Una familia carga el coche con maletas. Es Jueves Santo y el primer día de unas vacaciones que se alargarán como mínimo hasta el domingo para muchos turistas. Hay ganas de salir de casa y el destino elegido por mucho no es otro que Benidorm donde los turistas abarrotan ya las calles y se espera que lo hagan mucho más durante los cuatro días grandes de la Semana Santa. Porque en la ciudad no va a caber un alma y los visitantes se mezclarán con los vecinos y los que aquí tienen una segunda residencia en la playa, las terrazas, los comercios o las procesiones.

Del 6 al 9 de abril, la capital turística espera una ocupación por encima del 85% que marcaban las últimas previsiones. Los alojamientos colgarán el cartel de completo estos días y aunque aún se puede encontrar alguna habitación o apartamento libre, la ciudad llegará al "lleno turístico". No ha habido días de fiesta desde el periodo navideño, así que las ganas de viajar se han acumulado hasta estas fechas.

Las calles del centro de la localidad son un hervidero de ir y venir de gente. Pasa lo mismo en los dos paseos, el de Levante y Poniente, donde una parte de los turistas disfrutan del sol en primera línea o sobre la arena; incluso de un baño aunque el agua no esté muy caliente. Otra parte lo hace paseando, dando una vuelta por las calles comerciales o sentándose en una terraza con una bebida bien fría. Y todo ello se mezclará con los fieles y devotos que seguirán las procesiones que se celebran cada día en las calles. Muchos aún llegaban este jueves cargados de maletas y buscaban donde aparcar. Algunas zonas han registrado algunos atascos puntuales y las zonas de aparcamiento empiezan a estar completamente llenas, lo que hace armarse de paciencia a los conductores para encontrar un hueco.

"Estamos a tope". Con esta frase resume Álex Fratini, empresario y miembro de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno (Abreca) cómo están trabajando los hosteleros estos días, y eso que aún este jueves no habían llegado todos. Porque el gran desembarco se espera entre este 6 de abril y este viernes, por aquellos que no han podido "escaparse" antes del trabajo para las vacaciones. "El fin de semana pasado ya tuvimos mucha gente, sobre todo de Madrid y aquellos que tienen sus segundas residencias en Benidorm", indicó. Una afluencia de gente que ha ido creciendo y que será de récord en estos días hasta el domingo además de los que alarguen su descanso hasta el lunes, festivo en algunas comunidades.

Las previsiones de los hosteleros son muy buenas. Hay negocios que tienen todo reservado para los próximos tres días, tanto a mediodía como de noche, sobre todo de clientes nacionales que ya conocen Benidorm o que lo han elegido por primera vez. Aunque Fratini indicó que "los ingleses siguen también llenando terrazas", porque no todos se han ido todavía. Los "días grandes" para la hostelería van a ser este viernes y sábado: "Son de los más fuertes del año junto al 15 de agosto".

Y, ¿por dónde se mueven los turistas para comer o cenar? El empresario asegura que los gustos no han cambiado y que la zona centro y Levante, las más turísticas, suelen ser las preferidas. Pero este año sí hay un añadido que ha incrementado la afluencia: Poniente. En esta zona siempre ha habido mucho turismo nacional pero el desarrollo urbanístico de esta zona y la construcción de nuevos edificios ha disparado la presencia de visitantes.

"La afluencia es diferente según las horas del día. Para comer se elige mucho el centro, la zona de los vascos... donde hay más restaurantes. Para cenar o tomar algo de noche, se inclinan más por la zona más cerca de la playa", explicó. Pero a pesar de esta costumbre, todo está lleno a todas horas. Porque tanta gente tiene que acabar distribuyéndose por todos lados. "En Poniente hay menos locales pero están llenos, ahora con más razón".

El gasto medio por turista subirá esta Semana Santa. Entre las razones está también la subida de precios. El sector confirma que la media es de un 5% con algunos picos máximos de un 10%. Aunque eso no frena a aquellos que pasan sus días de vacaciones que pueden gastar una media de entre 20-30 euros en un restaurante o una media de 10 euros en una cafetería. "Los ingleses gastan un 10-15% más", indicó Fratini. Y entre los más demandado, el plato estrella es el arroz. Además resaltó que "tenemos en los locales muchas reservas de mesas grandes de 6-8 personas", muchos de ellos familias que pasan unos días en Benidorm juntos. Y eso sí, los españoles siempre comen mucho más tarde, incluso más allá de las 15 horas y en vacaciones más.

Porque precisamente ese es el perfil que más destaca esta Semana Santa. Familias no solo con hijos que pasan sus días en la ciudad donde hay 300 días de sol al año, sino a las que se unen abuelos, tíos, primos... "El turismo nacional es el de este periodo, más que en agosto". Para atender a toda esa demanda, el sector ha contratado a unos 1.000 profesionales para este periodo vacacional, gran parte de ellos seguirán hasta el verano.

Casi imposible encontrar ya dónde dormir

Aquellos que no tengan una segunda residencia en Benidorm o no hayan reservado un hotel, apartamento o cualquier otro alojamiento y decidan a muy última hora viajar a la capital turística aún tienen una oportunidad de encontrar un "hueco" donde dormir, aunque no muchos. "Está todo prácticamente ocupado del 6 al 9 de abril", indicó Miguel Ángel Sotillos, de la Asociación de Apartamentos Turísticos (Aptur) de la Comunidad. Según la patronal hotelera Hosbec, las reservas de última hora puede llegar hasta un 85% con picos que superen el 90%. Hacer una búsqueda rápida en la red confirma esos datos: Benidorm está ocupado por encima del 93% y solo quedan libres algunas habitaciones o apartamentos. El precio medio ronda los 300 euros para dos personas.

¿Tienen zonas preferidas donde alojarse los turistas? La verdad es que la oferta de la ciudad es variada en todos lo puntos y destinada a todo tipo de público, aunque sí es cierto que aquellos alojamientos con mejor precio cerca a la playa o el centro son los primeros en llenarse. ¿El precio? Pues varía según cuando se reserve. Los más previsores pudieron encontrar ofertas hace semanas que más tarde subieron el precio. Hay algunos afortunados que han esperado a última hora y los alojamientos han bajado algunos precios si no han llenado del todo, según confirmaron fuentes del sector.

"En el caso de los apartamentos, todo se llena. Tenemos varios tipos y muchos perfiles de turistas que vienen", indicó Sotillos. Aunque la mayoría de visitantes son familias con niños: "Lo bueno de Benidorm es que tiene de todo para todo el mundo", añadió. Eso sí, hay cosas que no cambian: la mayoría de los ingleses prefieren alojarse en el Rincón de Loix; los turistas más mayores, si viajan sin familia, eligen las zonas más cercanas al centro o la playa; las familias, donde haya piscina, entre otros servicios.

Precisamente, ese incremento del turismo familiar se nota en aquellas actividades que se pueden realizar en la ciudad más allá del sol y playa o pasear por las calles. La cantidad de carriles bicis o ciclovías que tiene el municipio despierta el interés de padres y niños en recorrer las calles en bicicleta. Además, se ofrecen rutas por aquellos enclaves más turísticos o conocidos. "Tenemos muchas reservas para estos días y estamos especializados en turismo familiar", indicó Sergio Ruiz, de Tao Bike. Muchos visitantes "buscan actividades que hacer con niños y coger una bicicleta para disfrutar de Benidorm es una de ellas". ¿Cuál es la ruta más demandada? "El camino de Serra Gelada, por la calas hasta la Torre de Les Caletes", indicó. Un "paseo" por acantilados donde se puede ir viendo el "skyline" de Benidorm de fondo. "Asesoramos dónde ir. Poniente también es una zona donde cada vez va más gente", añadió.

Benidorm tiene aún más oferta, como la de ser un gran museo al aire libre. La última exposición, la de Jaume Plensa, en El Castell de Benidorm ha hecho que aún haya más visitantes en este enclave. Silvia y María, dos esculturas de cabezas de 7 metros de altura, dan la bienvenida a los turistas al destino turístico por excelencia. Hay que caminar por la ciudad para descubrir muchas más cosas que ver.