"El ‘Requiem’ de Verdi es el concierto de rock más grande de la música clásica"

El concierto extraordinario de Semana Santa de la OSPA permitirá escuchar el 31 de marzo (20.00 h. en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo) a solistas de primera que, junto a la Orquesta del Principado y al Coro de la Fundación Princesa de Asturias, interpretarán el "Requiem" de Verdi bajo la batuta del director principal, Nuno Coelho. Adriana González (Guatemala, 1991), la aclamada soprano ganadora de Operalia en 2019, explica algunas claves de la pieza.

–Usted es conocida especialmente por su faceta operística, pero también canta zarzuela y otros géneros. ¿En qué repertorio se siente más cómoda?

–En realidad, empecé cantando rock y jazz cuando era adolescente. Pero desde que empecé a cantar lírico ya no he vuelto a cantar jazz ni rock. Lo que sí me gusta mucho es el lied, todo lo que es la melodía en la música de cámara. Es un formato más íntimo, es demandante como la ópera, pero no tienes que pasar una orquesta, solo es con piano, entonces la expresión es un poco más delicada.

–Cantar algo como el "Requiem" de Verdi es un giro muy grande. ¿Cómo se prepara?

–Primero te llega la propuesta y se te cae la cara porque pensás que no puede ser de verdad que te toque cantar eso. O sea, es como cuando te dan el rol de la vida cantar esta música; es como el concierto de rock más grande de la música clásica. Cuando te pasa la impresión es cuando te empiezas a preparar técnicamente. Es un repertorio bastante pesado para la soprano, es todo muy expuesto. Para todos los solistas es muy difícil. Esta obra requiere de mucha preparación técnica. También escucho lo que han hecho grandes del pasado, como Montserrat Caballé, Margaret Price, Jessye Norman… Y los directores de orquesta, mirando cuáles son sus decisiones musicales. Se hace un gran análisis técnico musical dramático.

–Lleva girando por distintos países con esta pieza en particular, ¿cómo está siendo la experiencia?

–Super diferente cada una. La primera, en Lisboa, fue con Lorenzo Viotti en el Gulbenkian en Lisboa, y fue super rock and roll. Viotti tiene mucha energía como director de orquesta. Después, en Dallas, unos tres meses más tarde, fue con Fabio Luisi y eso fue una experiencia completamente diferente, un poco más introspectiva. En una obra existen tantas interpretaciones… Tengo muchísima ilusión también de descubrir esto con Nuno Coelho, de ver qué energía y qué interpretación vamos a darle esta vez.

–¿Qué les dice a los que vayan a acudir al concierto, qué pueden esperar?

–Que lleven bastantes pañuelos porque va a haber muchísima lloradera. Es una obra muy impresionante para la persona que la oye por primera vez y va con la mente y el corazón abiertos. Es una experiencia muy espiritual que puede ser como una meditación, es algo que te puede hacer tener una introspección muy grande, también una reflexión muy grande. Personalmente siento las ganas de llorar a veces escuchando solo la orquesta o solo el coro. Me da una nostalgia increíble. Entonces que vayan así, con la mente y el corazón abiertos y con pañuelos en la mano.