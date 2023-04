Huerta: "El monocultivo del turismo puede ahogarnos cultural y demográficamente"

Entramos en la sala de edición de la directora gijonesa Ángeles Huerta para recuperar el metraje de su memoria marcado con la "I" de Infancia y la "A" de Asturias: "Era un país industrial, con todo lo que eso conlleva. Crecí con los astilleros prácticamente debajo de mi casa, así que viví una intensa transformación urbana en la que también se perdieron muchas cosas. Recuerdo los neumáticos ardiendo que bloqueaban el camino del autobús que me llevaba al cole. Gijón era más populachero, todavía había señoras vendiendo las sardinas en carritos a voces por la calle Corrida. Ir a ver a mis abuelos a Laviana era todo un viaje y visitar a la familia de Llanes, directamente, una odisea. En Gijón había como siete salas de cine. Ahí claramente salimos perdiendo. Las películas de mi infancia fueron las de Indiana Jones y las primeras de ‘La guerra de las Galaxias’".

Hagamos zoom: "Creo que sobra nostalgia y falta autocrítica. Los asturianos vivimos con el mito de un pasado de lucha del que es normal que estemos orgullosos, pero habría que afrontar la brecha social que abrió todo el proceso de desindustrialización y adaptar nuestro nervio a nuevos contextos. Hay que mirar hacia delante e invertir en futuro. Me apena decirlo, pero está claro que Asturias está cada vez más avejentada y no veo políticas claras que ayuden a revertir esa situación".

Montamos un travelling: "Recuerdo con especial cariño mi año de ‘Erasmus’ en Roma durante la Universidad. Profesionalmente, supongo que lo que más me marcó fue mi paso por la Met Film School de Londres. Allí aprendí cuestiones técnicas sobre la dirección cinematográfica, pero más importante aún: aprendí mucho sobre la gestión emocional de un set. Los anglosajones tienen un modelo de escuela de cine muy práctico".

¿Qué se puede echar a rodar? "Una inversión decidida en las industrias creativas, entendidas en el sentido más amplio de la palabra. El monocultivo del turismo puede ahogarnos cultural y demográficamente. Entender que desde nuestro patrimonio tradicional también se puede innovar. No vamos a competir abaratando los costes de producción o fabricando cosas que ya hacen en otras partes. Solo desde la innovación y la creatividad vamos a poder crear valor. Y no deberíamos descuidar el campo, nuestra agricultura y ganadería. Ahí también se puede innovar desde lo tradicional. Estoy muy a favor de la soberanía alimentaria, creo que es una idea muy razonable en términos económicos, pero también ecológicos y de salud".

Encuadramos un primer plano nostálgico: ¿qué se echa de menos cuando se vive lejos del Principado? "Respuesta banal: la sidra. Respuesta seria: la familia. Afortunadamente, no vivo tan lejos".

Ser mujer no lo pone fácil en su trabajo: "No podemos obviar que llegar a la dirección cinematográfica siendo mujer siempre es más complicado. Las cifras a este respecto siguen siendo sonrojantes. En el camino te encuentras con mucha condescendencia y es mejor afrontarla con sentido del humor, porque como me salte el genio asturiano...".

Le resulta muy difícil "desligar la imagen de Asturias de mi propio sentimiento de asturiana que lleva 20 años fuera. Es un territorio de unas dimensiones muy manejables, con buenas comunicaciones y culturalmente cohesionado, dentro de su diversidad. Pero creo que se sigue legislando pensando en las viejas generaciones. Mi impresión es que no se apuesta suficientemente por los jóvenes asturianos, claramente una especie en extinción".

¿Hay soluciones aprendidas en el exterior utilizables? "De lo único que puedo hablar con cierto grado de conocimiento es de la industria audiovisual gallega, que factura al año más de 400 millones de euros y crea alrededor de 5.000 empleos directos en 707 empresas, según cifras de 2022. Esto solo se logra con un impulso decidido de las administraciones públicas. La Xunta invierte, solo en ayudas de producción, dos millones y medio frente a los 100.000 euros que invierte el Principado. Y el retorno no es solo económico, también redunda en la construcción de la propia identidad y la propia autoestima".

¿Hay sitio en el cine actual dominado por algoritmos para propuestas distintas? "Cada vez es más difícil, pero siempre hay sitio, porque el goce artístico es un impulso humano irrenunciable, también para los espectadores. Todos somos más felices después de ver una película que se te queda dentro, que te hace pensar y a la que vuelves de manera inconsciente. Los contenidos audiovisuales de consumo rápido, que olvidamos a los diez segundos, solo llevan a una bulimia que acaba por agotar a cualquiera".

Si alguien joven quisiera seguir sus planos le diría "que se dejase empapar por todo lo que encuentre, que se atreva a ser otro sin olvidar de donde viene. El cine nace siempre de lo más concreto y lo más íntimo".