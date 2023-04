Premio internacional para el jovencísimo guitarrista langreano Daniel Rodríguez

El joven guitarrista langreano Daniel Rodríguez Carrizo, de 14 años, se alzó el pasado viernes con el primer premio en su categoría en el IV Festival Internacional de Guitarra "Estanislao Marco", que se celebró en Castellón. El asturiano fue el único español laureado en el certamen y el jurado le otorgó el premio por unanimidad. En noviembre del año pasado, se hizo con otro premio internacional, el del Concurso Alhambra, en Valencia.

En Castellón hubo otras dos distinciones, además de la del asturiano, una para la ucraniana Valeria Chechuro y otra para la japonesa Erika Takada, cada uno en su tramo de edad correspondiente. Daniel Rodríguez Carrizo, que estudia en el Conservatorio Profesional de Música Valle del Nalón, es alumno de Manuel Paz e inició su formación musical hace cinco años.

La vocación le viene de familia, Su padre, Marco Rodríguez, también toca la guitarra y de él ha heredado el gusto por el instrumento. "El talento no, eso no es mío, él no necesita estudiar, toca un par de horas a la semana y le sobra", comenta su padre.

En el concurso que acaba de ganar en la Comunidad Valenciana, Daniel Rodríguez Carrizo interpretó una composición de su elección y otra del autor que da nombre al certamen, Estanislao Marco, un músico de origen humilde, natural de la localidad castellonense de la Vall de Uxó, que obtuvo éxito y popularidad en Valencia y en Madrid a principios del siglo XX.

Daniel Rodríguez Carrillo tiene ya un largo palmarés, a pesar de su corta edad, y compagina la música, para la que ha demostrado tener una capacidad excepcional, con las clases y los deportes. "Le gusta estudiar Física y juega en un equipo de fútbol", comenta su padre.