El "Príncipe de Asturias" no cedió ante Millet

La muerte de Fèlix Millet el pasado 15 de marzo ha devuelto a las páginas de los periódicos uno de los episodios de corrupción más vergonzosos de la historia reciente de España. Millet, en colaboración con Jordi Montull, expolió durante décadas las arcas del Palau de la Música y les causó un perjuicio económico que la justicia estimó en 23 millones de euros. El currículum delictivo de Millet incluye pagos de comisiones, acoso laboral y abusos sexuales, pero todo eso salió a la luz tras años de impunidad y disfrutando de sus privilegios como miembro destacado de la élite catalana. En 1999 la Generalitat le había otorgado su máxima distinción, la Cruz de Sant Jordi, que en 2010, al estallar el escándalo, le fue revocada.

Un año antes, en 2009, Fèlix Millet intentó desesperadamente conseguir el premio "Príncipe de las Artes" para el Palau. Graciano García, que por aquel entonces dirigía la Fundación que lo concede, recuerda como, después de muchos intentos fallidos de influir en la decisión del jurado, Millet viajó personalmente a Oviedo. Se alojó en el hotel de La Reconquista y allí se lo encontró Graciano García, que acudió a la entrevista a instancias de Plácido Arango, que en aquella época presidía la Fundación y al que Millet había apuntado primero. Para no verse obligado a ser descortés, el empresario asturmexicano dejó que Graciano García se encargase de él.

"Me dijeron que estaba en el Reconquista, me parecía una descortesía no recibirlo y cuando llegué allí había un paisanín esperándome. Le dije: ‘Mire, no tenemos por costumbre recibir a nadie, pero como ha venido desde Barcelona...’", relata el periodista asturiano. Graciano García recuerda que mantuvieron "una conversación muy corta, cordial, pero rotunda y clara". "En la Fundación no se admitían recomendaciones, solo apoyos con su debida argumentación", le explicó. Debió resultar convincente porque Fèlix Millet no insistió más y la candidatura del Palau al premio de las Artes no se repitió. "Parece que el paisano lo entendió", comenta Graciano García, aunque no se privó del desquite. Poco después un periódico catalán dedicaba un editorial crítico a los gestores de la Fundación, sin citar nombres pero con un destinatario evidente.

El Palau de la Música optó al premio "Príncipe de Asturias" de las Artes en dos ocasiones. Su candidatura se presentó por primera vez en 2008 y en 2009 repitió. Graciano García admite que nunca, en la historia de los Premios, se sintió tan apremiado como entonces para inclinar su voluntad hacia un candidato. En 2009, tras fracasar el primer amago para colocar el Palau en la nómina de premiados, "se desencadenó una presión brutal, nunca vista". "Contamos las cartas de apoyo, que pasaban de 600, y hubo más que eso: recomendaciones y acercamientos personales", rememora. Recibió insinuaciones hasta de algún miembro de los jurados de aquel año, de otras categorías: "Que había pocos catalanes en el premio de las Artes, me decían".

Graciano García cree que Fèlix Millet se había empeñado en hacerse con el "Príncipe de Asturias" porque con "los niveles de corrupción y desvergüenza con que se gestionaba el Palau creía que el premio era un escudo para tapar la basura que había allí". Utilizó su influencia para movilizar a la sociedad catalana y no desistió hasta comprobar que era inútil y que no podía competir con candidaturas internacionales como las que ganaron aquellos años. En 2008 el premio "Príncipe de Asturias de las Artes fue para las orquestas de Venezuela y en 2009 se lo llevó el arquitecto Norman Foster.