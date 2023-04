Oviedo

Folclore en la calle. La Banda de Gaitas "El Carbayón" y el Grupo de Baile Tradicional de Fitoria protagonizan la jornada del programa "Folclore en la calle" entre las 11.30 y las 14.30 horas. Ofrecerán varias actuaciones en el centro y el Antiguo.

Música coral en la Catedral. La Catedral de Oviedo acoge un concierto de la Coral Polifónica de Asturias "Cruz de la Victoria", a partir de las 19.30 horas, dentro del Encuentro Coral de Música Sacra y Religiosa "Oviedo, origen del Camino". Entrada libre.

Semana Santa. La primera planta del centro comercial Salesas hasta el 8 de abril una exposición de las imágenes ganadoras del VIII Concurso de Fotografía sobre Semana Santa del año pasado, organizada por la Hermandad de los Estudiantes. En total, se expondrán las cinco fotos premiadas del certamen ganado por una obra del autor Pablo Baena, así como otras 30 imágenes participantes elegidas por el jurado para esta muestra, que se presenta bajo el título "Estudiantes, sentimiento cofrade".

Bocados del Cofrade. Un total de 25 establecimientos hosteleros de la ciudad participan en el certamen de pinchos "Bocados del cofrade", en el que los negocios ofrecen pinchos y tapas con temática de Semana Santa. Las jornadas se prolongarán hasta el día 9 de abril.

Museo Arqueológico. La exposición "Covadonga 722-2022. Las huellas y los relatos", comisariada por María Antonia Pedregal y César García de Castro, ha reunido más de 140 piezas procedentes de 21 instituciones culturales y museos de todo el país que conforman una colección única de testimonios sobre el contexto arqueológico que rodeó la batalla de Covadonga. Puede verse hasta el 9 de abril. Además, el museo ofrece la visita a su colección permanente. El acceso es gratuito. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes expone, en la sala 2 del Palacio de Velarde, hasta el 21 de mayo, la muestra en torno a "Virgen de Guadalupe", obra invitada que llega desde la colección del conde de Revillagigedo, y en el Edificio Ampliación está expuesta hasta el 11 de junio la muestra "Fernando Alba. Sombra y accidente" El horario de apertura del museo es de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo para hoy es de 10.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros). Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Exposición en Trascorrales. En la sala Trascorrales está expuesta la muestra "Exposición de las Hermandades y Cofradías de la Semana Santa". El horario es de lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en la Sala Sabadell Herrero. La sala de exposiciones Sabadell Herrero (Suárez de la Riva, 4) acoge la exposición "Bernardo Pérez Tovar. Comprometido con la realidad", que muestra más de 200 imágenes tomadas por el fotoperiodista. La sala, que cierra los martes, abre los lunes y de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Gijón

Teatro de la Laboral. A las 18.00 y a las 21.00 horas, concierto de Ara Malikian.

Antiguo Instituto. A las 20.00 horas, el Coro "San Antonio" de Gijón y la Agrupación Polifónica "Centro Asturiano de Avilés" ofrecerán un concierto dentro del VII Ciclo Coral de Música Sacra y Religiosa. Además, último día en el que podrá visitarse la exposición de pintura "Beauty. La belleza en el retrato femenino", de la artista María del Roxo. Y hasta el 20 de abril, la sala 1 acogerá la 32 Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias. Los horarios son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Basílica Santuario del Sagrado Corazón de Jesús. A las 20.00 horas, se ofrecerá la conferencia "La devoción de Gaudí al Sagrado Corazón", por parte de José Manuel Almuzara.

Jardín Botánico Atlántico. De 12.00 a 14.00 horas, Luis Sánchez impartirá un taller sobre cosmética natural, enmarcado en el programa de primavera del espacio. Asimismo, estará en marcha la actividad "Búsqueda del güevu pintu gigante".

Espacio Escénico El Huerto. A las 20.30 horas, se ofrecerá el espectáculo "Frágil", de la Cía. María Andrés.

CMI Pumarín-Gijón Sur. A las 20.00 horas, se ofrecerá la película "Pequeña flor".

Sala Acapulco. A partir de las 21.00 horas, concierto de "Los Tiki Phantoms".

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva. A las 11.00 y a las 12.30 horas, se realizará la yincana familiar "Animales disfrazados".

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar. A las 12.00 horas, visitas guiadas. Además, se puede visitar la exposición temporal "El tiempo del trabajo" de martes a domingo, de 11.30 a 19.00 horas.

Museo Termas Romanas de Campo Valdés. Durante todo el mes de abril podrá visitarse la microexposición "Tesoros singulares: Ellas también estaban. Protohistoria". Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola. Puede visitarse la exposición "A tierra. Nacida de una roca", de la artista Inma Herrera. Asimismo, hasta el 21 de mayo también estará la muestra "Un día inolvidable", de Carlos Barral, José Ramón Cuesta, Asur Fuente y Sergio Llunik. Los horarios son de martes a sábado de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 18 de junio podrá visitarse la muestra "En forma de encuentro: recordando los ochenta y Cornión". Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril. A las 12.00 horas, visita comentada. Además, la exposición permanente del museo puede visitarse de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Humor en el Niemeyer. El dúo cómico formado por Dani Rovira y Arturo González-Campos llega al auditorio del Niemeyer con el espectáculo "Mi año favorito". La función comienza a las 19.00 horas y el precio de la entrada es de 24 euros.

Bosque comestible. Yoga en el Bosque Comestible (calle José Cueto, detrás de la Escuela de Idiomas) de 10.30 a 13.30 horas. Iniciativa de ocio saludable dirigida a familias y adultos.

Encuentro coral. La Asociación Coral Avilesina organiza un encuentro coral a partir de las 13.15 horas en la iglesia de San Antonio de Padua. Participan las corales "San Félix" de Lugones, "Errante" de la Comarca de la Sidra de Sariego y la Asociación Coral Avilesina. Entrada libre.

Exposición de fotos de Avilés. La Casa de Cultura acoge la muestra fotográfica "Avilés, la ciudad transformada (1939-2000)" producida por el Muséu del Pueblu d’Asturies y formada por más de 200 imágenes. Puede visitarse hasta el 23 de abril en horario de lunes a sábados, de 9.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposiciones en el Niemeyer. La cúpula del Niemeyer acoge hasta el 18 de junio "Dalí. Dibujar lo escrito", una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura, y la Sala de Fotografía acoge hasta el 2 de julio la exposición "Vielba. 1921-1992", del fotógrafo Geraldo Vielba De miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 (lunes y martes cerrado). Las entradas cuestan 4 euros cada una.

"Georgia O’Keeffe x María Herreros". La Sala de Cómic de Avilés del Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA) acoge hasta el 17 de abril la biografía en forma de novela gráfica que realizó en 2021 María Herreros a O’Keeffe, encargo del Museo Thyssen-Bornemisza. El horario de visitas es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas; los sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Repaso a la historia portuaria. El museo del puerto avilesino situado en San Juan de Nieva, Espacio Portus, abre de jueves a sábado (de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas). El acceso es gratuito. Se ofertan, además, itinerarios didácticos en la desembocadura de la ría (también gratuitos). Se requiere reserva previa (655961186, 627200449 y espacioportus@gmail.com).

Exposición en el Casino. La sala de exposiciones del Casino de Avilés (Emile Robín, nº 1, 1.ª planta) acoge hasta el 23 de abril una exposición de Rubén Megido. Puede visitarse todos los días de 16.00 a 21.30 horas. La entrada es libre.

De paseo por el Niemeyer. Las visitas guiadas al centro cultural Niemeyer de Avilés los fines de semana serán a las 11.30, 12.30 y 17.00 horas. De miércoles a viernes, las visitas se realizan a las 17.00 horas.

Música familiar en el Valey. El grupo "Petit Pop" ofrece un concierto para toda la familia en el centro cultural Valey de Piedras Blancas. El espectáculo comienza a las 20.00 horas y el precio de la entrada es de 5 euros.

Sandra Sarasola y Cécile Brillet exponen en el Valey. El centro cultural Valey de Piedras Blancas acoge hasta el 27 de abril las exposiciones de Sandra Sarasola y Cécile Brillet. El horario de visitas es de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La entrada es libre.

Exposición en Luanco. El Museo Marítimo de Asturias en Luanco acoge la exposición "El Gayo", organizada por la asociación +Norte con la colaboración del Ayuntamiento de Gozón. Se trata de una muestra de fotos, vídeos y textos sobre esa zona de Luanco. El horario de visitas es de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Los sábados, mercado al aire libre en Las Vegas (Corvera). Las inmediaciones de la calle Rubén Darío de Las Vegas acogen hoy el tradicional mercado callejero de Corvera. Desde las 10.30 hasta las 14.00 horas abren al público más de medio centenar de puestos ambulantes de venta generalista; también hay presencia de agricultores de la zona con productos del campo.

Las Cuencas

Feria del Coleccionismo en Langreo. La plaza de abastos de La Felguera (Langreo) acoge la I Feria Nacional del Coleccionismo de Langreo. Habrá discos, juguetes, libros... y la animación del grupo "Orden 66 Asturias", con disfraces y personajes de "Star Wars". Hoy el horario será de 10.30 a 20.30 horas.

"Misery", teatro en Langreo. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge esta tarde, a las 20.15 horas, la representación de la obra "Misery", basada en la novela de Stephen King. La lleva a escena la compañía "Saltantes Teatro", con Luis Alija, Nerea Vázquez y Carlos Dávila en el reparto.

Concurso de ganado en Mieres. El ferial de Santullano (Mieres) es escenario del XVI Concurso Anual de Ganado, que reunirá a unas 150 reses. A las 8.00 horas empiezan las calificaciones; la entrega de premios será a las 18.00 horas.

Exposición "Pioneras", en el Pozo Sotón. Las instalaciones del Pozo Sotón, concretamente la antigua casa de aseos, acogen hasta mañana, 2 de abril, la exposición "Pioneras. Las mujeres del carbón", con fotografías y documentos. Puede verse de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Está organizada por Hunosa, con la participación de Mineras de la Mar y la colaboración de Garabuxada.

Concierto en Pola de Lena. El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge a las 20.00 horas el concierto del grupo asturiano de rock "Crudo", que presenta su disco "Negociando el equilibrio".

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), ubicado en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón, abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de las películas "Mi querido monstruo" (China, 2022), a las 17.30 horas, y "As bestas" (España, 2022), a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Encuentro de acordeonistas en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge desde las 19.30 horas un encuentro de acordeonistas procedentes de una decena de agrupaciones y tres comunidades autónomas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Jazz en Villaviciosa. El Ateneo Obrero de Villaviciosa, dentro de su ciclo "Jazz en el Ateneo", programa en el salón de actos de su sede (Magdalena, 1) a las 20.00 horas el concierto de "Lara Hoevenaart Quintet", que presenta su trabajo "Lara sings Nancy".

Exposición en Pola de Siero. Último día de la muestra "_ARAR _Al color de Casimiro B.", de Verónica G. Ardura, en la Casa de Cultura de Pola de Siero. El horario de visita es de 11.00 a 13.30 horas.

Festival de teatro infantil en Villaviciosa. El teatro Riera de Villaviciosa acoge el festival de teatro infantil "Acuto". En la jornada de hoy, a las 18.30 horas, la compañía "Mar Rojo Teatro" representa la obra "Azul y la revolución de los colores". Entrada libre, previa retirada en la taquilla del teatro, hasta completar el aforo.

Certamen de cantares de bar en Noreña. A partir de las 20.00 horas, ocho bares de Noreña acogen el Certamen "Cantares de bares", organizado por la Junta de Hostelería de Noreña en colaboración con el Ayuntamiento de la Villa Condal.

Certamen de azabachería en Villaviciosa. Hasta el 9 de abril la Casa de los Hevia de Villaviciosa acoge el IX Certamen de Azabachería "Eliseo Nicolás", que contará con visitas guiadas y charlas divulgativas, en horario de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.00 horas.

Oriente

Teatro en Ribadesella. El salón de actos de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 18.30 horas la representación de la obra "Rufa", a cargo del Grupo de Teatro "San Félix" de Valdesoto. Entrada libre hasta completar el aforo.

Actividad infantil en Llanes. El centro cultural infantil "La Curuxa" de la Biblioteca de Llanes acoge a las 12.00 horas la actividad "El ratón que viajó a la Luna", a cargo de Alicia Pilarte, para niños y niñas de 3 a 5 años. La participación es gratuita previa inscripción en el teléfono de la biblioteca.

Concierto coral en Colombres. La iglesia de Santa María de Colombres será escenario a las 20.15 horas del concierto del "Coro Ribadedeva", dirigido por Asunción Gutiérrez Gamo, y con María Luisa Fernández a los teclados y Victoria López Cortina al chelo. Entrada libre hasta completar el aforo.

Música y pintura en Pimiango. La Librería de Pimiango acoge a las 20.30 horas un concierto protagonizado por la guitarra de Chus y la voz de Virginia que sirve como presentación de la exposición "Gabinete de curiosidades", de Berenguela de Arredondo, que estará colgada en la Librería de Pimiango a lo largo del mes de abril.

Concierto en Llanes. El patio de la Casa de Cultura vuelve a abrir al público con el ciclo "Los Acústicos del Patio". El concierto que inaugura esta nueva edición hoy, a las 19.30 horas, es el de "João", un proyecto musical de Mónica Matabuena y Marco Martínez. Entrada gratuita previa reserva en la web de la Casa de Cultura de Llanes.

Teatro en Ribadedeva. El Auditorio Bajo Deva acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "Niue, under the Coconuts", a cargo de "Escena Apache". Entrada libre hasta completar el aforo.

Occidente

Concierto de jazz en Cangas del Narcea. El teatro Toreno de Cangas del Narcea, dentro del ciclo "Conciertos en el Toreno, acoge a las 20.00 horas la sesión "Tribute to the great ladies of jazz", a cargo de Joshua Edelman & Anita Casti.

Teatro en Luarca. El salón de actos del Conservatorio del Occidente de Asturias acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "Breve epílogo de un hombre abandonado", a cargo de la compañía "El Desván de los Deseos". Entrada libre hasta completar el aforo.

Presentación literaria en La Caridad. La sala El Pajar, del Complejo Cultural As Quintas de La Caridad acoge a las 12.00 horas la presentación de la novela "El xogo sin fin", de Ricardo Saavedra, acto que contará con la participación de la escritora y profesora María José Fraga Suárez. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Nueva sala de exposiciones del Liceo de Navia. La muestra de dibujo, pintura y animación "Malabares", de Alicia Guirao, que se inaugura a las 19.00 horas, es la primera muestra que acoge la nueva sala de exposiciones del Liceo de Navia. El acto de inauguración está abierto al público.

Feria del Salmón en Cornellana. Primera jornada de la XXIII "Feria del Salmón Capenastur, Subasta del Campanu de Asturias", que se celebra en Cornellana. Esta fiesta considerada de interés turístico regional programa a lo largo del día diferentes actividades como charlas, presentaciones, concursos, exposiciones, rutas y visitas.

El III Encuentro "Cincuenter" programa hoy, a las 17.00 horas, la visita guiada al Archivo Histórico "Celebrando la edad y el estilo"; a las 18.30 horas, Pepa Fernández y Sonia Avellaneda protagonizan el acto "El estilo no es solo lo que usas, sino también lo que proyectas"; a las 20.00 horas, Pino Montesdeoca y Blanca Romero estarán en el encuentro "Con un ejército de mujeres con canas podríamos conquistar el mundo", y, a las 21.30 horas, el hotel AC Fórum acoge la Gala Cincuenter, con "Belinda and the Washington Band Reyes" y Torío DJ. Entrada libre hasta completar el aforo.

El Centro Dramático Nacional sube al escenario del Jovellanos, a las 20.30 horas, la obra "Los pálidos", escrita y dirigida por Lucía Carballal, con Israel Elejalde, Natalia Huarte, Manuela Paso y Miki Esparbé.

