"En Asturias hay una cultura musical muy rica, pero tenemos que ser más valientes"

La cantante Mapi Quintana (Pola de Lena, 1980) es una referencia en el mundo del jazz en la región y también en el trabajo de actualización de la música tradicional asturiana. Es integrante, además, de banda que acompaña a Rodrigo Cuevas. Lleva 9 años sin sacar un disco y ahora prepara la edición de dos a la vez: «Música pa tornar páxaros» y «La Maramoniz», para los que ha lanzado un crowdfunding en Verkami, en cuyas recompensas han colaborado destacados artistas y diseñadores asturianos.

–Por partes. «Música pa tornar páxaros», ¿qué es?

–Fue el encargo que me hizo el Principado de Asturias para el concierto inaugural del Festival de Lorient de 2022, que ese año estaba dedicado a Asturias. Me lo encargaron cuando acababa de terminar la grabación de «La Maramoniz» y lo que más me atribulaba en ese momento era el duelo por la muerte de Elías García (bouzukista, fundador del grupo «Llan de Cubel). Elías y yo hicimos juntos en 2014 un disco («Severina») y durante varios años estuvimos trabajando juntos. Y de repente murió. Fue un shock. No sólo me pasó a mí, le pasó a mucha gente de la música en Asturias. Aparte de ser buena gente, era el aura que tenía Elías, todo su conocimiento, ese decir las cosas adecuadas en cada momento, su sentido del humor, la coherencia que tenía. Después de morir Elías, estuve un año sin poder cantar, se me cerró la voz. Estaba atascada con el duelo. Componer esa obra tuvo algo de terapéutico.

–Los páxaros aluden a Elías, destacado ornitólogo además.

–Para el repertorio me inventé un pájaro imaginario que se llama «el saíle»; que es «Elías» al revés. En el directo hablo de un pájaro del que hay pocos ejemplares y que yo tuve la suerte de que anidó en la mi güerta y estuvo varios años. Cuento mi relación con Elías a través de ese pájaro imaginario. Para mí este disco va sobre Elías, pero viendo el panorama que tuvimos con la pandemia, que empezamos a perder gente a espuertas, creo que todos tienen un Elías en su vida, alguien que realmente nos impactó y que ahora nos gustaría tenerlo con nosotros. Y la única manera de tenerlos con nosotros es manteniendo vivos los recuerdos y las experiencias, los olores, las sensaciones que teníamos cuando estábamos con esas personas. (El disco se presentará el 9 de junio en el Niemeyer, con el apoyo del Principado).

–¿Y «La Maramoniz»?

–Es un proyecto musical que tengo con César Latorre, Juanjo Díaz y Sonia Cartón. El disco son las canciones que mi güela paterna, María Fernández, me cantó un día que fui a verla y llevé un ordenador para grabarla. Mi güela era de un pueblo que se llama Maramuñiz, pero mi güela y las hermanas siempre dijeron Maramoniz. El día que la grabé empezó como a canturrear, no se acordaba bien. Desde que se había quedado viuda quedó en casa metida y cantar era casi como una traición. De las que grabé hay canciones que son más tradicionales y otras que no lo son, otras que escuchaba ella por la radio. Escogí unas cuantas y las rehice. Ella ya no está tampoco. Murió el 15 de marzo de 2020, dos días después de que nos encerrasen por la pandemia. Mis dos güeles cantaban muy bien. Pero la que cantaba súper bien era la materna, Gelina Álvarez. Creo que era espectacular. Un día un paisano me dijo: «Nena, tú faeslo lo muy bien, pero no llegues a tu güela ni a la suela los zapatos».

–¿Cómo ve ese renacer musical de la tradición folklórica reinterpretada?

–No diría que se está reinterpretando, la estamos interpretando en las condicionas de 2023. Cuando los músicos nos ponemos a escribir o cantar, sale toda la música que llevamos dentro, toda la música que escuchamos. La gente que cantaba antes no tenía acceso a la radio, a la televisión, a la redes sociales. El acceso a música de otros lugares era prácticamente inexistente. Entonces se cantaba la música que se hacía aquí y poco más. Ahora llevamos muchos años escuchando música de otros sitios que también nos estimulan.

–Rodrigo Cuevas, a cuya banda usted pertenece, abandera esa actualización de la tradición.

–Madre mía, cómo es Rodrigo. Nos está quitando todo el paletismo de encima. Para mí, ser paleto es pensar que lo de fuera es siempre mejor que lo de tu casa. Ser un paleto es pensar: ‘Soy de pueblo y soy ignorante’. Tanto Rodrigo como otra gente, por ejemplo «Puru Remango» (diseñadora Enar Areces) nos está reconciliando a los paletos con nuestra casa, con Asturias.

–Usted se formó musicalmente en Amsterdam y descubrió tarde la música tradicional asturiana.

–La tradición fue lo me hizo volver a mi casa. Fui a estudiar canto al Conservatorio de Amsterdam. Como nadie tenía ni idea de dónde estaba Asturias yo decía que era de España para que me ubicaran. Entonces me asociaban con la cultura del sur, de Andalucía. Y un poco por empezar a defenderme empecé a tener más interés por las cosas de mi casa, que antes no las tenía. Así empecé a interesarme por la cultura tradicional. Fue cuando descubrí al grupo «Tueda» y escuché a Elías tocar. En Amsterdam estuve hasta 2009, nueve años. Estaba muy contenta pero empecé a echar de menos Pola de Lena, mi casa, mi familia, ver montañas... Cuando venía de visita se me relajaba el cuerpo, físicamente estaba distinta. Con un proyecto holandés hice un viaje a Guatemala. Nos encontramos con una gente que tenía escuelas de música para dar una salida a los menores que andaban por la calle. Allí había un señor que nos dijo: «Los que tenéis la oportunidad de salir de casa a estudiar deberíais regresar y contar lo que aprendisteis para que aprendamos todos». Y en ese momento me dije: ya tengo una misión en la vida. Era la excusa que necesitaba para preparar el regreso. Tardé dos años en desmontar mi vida en Holanda y plantarme en Pola de Lena.

–¿Hay en Asturias más creatividad musical de la que parece en una región demográficamente en declive?

–Aquí está llenito de gente que hace cosas, tenemos una cultura musical muy rica. Nos falta sacudirnos lo que nos queda de paletos, quitarnos la vergüenza. Tenemos que ser más valientes. Nos veo muy acomplejados para la cocina, para las artes, para el deporte, para todo. Por ejemplo, hay gente que, cuando se entera de que Rodrigo Cuevas canta en asturiano, se pregunta si la gente lo entenderá fuera. Y yo les digo: ¿pero tú no escuchas música en inglés todos los días por la tele y por la radio?, ¿te planteas si es bueno o malo porque sea en inglés? Rodrigo Cuevas lo peta en Francia. Lo quieren muchísimo. No es solo la música que haces, es por todo lo que cuenta, por ese mensaje que lanza.

–¿Cómo explica que la llingua asturiana lleve décadas convertida en un asunto conflictivo?

–Me parece un crimen que no se entienda que una lengua es lo que aporta una cultura al resto del mundo. Es lo que nosotros aportamos al resto del mundo. Me parece marcianísimo que se quiera aniquilar una lengua. ¿Pero qué peligro tiene una lengua? Tendrá peligro para algunos intereses, obviamente… Porque otra cosa no la entiendo.