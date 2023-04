La propina "a la americana" no cala en los bares asturianos: "Es algo voluntario"

Es la propina, según la definición de la Real Academia, un «agasajo que sobre el precio convenido y como muestra de satisfacción se da por algún servicio» y, en su segunda acepción, una «gratificación pequeña con que se recompensa un servicio eventual». Entendido queda, pues, que es iniciativa del que paga, o sea, del cliente. Por eso, «en manos del cliente debe estar» darla o no, concluye Gonzalo Fuentes, responsable de hostelería en España de CC OO, algo en lo que viene a coincidir con la patronal, que no acaba de ver clara una posible regulación de la propina. «Lo que se debe hacer es garantizar un salario digno al trabajador de la hostelería, que en España no se puede quejar del excelente momento que atraviesa. Un sueldo fijo y uno variable ligado a ingresos, por convenio, sería lo importante», reseña Fuentes.

«No es algo sobre lo que tengamos una postura clara porque no se ha llegado a plantear. Aunque a priori sí que parece muy difícil, por decirlo de alguna forma, ‘oficializar’ ese plus que suelen dejar, si quieren, los clientes», explican en Otea, la patronal del sector en Asturias, en la línea de la organización nacional, Hostelería de España, que ha advertido de que es algo siempre voluntario, ya que en nuestro país no va vinculada al sueldo, sino que es una «costumbre» ligada a la satisfacción. Viene todo esto a colación del protagonismo que ha tomado la propina estos últimos días en España, en concreto, la denominada «americana», que en algunos restaurantes de Madrid y Barcelona han empezado a implantar. Es un plus casi obligatorio al que debe hacer frente el cliente. «Casi» obligatorio porque este puede negarse a pagarla, pero no evita tener que pasar por el (mal) trago de tener que pronunciarse, ya que va incluida en el tique, que se suele reflejar el importe sin propina y otros con un porcentaje sugerido, entre el 5% y el 10%, o incluso la opción de aportar la voluntad. En Asturias, por ahora, Otea descarta que algún establecimiento la haya implantado. Y los empresarios dudan mucho de que sea posible «oficializar» el habitual bote que hay en bares y restaurantes. «No tiene nada que ver cómo está aquí concebido el sector y en EE UU. Si queremos incluir la propina en la cuenta, deberíamos empezar por cambiar el sistema», advierte Edén Jiménez, propietario de El Balcón de Bueño. «En EE UU, la hostelería tiene mucha más movilidad, la gente cambia de un sitio a otro cada semana, cobra al día... En ese contexto es normal el control de las propinas, pero en España es un concepto distinto, va ligado a reconocer el buen servicio y trabajo, algo que solo incumbe al cliente. Si la fiscalizamos, perderá el sentido de ser un incentivo al camarero. Creo que la hostelería tiene hoy en día más cuestiones de las que preocuparse que de la tradicional propina». Mónica Quirós, al frente de La Cava de Floro, va en la misma línea y advierte de que incluirla en la cuenta tiene un beneficiario final: Hacienda. «La propina es algo de los trabajadores, nosotros como dueños estamos al margen, pero nos gusta que la haya, porque eso significa que la gente ha quedado satisfecha y contenta. Aunque entiendo que haya clientes que no la den, pero no por mal servicio, sino porque entienden que ya lo pagan en la cuenta. Y tienen toda la razón, yo no veo que las demos en el supermercado o la farmacia», señala Quirós. Los empresarios advierten, además, de la complicación para la liquidación a fin de mes, con el fin de hacer llegar a cada trabajador la cantidad que le corresponde, sueldo aparte: más burocracia donde ya hay poca. «Si se regulariza, la propina deja de ser propina», advierten. Así las cosas, lo dicho: que quede en manos del cliente.