El aplauso de una asturiana que fue madre como Ana Obregón: "Va a llenar de amor al niño"

"Ana Obregón puede hacer lo que le dé la gana sin que nadie la cuestione, porque traer un niño a un hogar donde se le va a llenar de amor no es un delito". Esta es la contundente afirmación que expresa C. A., una gijonesa madre de una niña por gestación subrogada hace cinco años, acerca de la maternidad de Ana Obregón. Una situación que ha reabierto el debate acerca de esta alternativa a la que recurren padres que, como en el caso de C. A., es la única opción después de "muchos momentos duros que nadie imagina si no los ha vivido".

Muchos han reaccionado a las imágenes de Ana Obregón y su hija. La socialista Adriana Lastra no dudó en retuitear una publicación en la que se leía "Los cuerpos no se alquilan" publicada por la actriz Leticia Dolera, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, dejó claro que "no existe la gestación subrogada, existen los vientres de alquiler", añadiendo que la imagen "me duele en el alma. Es propia de ‘El Cuento de la Criada’, lo que me produce un enorme desasosiego". No lo comparte C.A., quien señala a los dirigentes políticos. "Es un gobierno vergonzoso en cuanto a las libertades de las mujeres. Es insultante la violencia que ejercen contra las familias", sostiene. En su caso, tras un primer hijo biológico, ella y su marido decidieron volver a ser padres. Sin embargo, tras varios intentos fallidos optaron finalmente por la gestación subrogada. Un viaje a Ucrania que, según dice C.A., "es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Tenemos una relación con la madre gestante extraordinaria. Hemos ganado una amiga", cuenta. También la edad de Obregón (68 años) ha despertado todo tipo de comentarios. Para el pediatra Venancio Martínez, al margen de la legalidad "nadie se puede es inventar lo que es conveniente y natural en la maternidad. Ser madre con 68 años priva al niño de muchos de los beneficios que puede aportar una mujer en edad de procrear y esa criatura se quedan sin madre a una edad muy temprana. Creo que es algo antinatural y no conveniente para la vida familiar". Martínez alude al "desfase claro" que hay "entre la evolución de la biología de la madre y el crecimiento y desarrollo del niño. La maternidad, la fertilidad tiene una edad por razones biológicas que hay que tener siempre en cuenta. Uno no puede ir a mercadear para tener un niño sin tener en cuenta las situaciones que se crean", insistió. La gijonesa S. F. también sabe lo que es ser madre por gestación subrogada. Señala la edad y las circunstancias por las que Obregón ha sido madre de nuevo como "perjudiciales para las madres que recurren a esta vía. Da igual que sea un personaje famoso, el problema es que da pie a hablar sin saber". Los colectivos feministas también se han manifestado. "Ana Obregón ha conseguido a una niña gestada y parida por una mujer previo encargo, contrato y dinero. Al final, es en lo que consiste la gestación subrogada. Por eso, no podemos decir que Obregón haya sido madre", afirma Berta García, copresidenta de la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva y miembro del colectivo "Les Comadres".