 horas «Saltantes Teatro» representará «Misery» en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

Ciudadela de Celestino Solar. A partir de las 12.00 horas se podrá disfrutar en la Ciudadela de Celestino Solar de una visita guiada.

Antigua Rula. Hasta el 27 de abril, podrá visitarse la exposición «Lo elevado profundo», de Ros Boisier, dentro de la programación del «Poex». Los horarios de la sala de exposiciones son de martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas y los sábados domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Barjola. Hasta el 21 de mayo puede visitarse la exposición «Un día inolvidable», de Carlos Barral, José Ramón Cuesta, Asur Fuente y Sergio Llunik. Los horarios son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 30 de marzo se podrá visitar la muestra «Sobre MESA: Nicolás Muller en torno a ‘Revista de Occidente’: Pío Baroja y Fernando Vela». Asimismo, hasta el 18 de junio podrá visitarse la muestra «En forma de encuentro: recordando los ochenta y Cornión» en el Museo Evaristo Valle. Horarios, de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 16 de abril se podrá visitar la exposición «Gijón bajo las bombas (1936-1937)» en la Biblioteca Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Teatro en el Niemeyer. En el marco del ciclo «Off Niemeyer» se representa a las 20.00 horas en la sala Club del Niemeyer la obra «El grito del cardo». El precio de la entrada es de 15 euros.

Semana Cultural del Julián Orbón. El teatro Palacio Valdés acoge un espectáculo de danza clásica y española a cargo de la compañía «Larreal» conformada por el alumnado del Conservatorio de Danza «Mariemma» de Madrid. El espectáculo comienza a las 20.00 horas.

Sábados en las «biblios». Las bibliotecas Bances Candamo, Los Canapés, La Luz y La Carriona ofertan, de 11.00 a 13.00 horas, talleres gratuitos para promover la conciliación familiar.

Patio Patín. En el patio del Edificio Fuero, patinaje para toda la familia a partir de los 3 años con monitores profesionales que enseñarán de forma gratuita. Los sábados la actividad se realiza en el patio del Edificio Fuero (si el tiempo lo permite) y los domingos en el Colegio Versalles. Es obligatorio utilizar casco y protectores. De 12.00 a 14.00 horas.

Bosque comestible. Primera Sextaferia en el Bosque Comestible (c/José Cueto, detrás de la Escuela de Idiomas). Encuentro intergenaracional de 11.00 a 13.00 horas.

Patios Abiertos. La iniciativa «patios abiertos» es la apertura los fines de semana de 10.00 a 22.00 horas de los patios escolares de los colegios públicos de Villalegre, Marcos del Torniello y El Quirinal para realizar actividades deportivas y de convivencia vecinal.

Presentación de poemario en Avilés. Se presenta «Flores que me sembraste» a las 12.30 horas en la escuela de danza Luisa Núñez (C/ Ruiz Gómez, 25). Se trata de un poemario de Javier García publicado por Ágora siglo XXI.

Exposición de fotos de Avilés. La Casa de Cultura acoge la muestra fotográfica «Avilés, la ciudad transformada (1939-2000)» producida por el Muséu del Pueblu d’Asturies y formada por más de 200 imágenes. Puede visitarse hasta el 23 de abril en horario de lunes a sábados, de 9.00 a 21.00 horas y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

«Dalí. Dibujar lo escrito». La cúpula del Niemeyer acoge hasta el próximo día 18 de junio una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura: «Divina Comedia», de Dante Aligheri; «La vida es sueño», de Pedro Calderón de la Barca y también «Fausto», de Goethe. De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 (lunes y martes cerrado). Las entradas cuestan 4 euros.

De paseo por el Niemeyer. Las visitas guiadas al centro cultural Niemeyer de Avilés los fines de semana serán a las 11.30, 12.30 y 17.00 horas. De miércoles a viernes, las visitas se realizan a las 17.00 horas.

Repaso a la historia portuaria. El museo del puerto avilesino situado en San Juan de Nieva, Espacio Portus, abre de jueves a sábado (de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas). El acceso es gratuito. Se ofertan, además, itinerarios didácticos en la desembocadura de la ría (también gratuitos). Se requiere reserva previa (655961186, 627200449 y espacioportus@gmail.com).

Difac organiza una exposición de fotos en clave 8M. «Eres la huella infinita de una vida empoderada» es el título de la exposición de fotos organizada por la Asociación de Discapacitados Físicos de la Comarca de Avilés y Comarca (DIFAC) con motivo de la celebración del 8M, Día Internacional de las Mujeres. Se puede visitar hasta el 20 de abril en los ventanales de la Factoría Cultural.

Danza en el Valey. La Compañía Ibérica de Danza representa en el centro cultural de Piedras Blancas el espectáculo «Quixote Origen», La sesión comienza a las 20 horas. El precio de la entrada es de 20 euros.

Donación de sangre. El Valey, en Piedras Blancas, acoge el último día del maratón de donación de sangre. El horario es de 9.00 a 14.00 horas.

Cuentacuentos en Raíces. El cuentacuentos «La estrella que no tenía puntas y la niña que tenía un telescopio» tiene lugar a las 18.00 horas en el local de la asociación de vecinos de Raíces Nuevo, a cargo de la compañía «Puppy’s». Entrada libre.

Sandra Sarasola y Cécile Brillet exponen en el Valey. El centro cultural Valey de Piedras Blancas acoge hasta el 27 de abril las exposiciones de Sandra Sarasola y Cécile Brillet. El horario de visitas es de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La entrada es libre.

Los sábados, mercado al aire libre en Las Vegas (Corvera). Las inmediaciones de la calle Rubén Darío de Las Vegas acogen hoy, desde las 10.30 hasta las 14.00 horas, el tradicional mercado callejero de Corvera.

Las Cuencas

Teatro en Langreo. El teatro de La Felguera acoge hoy, a las 20.15 horas, la representación de «La ley de la selva», a cargo de «La Westia Producciones» y con texto de Elvira Lindo. Con la puesta en escena de esta obra, el Ayuntamiento de Langreo se une a las celebraciones del Día Mundial del Teatro, cuya efeméride es el 27 de marzo. El precio de la entrada es de 6 euros.

«La perra blanco trío», en Mieres. Dentro del ciclo HM hoy llega a Mieres el concierto de «La perra blanco trío». Será a partir de las 21.15 horas en Mieres Centru Cultural. La entrada anticipada cuesta 12 euros y en taquilla 15.

Teatro en Laviana. La Casa de Cultura de Pola de Laviana recibe hoy, a las 19.00 horas, a la compañía «Kumen Teatro», que pondrá en escena la comedia «El año que viene será mejor... o no».

Documental en Langreo. El concierto «Cum laude, tributo al humor», a cargo de Laude Martínez y Chus Canteli podrá disfrutarse hoy en Mieres. Será a las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición colectiva en Aller. El centro cultural de Moreda acoge hasta el 10 de abril la exposición artística colectiva Arca (Arte Caudal). Puede visitarse de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas.

Centro

Cine en Candás. El teatro Prendes acoge en estreno absoluto la proyección de las películas «El fantástico viaje de Margot y Marguerite» (Francia, 2020), a las 17.30 horas, y «John Wick 4» (EE UU, 2023), a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Concierto de fados en Lugones. El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a las 19.00 horas un recital de fado a cargo de las fadistas Vanessa Santos y Ana Rita Prada, que estarán acompañadas por Pedro Marques (guitarra portuguesa) y José Elmiro (viola de fado).

Concierto folk en Villaviciosa. La formación de música folk «Fabes de Mayo» ofrece un concierto en teatro Riera de Villaviciosa a las 19.30 horas. La entrada es gratuita previa retirada en taquilla.

Teatro en Posada de Llanera. El Espacio Escénico Plaza La Habana de Posada de Llanera acoge a las 19.00 horas la representación de la obra «Orsai», a cargo de la compañía «Teatro del Cuervo». Entrada libre hasta completar el aforo.

Espectáculo infantil en Pravia. El Auditorio José Barrera de Pravia acoge a las 20.00 horas «Meme», la musical historia de un grumete de primera.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00. Los lunes cierra.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge hasta el 14 de mayo la exposición «Las piedras vividas», de Pilar Fernández Carballedo. Además exhibe su colección permanente, que reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Horario: martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Concierto en Llanes. El Casino de Llanes acoge a las 20.00 horas un concierto de la banda «Sinatra & Jobim Project», que versiona temas inolvidables como «La chica de Ipanema», «Fly me to the moon», «My way», «Wave» y «Agua de beber», entre otros. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

Música sacra en Colunga. La iglesia de San Cristóbal de Colunga acoge a las 19.00 horas, después de la misa, el concierto de música sacra a cargo de la Coral «Capilla de la Torre».

Acción de voluntariado en Ribadesella. La Asociación para las cardiopatías Waves for Heart organiza una recogida de basura en la playa de Santa Marina. La actividad comienza a las 12.00 horas y el punto de encuentro estará en la rampa 7 (frente al puesto de salvamento). Se repartirá el material necesario para la recogida de residuos.

Actividad infantil en Llanes. El centro cultural infantil «La Curuxa» de la Biblioteca de Llanes acoge a partir de las 12.00 horas el espectáculo de música tradicional «Restolando», de David Varela. La participación es gratuita previa inscripción en la biblioteca.

Presentación de novela en Pimiango. En la Librería de Pimiango se presenta hoy a las 19.00 horas la obra «Adiós, Kabul», de Ana García Salas. Entrada libre hasta completar aforo.

Occidente

XXI Semana Cultural de Cangas del Narcea. Hoy a las 20.00 horas tendrá lugar en Besullo el broche del programa de la XXI Semana Cultural de Cangas del Narcea con el concierto de Jerónimo Granda, «La flauta del sapo», a partir de poemas de Alejandro Casona.

Jazz en La Caridad. El Auditorio As Quintas de La Caridad acoge a las 21.00 horas el concierto de «Vistel Brothers Quartet», que presenta su nuevo disco, «Fiesta en el Batey».

Concierto tributo a Javier Krahe en Luarca. El Conservatorio del Occidente de Asturias acoge a las 19.00 horas un concierto de la formación «Tributantes de Javier Krahe», que con el título «¿Qué hay de nuevo?» realiza un homenaje al célebre cantautor madrileño fallecido en 2015. Entrada libre hasta completar el aforo.

Concierto de antiguos alumnos de la Escuela de Música de Coaña. Con motivo del 25.º aniversario de la Escuela de Música de Coaña, la Casa de Cultura de Ortiguera acoge a las 19.30 horas un concierto que protagonizan antiguos alumnos y alumnas de la Escuela de Música. Además, habrá una proyección de fotografías que recorrerá los 25 años de historia de la escuela. Entrada libre hasta completar el aforo.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 09.00 a 20.00 horas. El precio de la entrada general es de 3 euros.