Alba Fernández, el talento más joven del teatro asturiano

Alba Fernández Alonso, de 11 años, recibió el pasado fin de semana en Tapia de Casariego el premio a la actriz más joven del teatro asturiano, que le fue otorgado por la Federación de Grupos de Teatro Amateur del Principado de Asturias (Feteas) con motivo del Día Mundial del Teatro celebrado el pasado 27 de marzo.

La joven actriz, a pesar de su corta edad, posee una dilatada experiencia sobre los escenarios ya que debutó con apenas 6 años y ha estrenado una decena de obras con el grupo de teatro "San Félix" de Valdesoto, en el que también actúa su padre, el actor Nacho Fernández, quien lo codirige junto al autor Pepín García. Alba se siente muy noreñense aunque haya nacido en Oviedo y corra sangre morciniega por sus venas. La joven cursa sexto de Primaria en el colegio público Condado de Noreña y este será su último año en el centro ya que en septiembre se incorporará al Instituto de la Villa Condal para iniciar la ESO. Obtiene muy buenas notas, con notables y sobresalientes en todas las asignaturas, aunque manifiesta su preferencia por Inglés y Educación Física.

Alain Fernández, director del Teatro Prendes de Candás, ha sido el responsable de su debut sobre las tablas cuando, con apenas 6 años, la invitó a actuar en agosto de 2017, durante la entrega de los premios "Aurora Sánchez" con la obra "Desde la gala con amor". A partir de esa edición, Alba participa cada año en el acto de entrega de estos prestigiosos galardones del teatro costumbrista asturiano.

En 2019 estrenó "Alta Suciedá" y en 2020 "Un negociu de cuidáu", ambas escritas por José Ramón Oliva y dirigidas por Pepín García. En 2021 participa en "Rufa" y en 2022 en "Torbolín", escrita por Pepín García y codirigida por el autor junto a Nacho Fernández.

"Antes de salir a escena estoy un poco nerviosa, pero luego, sobre el escenario, ya se me pasa y disfruto", afirma Alba, quien, además de actuar, colabora con sus compañeros del grupo de teatro en cargar el decorado en Valdesoto y luego en montarlo y desmontarlo en cada una de sus actuaciones por las diferentes localidades asturianas. "Participa como una más", añade Sandra Alonso, su madre, que siempre la acompaña.

Alba se ha subido a los escenarios de Candás, Pola de Siero, Noreña, Ribadesella, Pola de Laviana, Lugones, La Felguera, Blimea, Carbayín, Valdesoto, La Fresneda, Viella, Arriondas, Pola de Lena, Puerto de Vega, Avilés, Corvera y Morcín. También ha cruzado el puerto de Pajares para actuar en La Robla (León).

La joven compagina el teatro con el baile ya que también forma parte de la Escuela de Artes Escénicas y Danza Alazne Castaño de Pola de Siero. Con este grupo ha bailado en el Teatro Chino de la Warner en Madrid y en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella con motivo del programa "Vive tu sueño", en el que han logrado clasificarse para la fase final que tendrá lugar en Atenas en 2024 con el baile denominado "Queen". En Asturias ha bailado en el teatro Jovellanos de Gijón y en el Centro Niemeyer de Avilés. Sus próximas actuaciones tendrán lugar en mayo en Ávila y en junio en Benidorm. Sin duda, una agenda muy apretada que no le impide rendir en sus estudios.

Ha ejercido como reina infantil de las fiestas del Ecce Homo en Noreña en 2021 y el año pasado participó con la Peña Cotiellos en el concurso del desfile de carrozas de Valdesoto, en el que compartió actuación con el joven Mateo Paniceres, un año menor que ella.

La jornada de Alba transcurre en el colegio por las mañanas y, tras comer en casa, hace los pertinentes deberes. Las tardes de los lunes y miércoles acude a clases particulares de Matemáticas e Inglés, mientras los martes y jueves va a la escuela de baile. Las tardes de los viernes está en un grupo de participación infantil en el que debaten sobre los derechos de los niños. Dice que de mayor quiere ser criminóloga, profesora de Pedagogía Terapéutica, trabajar en una residencia de ancianos o, tal vez, actriz.

Julio y agosto son los meses en los que más tiempo dedica a los ensayos y a preparar las obras. Esto le obliga a dejar la piscina antes que sus amigas para ir a pisar el escenario ya que los estrenos suelen tener lugar a finales de agosto durante el Salón de Teatro Costumbrista de Candás.

"Los compañeros de reparto me tratan genial, somos como una gran familia. Mi madre es la piedra angular en mi vocación teatral ya que me ayuda con el texto, en los cambios de vestuario y en la entrada en escena, aunque mi padre, que actúa conmigo, fue quien me lo inculcó", afirma la diplomática y brillante actriz más joven del teatro asturiano. Si Sofía Otero, de 9 años, puso una pica en Flandes ganando recientemente el "Oso de Plata" de la Berlinale por su interpretación en la película "20.000 especies de abejas", quién dice que Alba Fernández no le siga la estela en el plano teatral. El primer premio, el de casa, ya lo ha logrado.