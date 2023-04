"Para componer como Juan Carlos Calderón hay que saber mucho; las letras de Shakira son de 1.º de la ESO"

María del Mar Fernández Fernández, de Cangas del Narcea afincada en Gijón desde niña, estudió Moda, Diseño y, al mismo tiempo, piano –se graduó por la Royal School of Music de Londres–. La mayor parte de su vida la ha dedicado a la docencia y en la actualidad es profesora de FP en el IES Nº1 de Gijón. Durante años tocó en grupos de pop, jazz, rock... (de ahí su seudónimo Norlander, como firma las críticas de música en LA NUEVA ESPAÑA). Y cuando el escenario le cansó, se matriculó por curiosidad en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo.

Fue la catedrática Celsa Alonso quien la animó a hacer una tesis que acaba de defender con gran éxito. Una investigación que le ha llevado seis años de indagaciones sobre "uno de los grandes compositores y arreglistas de la historia musical española, el cántabro Juan Carlos Calderón". Sobre quien "pese a su calidad y su enorme trascendencia en la música", Mar Fernández apenas había encontrado referencias biográficas cuando se puso manos a la obra. El tribunal de la defensa de la tesis ya la ha animado a que publique su estudio.

–¿Cómo llega a fijarse en el compositor Juan Carlos Calderón y cómo decide centrar en él su tesis?

–Fue una casualidad tras un concierto de "El Consorcio" al que acudí para hacer una crítica para LA NUEVA ESPAÑA. Me llamaron la atención detalles de canciones que ni siquiera sabía que eran de Calderón. En realidad nunca me había interesado especialmente la música pop española de los 70’ y 80’ y de Calderón no sabía casi nada. En España los compositores que no cantan sus canciones no se conocen y este es un claro ejemplo, es decir, todo el mundo reconoce su nombre pero nadie sabe qué ha hecho ni cuál es su trayectoria.

–Y quiso saber más.

–Me entró la curiosidad. Vi que no había nada publicado sobre él, solo una página web y artículos periodísticos que parafraseaban una y otra vez la información de wikipedia que, por cierto, está llena de errores. Mi sorpresa fue al encontrar un disco de jazz titulado "Bloque 6"; era toda una "big band" grabada en 1968 que no tenía nada que ver con las canciones de "Mocedades", Serrat, Aute, Nino Bravo y otros muchos para los que compuso. Y todo salía de la misma cabeza. También descubrí que había compuesto veinte bandas sonoras, algunas buenísimas.

–Descubrió una mina.

–Me parecía increíble que nadie hubiera reparado en un personaje como él, con todo lo que ha aportado a la cultura española.

–¿Por qué llama tanto la atención ahora que Shakira cante su despecho a los cuatro vientos si las canciones de Calderón y su época iban más o menos por la misma línea?

–Es totalmente cierto. Digamos que los códigos de consumo han cambiado y la forma de escuchar también. Calderón tiene muchas letras en esa línea, pero para componer como lo hacía él hay que saber mucho de música y también de letras, porque los versos están bien construidos. Por ese motivo las canciones llegaron a varias generaciones y duraban mucho tiempo. En cuanto a Shakira, cualquier estudiante de música a los dos meses es capaz de componer una canción del nivel de "TQG" o la que hace con Bizarrap. Solo tiene que saber tres acordes, una tonalidad y el truco de los ocho compases. La música es muy sencilla y los versos son de primero de la ESO. Otra cosa es saber venderla. Ahora estamos en una era totalmente visual y de consumo inmediato. Shakira es un pibón y, además, muy inteligente. Sabe llegar al mercado explotando su sexualidad y personalizando el mensaje. Lo malo es que en quince días ya ha pasado de moda y hay que volver a sacar otra que hurgue aún más en el morbo y en las heridas personales para alimentar este consumo voraz. Las modas van y vienen y el arte perdura.

–En su tesis "Juan Carlos Calderón (1936-2012), el compositor: una transición del jazz al pop", más allá de lo obvio, de su enorme listado de composiciones y colaboraciones, ¿qué hay?

–Ha sido un trabajo de documentación y de de contactos con la familia, entrevistas con diferentes artistas y productores. Como no sabía nada de él fue todo un descubrimiento, comenzando por sus antecedentes familiares, su etapa de infancia y juventud junto a sus hermanos, también con grandes artistas. He descubierto el Drink Club de Santander, donde Calderón se formó como pianista de jazz. Su etapa de Madrid, tocando en el Whisky Jazz y el Bourbon Street, acompañando a grandes músicos como Iturralde, Vlady Bas, Donna Hightower o Tete Montoliu, entre otros. Allí conoció al "Dúo Dinámico", que le propuso hacer arreglos para su última película y algunas canciones, comenzando así la transición del jazz al pop. Su etapa con Serrat es fascinante y cómo hizo los arreglos de "Mediterráneo". Por supuesto, Aute, Cecilia, Raphael, "Mocedades", Sergio y Estíbaliz, Mari Trini, Víctor Manuel, el primero de Ana Belén, Paloma San Basilio, Bertín Osborne, Miguel Bosé, Bustamante, Luis Fonsi y un sinfín de artistas que pasaron por sus manos y que son sorprendentes.

–Artistas españoles y también americanos.

–Sí. También he indagado en su etapa americana cuando se fue a vivir a Los Ángeles y estuvo al frente de artistas como Luis Miguel, Alejandra Ávalos o Ricky Martin y muchos otros que son primeras figuras en sus países, aunque desconocidos en España. Calderón es un compositor de gran prestigio en países como México, Chile, Argentina o Estados Unidos. Quizás más que aquí.

–¿Se queda con su faceta de compositor, productor, arreglista o músico?

–Todas son muy interesantes, aunque mi investigación se centra más en la de compositor y arreglista. Su primer disco es una joya; sus discos instrumentales de los 70’, como creador del llamado "sonido Filadelfia" son magníficos y su disco "Soleá" es un rara avis. Y en el pop me quedo con sus composiciones para Nino Bravo y sus discos de duetos. Son fascinantes y todo un logro.

–"Eres tú", un himno del que se cumplen 50 años. ¿Hay que tener mucho ojo, mucho conocimiento musical o suerte para componer una canción así?

–Es una de las canciones que analizo detalladamente y el éxito tiene que ver con el conocimiento musical, las repeticiones, cómo estructura la canción, cómo hace los arreglos para cada cuerda y también, algo de suerte. Fue una canción que se grabó en muchos idiomas y se hicieron muchas versiones. "Eres Tú", que justo un 7 de abril defendió "Mocedades" en Eurovisión, define uno de los estilos de Calderón como compositor y lo repite en "La Fiesta Terminó" con Paloma San Basilio y en otras grandes baladas.

–¿Le parece más interesante una etapa que otra?

–Esto es como una serie por capítulos. Personalmente me interesó más su etapa de los 60’ y 70’ que es cuando comienza a adquirir su propio estilo y se forma como compositor y arreglista de jazz y pop, pero cada episodio tiene su interés y uno no se entiende sin el anterior. Calderón se encarga de la prometedora carrera de Luis Miguel en su etapa de cambio de niño a hombre y compone y produce varios discos para el cantante que se convirtieron en éxitos millonarios, pero para llegar a eso tuvo que pasar muchas etapas a cual más interesante.

–Sus colaboraciones son con lo más granado y mejor de la música en Español. ¿Hay que ser muy bueno para eso o es que eran muy pocos?

–Claro que había muchos compositores y grandes, pero Calderón tenía un gran talento, mucho conocimiento y era muy trabajador. No sabía decir que no a nada y por ello hizo tantas cosas. Cuando comenzó eran las discográficas las que imponían para quién tenía que trabajar y luego alcanzó un estatus que le permitía elegir o rechazar a los cantantes.

–¿La colaboración más sorprendente que le haya conocido?

–Por poner un ejemplo, he descubierto que fue Calderón el que hizo el primer disco de Aute y el que le animó a ser cantautor, cuando Aute solo escribía como hobby para otros artistas como Massiel. Aute no tenía ningún interés en subirse al escenario. También me sorprendió que fuera el compositor de "Caliente, caliente" de Raffaella Carrá.

–¿Alguna vinculación de Juan Carlos Calderón con Asturias?

–En 1973 hizo los arreglos y la dirección musical del disco de Víctor Manuel titulado "Verde". Fue cuando Víctor Manuel tuvo muchos problemas con la censura y por ese motivo hizo el disco con canciones extraídas del "Cancionero" de Torner, difícilmente censurables. El último disco de Víctor Manuel grabado en formato sinfónico con la OSPA, la mayor parte de las canciones son de ese trabajo.