España se ha desayunado este miércoles 29 de marzo con una noticia que dará que hablar. Más bien nada más amanecer ya lo ha empezado a hacer y hasta se ha colado en los programas matinales dedicados habitualmente a las cosas políticas. Pues ahora se han centrado en las cosas del quiosco rosa.

“Hola” da la exclusiva de que Ana García Obregón se ha convertido en madre, por gestación subrogada, a sus 68 años. Se fue a Miami y se ha vuelto con una bebé. La cara de felicidad de la presentadora lo dice todo. Y la cara de sorpresa de la gente, también. El debate está servido: que si esto no es legal en España, que hasta dónde es moralmente aceptable pagar para ser madre, que si ella tiene mucha edad… En la foto se la ve con su niña en brazos, al salir del hospital, en silla de ruedas.

Así las cosas no es raro que Isabel Pantoja y su presencia en el Baile la Rosa pase desapercibida. Con todo, la tonadillera se cuela en una foto en la portada de “Hola” junto a Alberto de Mónaco. La de la princesa Carolina no aparece aquí, y eso que la ilusión de la cantante era conocerla. Otra pildorita en portada va para la boda de Teresa Baca, llena de glamour y buen gusto.

En “Lecturas” meten el dedo en el ojo a Pantoja y aseguran que Carolina la ha esquivado. Gloria Camila ha perdido la batalla judicial frente a su hermana Rocío Carrasco respecto al diario de su madre Rocío Jurado. La gijonesa Lucía Rivera ha escrito libro de memorias (es veinteañera pero tiene mucho que contar) y entre las cosas que cuenta está cierta queja de Eva González, exmujer de su padre Cayetano Rivera. Dice la joven que le hubiera gustado recibir de ella alguna “migaja de cariño”. Ginés, de “Supervivientes”, tiene mucha familia. Al menos, así lo desvelan en la revista su mujer y su hija (unas de ellas): “Tiene tres mujeres paralelas”.

El quiosco rosa no se aclara. Pues “Semana”, al contrario que “Lecturas”, asegura que Isabel Pantoja se encontró con Carolina de Mónaco en el Baile de la Rosa. La primavera ha animado a Paz Padilla a irse a Zahara de los Atunes, donde se refugia con su novio, dice la revista, después de quedar sin programa. Laura Pausini se ha casado en Roma y Ágatha Ruiz de la Prada se ha ido a Bulgaria. De paso presume de novio, que “sabe mucho de señoras”.

Pues va a ser que sí. “Diez Minutos” confirma el encuentro en Mónaco, tête à tête, entre Carolina e Isabel Pantoja. En el clan Jurado, habla Rosario Mohedano, quien asume que su prima Rociíto no le pedirá perdón (no dice por qué motivo): “Su verdad no es la mía”. Belén Rodríguez se ha echado nuevo novio (hay fotos) y José Antonio Avilés, comentarista televisivo, diversifica actividad: se ha hecho heladero en Córdoba.