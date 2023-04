"Maltrato es hacer a un gato vegetariano y quien sabe ponderar eso es el veterinario"

El ovetense Armando Solís Vázquez de Prada es el presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias desde hace 22 años. También es director de dos clínicas. "Trabajo en esto diariamente; ser veterinario es mi actividad diaria, no lo cojo de refilón", dice. De ahí que, ante la nueva Ley de Bienestar Animal, publicada en el BOE hace unos días, se sienta doblemente autorizado para transmitir que no es lo que su sector esperaba, "ni lo que esperaba casi nadie, porque parece que ha dejado a todo el mundo insatisfecho".

–¿España necesitaba una ley de bienestar animal?

–En España las comunidades tienen sus leyes desarrolladas, unas más modernas y mejor hechas y otras que se están quedando un poco antiguas. Que haya una ley nacional nos viene bien. Pero ésta no se consensuó, no se hizo con criterios científicos y a los veterinarios no se nos tuvo en cuenta. Y eso que somos los únicos titulados y con conocimientos y criterios científicos para poder evaluar el bienestar animal. No se cuenta con nosotros, por ejemplo, para ese asesoramiento de bienestar animal, ni para determinar cuándo hay maltrato…

–La ley habla de dignidad animal.

–Sí. Pero la dignidad es de las personas, sobre los animales, de lo que hay que hablar es de bienestar. Estamos de acuerdo con que se les dé cada vez mayor calidad de vida, a eso nos dedicamos, pero el enfoque que se está dando no tiene rigor científico. La norma también está muy dirigida a prevenir el abandono, fomentar la adopción y todo eso nos parece bien, pero si se hace con rigor.

–¿Siente que pesan más las opiniones de los conservacionistas y asociaciones animalistas que las de los profesionales del sector?

–Puede haber gente que hable de los animales con mucho cariño y que sus opiniones puedan ser mucho más mediáticas, pero esas opiniones no son las de un veterinario sino las de un aficionado.

–¿Qué espera entonces de la ley?

–Es difícil de saber. La inmensa mayoría de los artículos que hay en ella tienen que desarrollarse con reglamentos correspondientes y hay que ver cómo se hace eso. Es una ley genérica, de intenciones…

–¿Hay un problema real en Asturias de abandono de animales o descontrol de poblaciones?

–Sí hay abandono, pero para regularlo tiene que haber identificación y esa solo la hay en los perros, así que no sabemos con certeza su magnitud. Los veterinarios somos mucho más partidarios de la educación y por eso tenemos convenio con Educación para dar charlas a los niños sobre bienestar animal y tenencia responsable. Es importante que sepan cómo se manejan, qué derechos y obligaciones tenemos los que somos propietarios de animales, cómo actuar responsablemente… Ese es un pilar importante y la ley no habla de ello.

–Se les ha oído alinearse con la queja del mundo rural.

–Porque claramente esta ley no tiene en cuenta ni al ganadero ni al mundo rural. No se puede legislar el campo desde los despachos de las ciudades. Se hizo de espaldas totalmente al ganadero y al campo.

–¿Diría que se ha enfocado más al animal "urbanita"?

–Pues igual sí. Le pongo un ejemplo. Esta ley no permite la cría salvo que seas un criador registrado. Pero es que toda la vida los ganaderos han tenido y tienen perros y tienen que criar, porque así seleccionan a aquellos cachorros que ven que son buenos para cuidar el ganado, para cazar, para todo; no lo hacen por negocio sino porque necesitan poder hacer una selección. La ley también obliga a esterilizar a los gatos antes de los seis meses, pero en el campo necesitas tener crías de forma periódica, porque los gatos son una ayuda fundamental como cazadores. Un ganadero cuando necesite un gato no va a ir a un criador o a una tienda... Falta un equilibrio.

–¿El animal de compañía urbano ha ganado la partida al resto de animales?

–No, creo que ganó la partida el perfil del político urbano, el que desconoce y está cada vez más lejos del contacto con el campo. Entre quienes tienen en el campo su medio de vida siempre ha habido buena convivencia con los animales.

–Se ha hecho mucha insistencia, también, en que la ley atajará el maltrato.

–Hay maltrato, sí, pero para diagnosticarlo hay que saber. Porque hay que conocer muy bien las características fisiológicas de cada animal. Maltrato es hacer a un gato vegetariano, por ejemplo, y eso quien lo sabe ponderar es el veterinario, porque sabemos los requerimientos de cada animal.

–La ley, sin embargo, no elimina las listas de animales potencialmente peligrosos.

–Nosotros la hubiéramos eliminado. La peligrosidad o agresividad de un animal la debe determinar un especialista. Pero no viene dada por la raza, sino por el individuo. Es como las personas: depende de la educación, cómo se le trate, cómo vive…

–¿Qué saben del test de acreditación para tener animales?

–Nada: ni quién, ni cómo. Tiene que desarrollarse reglamentariamente pero no sabemos quién hace el test, quién lo va a evaluar…

–¿Cuántos animales de compañía hay en Asturias?

–Perros registrados esta semana había 192.400. En Asturias el número uno de los animales de compañía es el perro; sigue el gato, creciendo más que el perro, y luego el conejo.

–En veinte años habrá visto cambiar radicalmente la cosas.

–Claro. En mis inicios en las ciudades casi no había perros. Y eran otras razas: perros grandes de trabajo, que no son los mayoritarios ahora. Me acuerdo cuando se puso de moda el animal de compañía. El primer perro de moda fue el cocker spaniel, a raíz de un anuncio que hizo Galerías Preciados con modelos que llevaban ese perro, y generó un boom. En este tema estamos siguiendo la senda de Europa: sociedades con más nivel de vida tienen más animales de compañía en casa y menos hijos. En muchísimos hogares hay animal de compañía y en muy pocos hogares hay niños pequeños.

–¿Y eso qué le dice de la sociedad a un veterinario?

–Le dice que es el perfil de una sociedad con un nivel de vida alto, una sociedad que está cada vez más sola, que vive mayoritariamente en las ciudades, con gente que trabaja y que no tiene hijos… Y esa sociedad encuentra en el animal de compañía un ser que te escucha, con el que charlas, que te da afecto, al que sacas o te saca de paseo… Es un fenómeno muy positivo y lo digo desde la experiencia.

–Cuánta gente hay que dice que tratamos mejor a los animales que a las personas.

–Yo quiero que a los animales se les reconozca al máximo nivel. Veo que se convierten realmente en un miembro de la familia. Pero quiero el mismo trato o mejor para las personas. Creo que nos hemos desequilibrado. Hay un exceso de humanización y no es bueno para los animales, ni para las personas. Sus requerimientos son distintos de los de las personas.

–Tener un perro atado, aunque su entorno sea de cuidado y confortable, ¿es de por sí maltrato?

–En esta ley todo el mundo parece sospechoso de tratar mal a los animales. Y no. Efectivamente, en los pueblos hay perros atados pero bien cuidados, quizá porque se escapan o por lo que sea. Yo digo, ¿es maltrato tener el perro en un apartamento de 60 metros cuadrados y sacarle 20 minutos al día? Igual viene alguien mañana y dice que eso es maltrato. Por cosas como esa decimos que se ha hecho la ley desde un prisma que ni miró de refilón al medio rural.

–El sector del cuidado de los animales está en constante crecimiento.

–Es un sector en evolución y en crecimiento continuo. Todo el sector de los animales de compañía. Un ejemplo lo tenemos los veterinarios: somos ahora mismo los pediatras de la familia porque los animales son un miembro más y hay que darles lo mejor. Y nos estamos especializando cada vez más y trabajamos al máximo nivel de atención de salud, en cirugía, con métodos diagnósticos como los de las personas, con medicina al máximo nivel. Aunque seguimos trabajando mucho en la prevención.

–Cierto. Ya se trata a perros de cáncer, de diabetes... antes eso era impensable.

–Se hacen tratamientos para el cáncer como para las personas y para la diabetes, igual. Las clínicas veterinarias están ahora mejor equipadas que muchos ambulatorios. Con quirófanos montados de última tecnología. Cada vez se va evolucionando más y los veterinarios o estamos en permanente evolución, o mal vamos.

–¿Cuántos colegiados hay en Asturias?

–Unos mil. Es la cifra más alta que hemos tenido y cada año crece el número de veterinarios. Y estamos cada vez más especializados: en equino, en animales de producción, en animales de compañía...

–Y ahora en Asturias llega la vacuna de la rabia obligatoria para perros.

–Sí, es un logro. Es una medida de salud pública muy importante.