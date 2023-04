El queso también se disfruta con las manos: así aprendieron a fabricarlo en Oviedo niños con ceguera

El queso, como la pizza y el verano, tiene más adeptos que detractores, pocos tan acérrimos como los doce niños con discapacidad visual que aprendieron ayer, de la mano de la ONCE, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a elaborar este lácteo. En el taller, la unanimidad era total: todos son «queseros», sin excepción. Además de eso, estos jóvenes de entre 6 y 17 años fueron queseros, de los de verdad, en una mañana que tardarán en olvidar. «Primero les hemos enseñado qué es la leche, hemos jugado con las texturas y las temperaturas de los distintos tipos de leche, los procesos por los que esta pasa. Les hemos mostrado, con peluches, los microorganismos que participan en la elaboración de los lácteos, y, por último, les hemos enseñado características de quesos reales: su olor, su tacto… Durante esos talleres, la leche se ha cuajado y han puesto el queso en moldes y han hecho ellos el proceso de desalado. Lo que más les ha gustado es jugar con la leche, ver los cambios de texturas, removerla para hacer las mezclas… hacer paso a paso ellos mismos un alimento que consumen en el día a día les ha encantado», relata Víctor Ladero, científico del IPLA-CSIC encargado de impartir el taller.

Junto a Ladero, la otra maestra quesera fue la investigadora del IPLA Ana Belén Flórez, «gratamente sorprendida» por el alto grado de autonomía de los jóvenes. La experiencia, asegura, fue muy satisfactoria en lo personal. «Estaban encantados, participando mucho –expone–. Pensaba que iban a tener más dificultades, estaba un poco preocupada por si iban a poder seguir el taller. Fue más fácil de lo que me imaginaba». Quizá fuera todo tan rodado por el espíritu de compañerismo imperante. «Los niños que tienen visión parcial ayudaban a los que son completamente ciegos. Esas ganas de colaborar los unos con los otros son muy positivas», recalca Ladero.

Con más de uno salivando por un cachopo con cabrales, había quienes se sentían científicos ataviados con sus batas blancas y quienes posando para la foto grupal proyectaban un inmediato salto a la fama («¡Vamos a salir en la tele!»). Lo que vinculaba a todos ellos era el entusiasmo. «Estaban todos muy integrados, colaborativos y felices. Estas actividades sirven para que se sientan apreciados y para hacerles ver que ellos también son importantes, que son útiles», tercia Ladero.

La iniciativa en la que se enmarca el taller, «La ciencia en tus manos», está promovida por el IPLA-CSIC en colaboración con la delegación asturiana de la ONCE. El objetivo del proyecto es acercar la ciencia a las personas con baja visión o ceguera, un colectivo que en España supera el millón y medio de personas. Carmen Lafuente, responsable de la recién creada área de Ciencia Inclusiva del CSIC, defiende la «necesidad» de llevar a cabo proyectos de esta naturaleza para «hacer accesible la cultura científica a toda la población». Con esa intención, en junio habrá un taller similar destinado a los adultos afiliados a la ONCE. Y es que no hay quien se resista a un queso asturiano.