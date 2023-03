María Galiana cierra el Poex recitando versos de Lorca

–¿Se echará de menos "Cuéntame" y a la abuela Herminia?

–Qué le vamos a hacer, todo tiene un final. Llevamos ya 22 años. Grabaremos de mayo a septiembre la última temporada, que si se emite ya en 2024, serán 23 años los que hemos estado en antena. Así que ya ha estado muy bien y nos toca cerrar.

A sus 87 años, la actriz María Galiana derrocha vitalidad y energía y transmite entusiasmo con lo que hace. Es conocida por una amplia trayectoria y por su papel en la popular serie televisiva "Cuéntame", que refleja la evolución de España desde la década de los sesenta hasta la de los noventa a través de la familia "Alcántara".

"La última temporada no será al uso, no tratará un año concreto, será diferente, pasarán cosas de la familia. Serán siete capítulos, cada uno protagonizado por uno de los miembros de la familia, dos para el matrimonio, cuatro para los hijos y otro para la abuela, la gente se va a dar cuenta de que se termina, pero se acaba de una forma elegante", decía ayer Galiana a LA NUEVA ESPAÑA, instantes antes de cerrar el festival Poex con el espectáculo "Eterno Federico".

"En Asturias siempre me he encontrado como en casa", reconoce la veterana intérprete al recordar que acumula tres décadas de actuaciones en Oviedo, Gijón y Avilés. "Recuerdo cuando vinimos en 1990 a representar ‘La casa de Bernarda Alba’ al teatro Campoamor, en Oviedo, y aprovechamos el día para ir a Gijón, pasear por la playa de San Lorenzo e incluso bañarnos", rememora.

Esta vez, el paso ha sido por el Poex y para homenajear a Lorca: el barítono Luis Santana ponía la música y María Galiana el recitado de los versos del gran poeta, asesinado en 1936.

"La poesía de Lorca es una manera muy honda de expresar los sentimientos de las personas, el amor, el odio, la pena y la alegría, o esa dulzura que en un momento determinado puede tener la historia o romance de una niña", explica Galiana. Incluso "el más allá, en el sentido de que hay elementos supranaturales". Para ella, Lorca es uno de los grandes poetas españoles, y a mí me llega muchísimo".

La actriz sevillana también desgrana las sensaciones que le produce la poesía: "Me llega muchísimo, soy una persona especialmente sentida, no quiero decir sentimental para que no resulte peyorativo, tengo sentimientos muy profundos sobre la vida, el amor, la muerte, la alegría, la pena o la trascedencia en general, y me siento muy identificada con la poesía".

El cierre del Poex trajo ayer, además, la entrega del premio del II Concurso de Videopoemas, que en esta edición del festival fue para "The major oak", del autor Eduardo Estala.