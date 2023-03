Edu Galán dirige a Andrés Calamaro. El escritor ovetense ("La máscara moral") ha hecho un podcast para la plataforma Sonora que ofrece más de 100 minutos en el mundo de música, ideas, redondillas, entrevistas y manías en la voz del astro argentino brotado de "Los Rodríguez" presentadas como tres programas de radio de entretenimiento. Bajo el título desafiante de "Ni chivatos ni membrillos" ofrece un menú delicatessen de música, versos sentenciosos del "Martín Fierro", pasión por Lorca y esa comodidad en los artistas que produce tanta incomodidad en algún público. Calamaro (AC) y Galán (EG) contestaron a LA NUEVA ESPAÑA.

–Para entendernos rápido ¿Calamaro se pone Quintero en "Ni chivatos ni membrillos"?

AC: ¡No somos dignos! A Jesús Quintero le amamos y admiramos siempre. Tenía todo, la hondura, el ingenio y el silencio: me faltan las tres cosas.

–¿Cómo les vino la idea?

AC: Hace tiempo hicimos radio con el Dj Alberto Vacas y lo disfrutamos mucho. Se me dan bien los micrófonos y conozco muy bien las grabaciones de toda clase. Edu Galán me ha llevado a las tertulias grandes y además somos amigos conversadores. Él apostó por estos programas y nos dirigió en cuestión de producción artística con la confianza de Toni Garrido.

–Edu, como no le oímos ¿qué hace usted en "Ni chivatos ni membrillos"?

EG: Tratar de que la mente de Andrés Calamaro se oiga con claridad en un programa de audio: por favor, descubramos juntos las maravillas de Andrés que yo descubrí por separado. Lo importante para mí: con que él se sienta identificado y orgulloso, me basta.

–¿El formato de audio intemporal permite asegurar que sólo entren quienes quieran, distinto de si se emitiera de manera generalista?

EG: Queríamos evitar lo temporal. Cada uno, como debe hacer con su propio cuerpo, lo consuma con libertad. Este programa se lo podría encontrar Charlton Heston al final de "El planeta de los simios" y le aliviaría.

–Oídos estos 100 minutos ¿no podrían dar pie inmediato a 100 más?

EG: Por mí, 1.000 millones más. Los que Andrés y Toni Garrido quieran.

–Hay delicatessen musical con Alberto Vacas y charlas con amigos, ¿es radio de cuarto de estar?

–AC: No sé qué decirle. La radio se escucha en los coches, pero todo el mundo va con auriculares por la vida. No es mi caso, no sé comportarme con auriculares, prefiero escuchar el ambiente alrededor mío, sólo los uso en las grabaciones profesionales. Siempre me ha gustado la radio de toda la vida, pero nunca escuché un podcast. Hemos hecho un objeto sonoro apto para el cuarto de estar, el transporte público o ir a 200 km/h en una moto.

–La superioridad estética del fascismo con el Niño de Elche; Dios, la fe y por qué puede llegar a haber un Papa argentino, pero no una papisa con Juan Manuel de Prada y los toros y los toreros, últimos héroes del siglo XXI con Vicente Zabala ¿Había prisa en señalar quiénes son Chivatos y membrillos y para quién no es este programa?

AC: Siempre hay prisa en señalar a los chivatos y membrillos, de ser necesario también humillarlos y maltratarlos un poco. Llevar la contraria a los sabios es de necios y de burros (y que los burros me perdonen). Los delatores han tragado tantas mentiras, les costará un poco terminar con esta adolescencia cultural, revertir la castración a la que son sometidos a diario. El progresismo es una enfermedad, pero tiene cura. Tragaron con el confinamiento, el vacunatorio, la tercera guerra mundial, renunciaron a las mejores cosas en nombre de un ideal globalista inquisidor. No obstante, el programa es apto para todo público, va a gustar a las manadas sumisas también. Desvirgarse no es una tragedia, es una iniciación a la vida.

–Cameo de voces: José María García, Javier Gurruchaga, Raúl del Pozo, Pedrerol, Toni Garrido... ¿quién más?

–EG: Cualquiera que no sea ni chivato, ni membrillo.