La Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui busca 50 familias para acoger a otros niños de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, durante los meses de julio y agosto dentro del programa “Vacaciones en paz” que promueve en colaboración con la Delegación Saharaui en Asturias y que, tras varios años paralizado por el covid, retomó el año pasado.

“Vacaciones en paz” es un programa solidario de acogida temporal de niños y niñas de 8 a 12 años que viajan a Asturias, y a toda España, durante el verano desde los campamentos de población refugiada saharaui del desierto argelino.

La estancia en España permite a los niños saharauis escapar de las elevadas temperaturas estivales que se alcanzan en los campamentos, de hasta 55ºC, así como pasar revisiones médicas rutinarias y alimentarse con una dieta rica y equilibrada que durante el resto del año no está a su alcance. Además, durante el verano, pequeños tienen la oportunidad de conocer otra forma de vida, otra cultura y aprender el idioma español.

Las familias interesadas en participar en el programa de acogida pueden solicitar información a través de la dirección de correo electrónica acoge@vacacionesenpazasturias.es; en los teléfonos 984 703 965 y 622 890 713; y en el whatsapp 627 059 991.

Cualquier familia puede acoger, basta con estar en situación y tener recursos para ocuparse del menor. Los responsables de “Vacaciones en paz” evaluarán cada petición y la idoneidad de los solicitantes, además se asegurarán de que no tengan antecedentes de delitos sexuales. Los acogedores adquieren el compromiso de no poner impedimentos al regreso de los niños junto a sus familias y, por supuesto, a no iniciar ningún trámite de adopción.

Además, se han organizado reuniones informativas por toda Asturias abiertas al público y sobre las que se puede recabar información e inscribirse en la web vacacionesenpazasturias.es, en la que se da cuenta detallada del programa.