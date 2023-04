"Es un error haber cambiado la normativa del hórreo sin hacer antes una labor pedagógica"

La serie documental "L’Horru" está alcanzando un notable reconocimiento por parte de los espectadores en Filmin, la exitosa plataforma de contenidos audiovisuales en español. "L’Horru", cinco capítulos que fueron estrenados en la televisión autonómica asturiana, está dirigida y presentada por el periodista Jaime Santos (Oviedo, 1969) y realizada por Rubén M. Castellano (Avilés, 1979). La serie, una producción de La Rebequina y Art&Life, recorre la historia del granero asturiano con entrevistas a todo tipo de expertos y también a propietarios de la construcción más identificativa del medio rural asturiano, además de contar con la música de 23 artistas asturianos, desde "Llan de Cubel", Marisa Valle Roso, Pablo und Destruktion, Marisa Valle Roso, el dúo "L-R" o el colectivo "Muyeres".

–En Filmin, la serie "L´Horru" tiene una calificación de 8,8. Eso habla del interés que despierta un patrimonio que hasta no hace mucho nos resultaba casi invisible. ¿Cuánto nos queda para ver y valorar todo este fabuloso conjunto de hórreos?

–No pasa un mes sin que alguien me pregunte si la diferencia entre un hórreo y una panera está en el número de pegollos. Sí. Aún falta mucho, aunque se haya avanzado últimamente. Los hórreos tienen mucho potencial, son estéticos, entrañables, acogedores, misteriosos... A los chavales en la escuela se les puede hablar de 500 años de historia de Asturias (y de Europa) sin salir de un hórreo. Pero también son un patrimonio material que aún está sin censar ni catalogar convenientemente, así que podemos decir que queda bastante para poder valorarlos en su justa medida.

–¿Cómo valora los últimos cambios normativos para dar nuevos usos al hórreo? ¿Garantizará la pervivencia de un bien mueble que por su condición de granero campesino se había quedado casi sin utilidad?

–Me parece un error anunciar un cambio en la normativa sin haber hecho antes una labor de pedagogía y divulgación mucho más importante. Hoy día basta un titular para que mucha gente entienda que ya puede reformar su hórreo alegremente. La normativa vigente se basa en un decreto de 1973, en tiempos de Franco y de Fraga, que igual son malas etiquetas pero que en su día sirvió para evitar una destrucción masiva de hórreos. Es obvio que la normativa está desfasada y que tampoco se cumplió, pues hay hórreos con cien funciones y usos, además de los puramente agrarios. No me gusta la idea de regular el uso de un mueble privado. Me parece más inteligente centrar los esfuerzos en la pedagogía. Igual es que, en el fondo, lo que interesa es mantener la rueda de subvenciones, tasas y permisos de obra, y no tanto los hórreos.

–¿Usted qué aprendió de todo ese patrimonio durante el rodaje de la serie y su encuentro con expertos y propietarios?

–Me gusta el lema turístico de Cantabria ("Cantabria Infinita"), porque Asturias también lo es. Por más que viajes, nunca llegas a conocerla del todo. Y a mis congéneres asturianos menos todavía, por eso sobre la serie "L´Horru" planea siempre una pregunta: ¿cómo es posible que siendo el hórreo un icono del paisaje asturiano lo ignoremos tan profundamente? Cuando respondamos a esto, tal vez seremos capaces de superar algún complejo.

–El primer paso hacia la conservación de hórreos y paneras parece ser que los dueños, y los asturianos en general, le otorguen valor. ¿En qué medida cree que la serie ha contribuido a ello?

–Juaco López, director del Muséu del Pueblu d'Asturies y uno de los pioneros en el estudio del hórreo, dijo que la emisión de "L´Horru" en TPA había supuesto un hito en la historia de la conservación del hórreo en Asturias. Juaco fue mi mentor en varios proyectos de divulgación de etnografía, así que seguro que hay algo de cariño en esa afirmación, pero lo cierto es que desde el primer momento recibimos cientos de mensajes elogiosos no solo por la calidad de la serie, también porque les habíamos abierto los ojos al maravilloso mundo del hórreo asturiano. Estos mensajes llegaron desde Asturias, pero también de España y Portugal cuando la serie se emitió en los trenes de Renfe y ahora que permanece en Filmin. En cierto modo, dimos la exclusiva de una noticia que surgió en 1980, cuando se descubrió que los hórreos asturianos tienen más de 500 años y dibujan la historia del arte universal y la economía agraria europea.

–Su serie, y por cómo está funcionando en Filmin, demuestra que Asturias, sus historias y su patrimonio, puede tener proyección en el mercado nacional. ¿Deberíamos de ahondar en ese camino? ¿Cuánto recorrido tiene el sector audiovisual asturiano?

–Hay que empezar a plantearse en serio que Asturias es mucho más que un bonito decorado. La mayor parte de inversión en audiovisual que se hace aquí no es a través de RTPA, es a través de Turismo Asturias y eso desde luego condiciona el contenido. Si no hay una inversión decidida en audiovisual independiente no pasaremos del eslogan. Y eso a nadie le interesa. Asturias es rica, antigua y compleja, como lo es Galicia, que coloca a su actores y técnicos en primera línea aún con un mensaje tan negativo como el del film "As Bestas". Aquí cedemos el solar para que Infiesto sea sinónimo de peste, pero el retorno para el sector asturiano es mínimo. Eso sin contar la imagen que se da de Asturias. Además de lo económico y lo turístico, el principal retorno del audiovisual es para la sociedad que lo genera. Si una persona se puede ver representada en una película, aportará algo de reflexión a su vida. Cuando consigues eso, tu trabajo puede viajar a cualquier lugar del mundo y contar la misma historia.

–Finalmente, ¿en qué proyectos está trabajando?

–Estamos captando financiación para una nueva serie documental sobre arqueología y gastronomía en Asturias que se nutre de dos corrientes de estudio muy ricas que coexisten ahora mismo en ambos campos. Sobra decir que en Asturias se come muy bien, pero no está de más recordar que tenemos un patrimonio arqueológico envidiable y que es un poco como los hórreos, pasamos al lado y no le damos mayor importancia. Con la comida como nexo de unión, cualquier cosa es posible.