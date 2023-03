Agenda: qué hacer hoy 29 de marzo en Asturias

Danza en el Campoamor. Lucía Lacarra y Matthew Golding protagonizan el espectáculo de danza «In the still of the night», enmarcado en el Festival de Danza Oviedo 2023. La función, en el teatro Campoamor, comienza a las 20.00 horas. El precio de las localidades oscila entre los 12 y los 20 euros.

Conferencia en el RIDEA. Raquel Alonso, Andrés Martínez Vega, Lorenzo Arias Páramo y María del Mar Díaz González acuden al salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos, en Porlier 9, para presentar, a las 19.00 horas, su libro «El monasterio de Santa María de la Vega de Oviedo. De monasterio aristocrático a conjunto fabril». Ramón Rodríguez presentará y moderará el acto. La entrada es libre.

Música coral en Santo Tirso. El «Coro Vetusta» ofrece un concierto en la iglesia de San Tirso, a partir de las 19.45 horas. Es el tercero del Encuentro Coral de Música Sacra y Religiosa en Semana Santa de Oviedo.

Conferencia cuaresmal. El salón de actos de la parroquia de San Juan el Real acoge la última de las conferencias cuaresmales del arciprestazgo de Oviedo. Esta tarde, a partir de las 20.00 horas, Sergio Martínez Mendaro, rector del Seminario Metropolinato, imparte la conferencia_«Las vocaciones hoy».

Conferencia en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. El salón Padre Arrupe de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús acoge, a las 20.00 horas, la conferencia «La Sábana Santa», a cargo de Rafael Sánchez Crespo, investigador del Centro Español de Sindonología.

Encuentro con poetas en la Biblioteca de Asturias. La Biblioteca de Asturias estrena, a las 19.30 horas, el ciclo «Palabra viva» con un encuentro con los poetas Pedro Menéndez, Natalia Menéndez y Nacho González. La entrada es libre.

Presentación en la biblioteca de Ventanielles. La biblioteca José María Laso Prieto, de Ventanielles, acoge a partir de las 18.00 horas «cada historia cuenta», libro solidario de la Fundación Aindace. Acceso libre hasta completar aforo.

Presentación en la biblioteca de Ciudad Naranco. La biblioteca de Ciudad Naranco acoge, a las 18.00 horas, la presentación del libro «Historias de mi arco iris», de María Pilar Torres Serrano. Presenta el acto Carmen Velasco Arteche. Acceso libre hasta completar aforo.

Museo Arqueológico. El Arqueológico acoge las jornadas científicas «Covadonga 722-2022. Las huellas y los relatos». Se inauguran a las 10.00 horas y, en esta primera jornada, habrá cuatro conferencias:_10.30 horas: Margarita Fernández Mier, «El noroeste hispánico en torno al 700»; 11.45 horas: Luis A. García Moreno, «Las fuentes latinas sobre Covadonga y el origen del Reino de Asturias»; 12.30 horas: Tawkiq Ibrahim, «Los precintos de la conquista Omeya y la formación de al-Andalus»;_18.00 horas: mesa redonda y coloquio con los tres conferenciantes previos. Además, a las 13.15 se hará una visita guiada a la exposición temporal que da título a las jornadas, y a las 16.00 horas se hará una visita cultural por Oviedo. Acceso libre; para obtener certificado de asistencia es preciso formalizar inscripción previa. La exposición «Covadonga 722-2022. Las huellas y los relatos», comisariada por María Antonia Pedregal y César García de Castro, ha reunido más de 140 piezas procedentes de 21 instituciones culturales y museos de todo el país que conforman una colección única de testimonios sobre el contexto arqueológico que rodeó la batalla de Covadonga. Hasta el 9 de abril. El museo ofrece la visita a su colección permanente. Acceso gratuito. De miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes expone, en el Palacio de Velarde, la muestra en torno a «Virgen de Guadalupe», obra invitada que llega desde la colección del conde de Revillagigedo. De martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis. Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Exposición en Trascorrales. En la sala Trascorrales está expuesta la muestra «Exposición de las Hermandades y Cofradías de la Semana Santa». De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos, de 12.00 a 14.00 h.

Colegio de Aparejadores de Asturias. En el claustro alto del edificio histórico de la Universidad se expone la muestra «Las casas que vinieron del mar» y «De casas y viajeros», un recorrido fotográfico y audiovisual sobre la huella de América en Asturias de los fotógrafos asturianos Alfonso Suárez y Juanjo Arrojo, que forma parte de un proyecto de difusión del Colegio de Aparejadores de Asturias. De lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 20.00; domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Además, Mariana Fano expondrá sus trabajos en la muestra «El banquete del arte» en el Colegio de Aparejadores. 33 obras de arte en formato ovoide, 9 platos y 10 bandejas con reproducciones de obras en tamaño diminuto usando un huevo, un plato o una bandeja como lienzo, y haciendo un recorrido cronológico por las obras más famosas de la historia del arte. Hasta el día 31, de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Gijón

CMI La Arena. Esta tarde, a partir de las 18.30 horas, en el Centro Municipal Integrado de La Arena tendrá lugar el taller infantil «Filonenos», una actividad de diálogo y reflexión. Asimismo, hoy es el último día en el que podrá visitarse la muestra «El 8 de marzo en Gijón: recorrido histórico».

Antiguo Instituto. A las 20.00 horas, la Coral Avilesina y la Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar ofrecerán un concierto dentro del VIII Ciclo Coral de Música Sacra y Religiosa, organizado por la Federación Coral Asturiana. Hasta el 1 de abril podrá visitarse la exposición de pintura «Beauty. La belleza en el retrato femenino», de la artista María del Roxo. Hasta el 20 de abril, la sala 1 acogerá la «32 Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias». Miércoles, jueves y viernes, de 17.00 a 20.00 horas; sábados y domingos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

El Café de Macondo. A las 19.30 horas, Belarmino García y Miguel San Miguel contarán su experiencia en Iraq como brigadistas durante la guerra empezada hace 20 años. También se proyectará el vídeo «Bagdad Rap».

CMI Pumarín Gijón Sur. Último día en el que podrá visitarse la muestra «Adrián Conde. 20 años en Asturias», en la sala de exposiciones. De 8.00 a 21.15 horas.

CMI El Coto. A las 18.00 horas, en la sala Paraninfo, se desarrollará una jornada de cine y bioética, con un comité de Ética para la atención sanitaria del Área V «Dr. Mariano Lacort».

Ateneo de La Calzada. A las 18.30 horas, se proyectará la película «Amor» en el marco del programa «El Cine del Ateneo».

Antigua Rula. Hasta el 27 de abril, podrá visitarse la exposición «Lo elevado profundo», de Ros Boisier, dentro de la programación del «Poex». De martes a viernes de 17.00 a 20.00 horas; sábados, domingos y festivos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 9 de abril se puede visitar la muestra «Mujeres Nobel» en el Palacio Revillagigedo, de martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos, de 12.00 a 14.00 h.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 22 de abril estará la exposición «Catedral de la lluvia», de Juanjo Palacios. Hasta el 26 de mayo, la muestra «Híbridos», de Raquel Sakristán y seis participantes del colectivo BERDE. Hasta el 9 de septiembre, «Barricadas en los hielos: reproponer la industria, recuperar el planeta», de Oliver Ressler. De miércoles a viernes, de 10.00 a 19.00 horas; sábados, de 12.00 a 19.00 horas.

Museo Barjola. Hasta el 21 de mayo puede visitarse la exposición «Un día inolvidable», de Carlos Barral, José Ramón Cuesta, Asur Fuente y Sergio Llunik. De martes a sábado de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 25 de junio estará disponible la exposición «La educación de las mujeres en Asturias», de Rebeca Fernández Alonso y Sonia García Galán. De martes a sábado de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos de 11.00 a 14.00.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 18 de junio podrá visitarse la muestra «En forma de encuentro: recordando los ochenta y Cornión». De martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Puede visitarse, hasta el 4 de junio, la exposición «Camín». De martes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Se pueden visitar en el horario habitual del museo la muestra «Indumentaria de tradición en el oriente de Asturias (1880-1920)» hasta el 31 de marzo, de 9.30 a 18.30 horas.

Museo del Ferrocarril. La exposición permanente del museo puede visitarse de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 h.

Fundación Alvargonzález. Se podrá visitar, hasta el día 31, la exposición de fotografía «Picos de Europa, las montañas de la luz», de Alberto Lastra. De 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 16 de abril se podrá visitar la exposición «Gijón bajo las bombas (1936-1937)». De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Librería Toma 3. Hasta el 12 de abril puede visitarse la exposición de pintura «Ballenas, fitoplancton y árboles» en Toma 3, obra de Blanca Dacal.

Avilés y comarca

Semana Cultura del Conservatorio Julián Orbón. En el teatro Palacio Valdés una agrupación musical interpreta «Septimino» de Beethoven en el teatro Palacio Valdés a las 19.30 horas, la introducción correrá a cargo de María Encina Cortizo, profesora de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo.

Concierto en la Factoría Cultural. Concierto de JP Harris y John R. Miller en la Factoría Cultural a las 21.00 horas. Los estadounidenses estarán acompañados de la violinista Chloe Edmonstone. El precio de la entrada es de 12 euros.

Exposición de arte postal en Valdecarzana. La VII Exposición internacional de arte postal en Avilés: «El origen» se puede visitar en el palacio de Valdecarzana hasta el 17 de mayo, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21 horas.

Exposición de fotos de Avilés. La Casa de Cultura acoge la muestra fotográfica «Avilés, la ciudad transformada (1939-2000)» producida por el Muséu del Pueblu d’Asturies y formada por más de 200 imágenes. Hasta el 23 de abril, de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 h.

«Dalí. Dibujar lo escrito». La cúpula del Niemeyer acoge hasta el 18 de junio una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura:_«Divina Comedia», de Dante Alighieri; «La vida es sueño», de Calderón de la Barca, y «Fausto», de Goethe. De miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. Las entradas cuestan 4 euros.

Escuela de Artes y Oficios. Exposición de los trabajos elaborados por los alumnos de Fotografía de la Ana Morán. Hasta el día 30, de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

«La ilustración y sus procesos». Bajo el título «La ilustración y sus procesos», la Ventana de la Factoría Cultural ofrece el Ciclo de Ilustración, estos días con la obra de la corverana Cinthya Álvarez, que se puede visitar hasta el 24 de abril, de 19.00 a 22.00 horas. En total, cinco artistas expondrán sus diseños hasta el jueves 25 de mayo.

Difac organiza una exposición de fotos en clave 8M. «Eres la huella infinita de una vida empoderada» es el título de la exposición de fotos organizada por la Asociación de Discapacitados Físicos de la Comarca de Avilés y Comarca con motivo de la celebración del 8M, Día Internacional de las Mujeres. Hasta el 20 de abril en los ventanales de la Factoría Cultural.

Exposición de carteles y fotografías del Concurso 8M. La muestra puede visitarse en la Casa de Encuentros de las Mujeres hasta el 5 de abril, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas los días con actividad en horario de tarde de la Casa de las Mujeres.

Exposición en el Casino. La sala de exposiciones del Casino de Avilés acoge hasta el 23 de abril una exposición de Rubén Megido. Puede visitarse todos los días de 16.00 a 21.30 horas. La entrada es libre.

De paseo por el Niemeyer. Las visitas guiadas al centro Niemeyer de Avilés los fines de semana serán a las 11.30, 12.30 y 17.00 horas. De miércoles a viernes, las visitas se realizan a las 17.00 horas.

Cine en el Valey. El auditorio del centro cultural Valey de Piedras Blancas acoge, a las 20.00 horas, la proyección de los documentales «Contracampos» de Ramón Lluis Bande e «Hilos» de Tito Moreno. Entrada libre.

Sandra Sarasola y Cécile Brillet exponen en el Valey. El centro Valey de Piedras Blancas acoge hasta el 27 de abril las exposiciones de Sandra Sarasola y Cécile Brillet. De lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. Entrada libre.

Los miércoles, mercado al aire libre en Piedras Blancas (Castrillón). Las inmediaciones de la calle Rey Pelayo acogen hoy el tradicional mercado callejero de Piedras Blancas. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas.

Cine en Cancienes. En La Lechera de Cancienes se proyecta a las 19.00 horas la película «Volver». Entrada libre.

Cuentacuentos en Corvera. La biblioteca de Los Campos acoge una sesión de cuentacuentos de 18.00 a 19.30 horas para público a partir de 3 años.

Las Cuencas

Mesa redonda en Mieres sobre el agua. La biblioteca de Mieres acoge a las 20.00 horas una mesa redonda sobre agua y su gestión. Participan: José Carlos Rubio Fernández, decano del Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, y Rodolfo Espina Valdés, profesor del Área de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Oviedo. Coordina el acto, organizado bajo el epígrafe «Día mundial del agua. Recurso natural escaso», Sergio Gutiérrez, concejal de Medio Ambiente Mieres.

Exposición de los Premios Lux de Fotografía en el Cislan. El Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo acoge la exposición de los premios de fotografía profesional «Lux 2021». Abierta al público en general en horario lectivo, hasta el próximo día 30.

Muestra fotográfica de Sergio Abello en Laviana. La sala de exposiciones del Cidan de Pola de Laviana alberga hasta el 31 de marzo la muestra fotográfica «Órbitas lentas», con imágenes de Sergio Abello Villanueva.

Intervención artística de Regine Schumann en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara y Mieres Centru Cultural acogen la intervención artística «Innerlight», de Regine Schumann, artista alemana de amplia trayectoria internacional que ha llevado por todo el mundo sus obras llenas de colores fluorescentes, de brillo y contrastes. De martes a viernes, de 16.00 a 20.30 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 h.

Exposición «Pioneras», en el Pozo Sotón. Las instalaciones del Pozo Sotón acogen hasta el 2 de abril la exposición «Pioneras. Las mujeres del carbón», con fotografías y documentos. De martes a jueves, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y de viernes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Organizada por Hunosa, con la participación de Mineras de la Mar y la colaboración de Garabuxada.

Exposición de Nardo Lobo en Langreo. La Casa de Cultura «Escuelas Dorado» de Sama acoge la exposición de pintura realista de Nardo Lobo.

Exposición de Isabel Cuadrado en el IES Bernaldo de Quirós de Mieres. La muestra «Cronología», de Isabel Cuadrado, puede visitarse hasta el 31 de mayo en el IES Bernaldo de Quirós de Mieres, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Muestra fotográfica sobre el Nilo Blanco en Langreo. La pinacoteca «Eduardo Úrculo» de Langreo acoge hasta el día 31 la exposición «Nilo Blanco», con fotografías de Ana María Robles. Una selección de 20 obras de esta fotógrafa, muy premiada a lo largo de su carrera.

Escultura interactiva en Mieres. Juanma Tapia muestra en el vestíbulo de la Casa de Cultura de Mieres una exposición de escultura interactiva que rinde homenaje a los entibados mineros. Bajo el epígrafe «Crea tu propia escultura», puede visitarse hasta el día 30, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Hospital de la Fauna. Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 h.

Centro

Exposición en Grado. El corredor de la Casa de Cultura de Grado acoge hasta el día 31 la exposición «2056 Ciudad Futura», de 10.00 a 20.45 horas.

Exposición en Pola de Siero. «_ARAR _Al color de Casimiro B.», de Verónica G. Ardura, es la muestra que puede verse en la Casa de Cultura de Pola de Siero hasta el 1 de abril. De lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. De miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas; sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado. El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. De lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 h.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. De martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Prerrománico de Santianes de Pravia. La Fundación Valdés-Salas, en colaboración con el Ayuntamiento, guía a los visitantes por la colección y la iglesia de San Juan, la primera del estilo arquitectónico de la monarquía del Reino de Asturias. Hay pases de 10.00 a 13.00 y, por las tardes, a las 16.00 y a las 17.00 horas.

Oriente

Exposición en Ribadesella. La muestra «Bordados», de la artista riosellana de 87 años Ana Carús, presenta una serie de cuadros realizados a punto de cruz donde prima la temática de aves. Puede visitarse hasta el día 31 en la Casa de Cultura de Ribadesella, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. De miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Cueva de El Pindal. Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Imprescindible reserva previa en el número 608175284.

Ídolo de Peña Tú. El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. Información en el 664382026.

Occidente

Museo del Calamar Gigante en Luarca. Este espacio expositivo, ubicado en Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30.

Museo de Arte Sacro de Tineo. La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. De lunes a domingo, de 09.00 a 20.00 horas. Entrada general: 3 euros.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico «Juan Pérez Villamil», situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.