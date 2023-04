El pasado 21 de julio, los medios de comunicación de Francia alcanzaron un acuerdo histórico con Google. Después de tres años de negociaciones y de una multa de 500 millones de euros, la multinacional estadounidense aceptó finalmente pagar a la prensa francesa por el derecho a compartir sus noticias en su buscador. España está tomando la misma dirección.

El martes de la semana pasada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió un expediente sancionador contra el gigante tecnológico al entender que podría estar "abusando" de su posición de dominio en el país y actuando en "competencia desleal" contra la industria mediática nacional.

Así lo cree también la Asociación de Medios de la Información (AMI), que representa a hasta 26 grupos de editores de prensa y agencias de noticias nacionales y regionales de España (entre ellos Prensa Ibérica, propietaria de El Periódico) que gestionan más de 80 medios. "La mejor forma de contribuir a la sostenibilidad de los medios es que abonen una compensación por el uso que realizan de nuestros contenidos", explica a este diario la directora general de la AMI, Irene Lanzaco. La existencia del precedente francés sugiere que en España ese proceso podría ser más rápido.

Los contenidos periodísticos publicados en los medios de comunicación (como este que estás leyendo) están protegidos por el derecho a la propiedad intelectual. Ese derecho de autor está reconocido en la Unión Europea (UE) desde el 17 de abril de 2019, cuando el Parlamento Europeo lo aprobó para beneficiar a los editores de publicaciones por el uso que las plataformas digitales hacen de sus contenidos, ya sean artículos o fotografías, vídeos e infografías.

"La mejor forma de contribuir a la sostenibilidad de los medios es que Google abone una compensación por el uso de nuestros contenidos" Irene Lanzaco - Directora general de la AMI

Siguiendo los pasos de Francia

El expediente de la CNMC sugiere que España podría seguir los pasos de Francia. El país vecino incorporó la directiva europea a sus leyes en verano de 2019 e inició las negociaciones con Google. El gigante se adaptó parcialmente a la ley, pero la Autoridad de la Competencia francesa denunció un abuso de posición de dominio y la imposición de condiciones comerciales "no equitativas".

España hizo la transposición de la ley europea en noviembre de 2021. Unos meses antes, en junio, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) presentó la denuncia contra Google en España. Sin embargo, la CNMC no ha abierto un expediente hasta ahora, casi dos años después. En su acusación expone los mismos argumentos que presentó París hace unos años.

El resultado de esa investigación aún está por determinar y su resolución podría alargarse un máximo de 18 meses. En Francia, el período entre la demanda de los reguladores contra Google y su primer acuerdo para remunerar a los editores de prensa duró 17 meses. Aún así, la Autoridad de la Competencia gala impuso después una multa de 500 millones de euros al gigante tecnológico por no cumplir con las directrices marcadas y por no negociar en "buena fe". El pasado 3 de marzo, Google alcanzó un pacto de remuneración —cuyo importe exacto no se ha hecho público— con una parte de los grupos mediáticos franceses y sigue negociando con otro grupo.

La semana pasada, la AMI reclamó en un comunicado "el máximo respeto al derecho de remuneración". Lanzaco añade que la CNMC debe "asegurar que haya una negociación de buena fe que permita a los editores conocer el valor de sus noticias para las plataformas" y advierte de que se trata de compañías "más poderosas que países enteros".

Problema global

Tras conocerse el expediente, el gigante se limitó a comunicar que "trabaja de manera constructiva con los editores en España y en Europa" y que analizarían el caso. Sin embargo, el derecho a la retribución por los derechos de autor no es solo cosa suya, sino también de otras plataformas del entorno digital que se nutren de esos contenidos periodísticos. “Google es la única que está negociando con cada editor", asegura Lanzaco. "De Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y Microsoft aún no hemos obtenido una respuesta efectiva, si bien esperamos que esta situación sea revisada para que normalicen la utilización de noticias en sus plataformas”.

Google —y esas otras empresas tecnológicas— tiene un problema de regulación global. En Australia llegó a un acuerdo similar al francés. Sin embargo, en Canadá se encuentra en medio de unas turbulentas negociaciones en las que incluso ha bloqueado el acceso de los ciudadanos a las noticias para meter presión a los editores. Meta también ha recurrido a esta estrategia. Para Lanzaco, eso supone una "amenaza para la democracia".