"Extrarradios" despide con aplausos el 8M y el programa de invierno del teatro avilesino

"Extrarradios. La comedia de las mujeres desamparadas", de Eduardo Alonso, fue el espectáculo que sirvió anoche en Avilés para dos cosas: para cerrar el ciclo "Hecho en Asturias" de invierno del teatro del Palacio Valdés y, a la vez, para despedir el programa de actividades diseñado para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres en el concejo y es que, en la villa del Adelantado, se ha convertido en tradición contar con una fiesta dramática sobre las tablas del centenario odeón con motivo del 8M.

Esta última circunstancia fue la que explicó el llenazo con que la compañía de María Piquero salió a escena. En poco menos de un par de horas, habían volado las invitaciones que el Ayuntamiento de Avilés había puesto en taquilla. En esta ocasión el teatro Palacio Valdés se llenó hasta la bandera, mucho antes incluso de que salieran las dos actrices a escena.

La obra prometía: fue un estreno nacional en el teatro de los estrenos nacionales, la historia de dos chicas sobre las tablas del venerable coliseo que dan vida a dos mujeres de los arrabales que se encuentran una noche y que deciden salvarse mutuamente de todo lo que les ataca y las agota. Una es una prostituta y la otra, vagabunda: dos mujeres, precisamente, de los extrarradios.

Cada escena terminaba en oscuro y cada vez que había un oscuro el público saltaba en aplausos, sobremanera cuando María Piquero declamó su monólogo del clímax de la obra. Ella que, aparte de ser la protagonista, produce el montaje cuya carrera comenzó anoche mismo, junto a Tamara Norniella.

"Extrarradios" se presenta como un drama de realismo sucio y termina en comedia loca negra. Hubo tanta locura anoche en el odeón avilesino que durante la representación se realizaron varias llamadas al orden ante el sonido de los teléfonos móviles. Pese a todo las protagonistas fueron capaces de despertar la fibra sensible de las espectadoras, mayormente mujeres. Las dos actrices agradecieron los aplausos con un baile final.

"Extrarradios. La comedia de las mujeres desamparadas" está basada en una obra de Eduardo Alonso que se desarrolla en una vieja carretera sin tráfico donde se refugian una prostituta y una mendiga cuya mala vida, sin otra conexión previa, las obliga a colaborar con el objetivo de tratar de buscar la felicidad que nunca han conocido.

María Piquero, que es productora de la función, aseguraba en una entrevista reciente con este diario que "todas las comedias tienen una raíz dramática y eso le pasa a ‘Extrarradios’. El director, Enrique Villanueva, la leyó, me la propuso, me la leí, me gustó y nos lanzamos".