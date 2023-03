La igualdad será una pieza fundamental de la Presidencia Europea del Consejo de la UE. España planea poner sobre la mesa debates relevantes como los cuidados, la violencia sexual, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos LGTBI y el antirracismo.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha avanzado que España desplegará su "agenda feminista" entre julio y diciembre y que los cuidados "será uno de los aspectos fundamentales que debatir en la Presidencia Europea".

Cuidados

En el "Acto por los derechos de las mujeres en la presidencia española de la UE: diálogo entre sociedad civil, parlamentarias/os y Gobierno", celebrado en Madrid este martes, Rodríguez ha defendido que se trata de un "debate clave para la transformación económica" y que la mirada europea de los cuidados es aún "muy familiarista, muy asistencialista y muy depositada en los servicios sociales": "No se preocupa por cómo se cuida ni por quién necesita ser cuidado", ha denunciado.

La secretaria de Estado ha subrayado que la UE debe reflexionar sobre los usos del tiempo, el reparto de las tareas domésticas y sobre los cuidados dignos.

En este sentido, considera relevante que se defienda la diversidad familiar y ha recordado que distintos ministerios están trabajando actualmente en el desarrollo de una Estrategia Española por los Cuidados.

Violencias

Más allá del eje de los cuidados, Rodríguez ha explicado que la lucha contra las violencias machistas también será nuclear durante el semestre europeo. No se puede perder de vista que el Parlamento Europeo debate en la actualidad la primera directiva contra la violencia sobre las mujeres y contra la violencia doméstica, en la que se planea considerar la violación como un eurodelito.

España debe ser un ejemplo para Europa en derechos LGTBI para frenar los discursos de odio pic.twitter.com/M8srAeG8IE — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) 28 de marzo de 2023

Rodríguez ha enfatizado que en Europa conviven dos corrientes contrapuestas en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: la que defiende y garantiza el derecho al aborto y la que lo imposibilita.

"Hay que garantizar a todas las mujeres en Europa todos los derechos sexuales y reproductivos, no basta con decir no a la reacción, con decir no a Orban o a Abascal", ha añadido.

Derechos LGTBI

Asimismo, ha continuado, España va a defender los derechos LGTBI y a señalar que existen discursos de odio que están conviviendo con los avances en derechos humanos y batallará por transmitir un feminismo inclusivo para todas las mujeres, especialmente para aquellas que "habitualmente no los han tenido".

"La Presidencia Europea es una oportunidad (...). España es en este momento una referencia internacional, no sólo para parar la reacción, sino para dejar claro que el feminismo y lo que tiene que ver con la igualdad entre mujeres y hombres tienen que formar parte del acervo comunitario que ha permitido que Europa sirva como una institución para proteger a sus gentes y avanzar en libertades", ha declarado.

En resumen, ha incidido la secretaria de Estado, durante la Presidencia española se abogará por la protección de todas las mujeres y por la transformación de la economía con perspectiva de género y la vista puesto en los cuidados.