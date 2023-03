El Arqueológico se abre a las huellas y relatos de Covadonga

El gran desafío de un historiador frente a episodios que se pierden en la bruma de un pasado con fuentes historiográficas turbias es tratar de desentrañar lo que pudo ser verdad y subrayar lo que pudo ser mentira. Y alrededor de la batalla de Covadonga hay mucha telaraña que cortar. De ahí la importancia –didáctica y esclarecedora en la medida de lo posible– de propuestas como las jornadas científicas sobre la exposición "Covadonga 722-2022, las huellas y los relatos", que arrancaron ayer en el Museo Arqueológico con ponencias matinales y, por la tarde, con una mesa redonda con Margarita Fernández Mier, Luis Agustín García Moreno y Tawkiq Ibrahim. Tres miradas distintas a una época distante.

Fernández Mier profundizó en "El noroeste hispánico en torno al 700"; García Moreno habló de "Las fuentes latinas sobre Covadonga y el origen del Reino de Asturias"; y Ibrahim rastreó "Los precintos de la conquista Omeya y la formación de al-Andalus".

Luego debatieron sobre la diferencia entre raza y élite, sobre la veracidad de las crónicas asturianas y árabes, sobre la adherencia del mito al dato histórico. Fernández Mier apuntó la idea de que falta información sobre las élites en aquellos tiempos, en especial "el grado de control" que pudiera tener, por ejemplo, un conde en cuanto al territorio que organizaba. O cómo expresaba su poder: "Una élite podía hacerlo con una arquitectura monumental. Con el ajuar. O acumulando jamones".

Fernández Mier reclama una arqueología más sistemática en el mundo rural

Élites, en todo caso, fragmentadas en el Norte y muy locales con una capacidad de adaptación muy pequeña". "Hay más preguntas que respuestas". Una queja: hace falta una arqueología más sistemática en el mundo rural porque "daría más información. Entre Valdés y Degaña no hay ni una intervención". El gran enigma altomedieval. Y dejó claro que no defiende una interpretación "etnicista", por la sencilla razón de que era un mundo "muy distinto a nuestros parámetros actuales".

Y tan distinto. García Moreno se enfrascó en la distinción entre raza (una cuestión biológica que carece de ideología) y etnia, que es algo sociopolítico y cultural. Evocó luego la importancia de los estudios de la antigüedad germánicos a principios del siglo XIX, una propuesta "se veía opuesta a la romana" y dibujaba "una Germania ideal y falsa que nunca existió". Promovía la comunidad de iguales, la igualdad de la mujer. De ahí nació la nueva doctrina que "ha controlado las cátedras alemanas para bien o para mal". Un reproche: "La mayoría de mis colegas no hablan alemán. Lo siento por ellos". Mejor que el inglés, vaya.

Ibrahim se mostró tajante a la hora de valorar la importancia de las crónicas árabes: "No valen el papel en el que están escritas. Cuanto más tardía es su escritura, menos valen". Tiene la certeza de que los invasores árabes "van a por el botín". No tiene sentido analizar sus motivaciones desde la mentalidad de las naciones burguesas. "¿Por qué no intentaron dominarlo todo? Porque no les interesaba". Lo material en los árabes es muy espiritual. Curiosa contradicción, o quizá no tanto. Si hay buen negocio, vale la pena el riesgo. "Hasta que no pierden al-Andalus no lloran por él".

Mier apuntó que es importante "saber a qué publico iban dirigidas las crónicas" de uno y otro lado. Quien mandó hacerlas quería enviar un mensaje. Por ejemplo, indicó Ibrahim, Abderramán I aprovechaba para justificar decisiones. Las incautaciones, sin ir más lejos, se beneficiaban de la reescritura de la historia.

Desencuentro amistoso sobre fechas y flechas. ¿Ganó Pelayo la batalla después de muerto? ¿Se produjo después de lo que señala la Historia? ¿Influyó en el relato de la crónica asturiana el eco de la batalla de Poitiers (732), con abundantes e imposibles cifras de muertos? Aún queda mucho que excavar en los interrogantes de la Historia.