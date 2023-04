"Hola" vuelve con Ana García Obregón y habla de la "vida en rosa" de la presentadora en Miami, donde sigue con su nieta Ana Sandra Lequio. A estas a alturas lo que está claro es que a la feliz abuela lo que diga, opine, piense y critique el resto se la sopla. "Antes estaba sin dormir, llorando, y ahora estoy sin dormir, cambiando pañales", describe para la revista mientras empuja el carrito, con una sonrisa de oreja a oreja y un lucido vestido de flores. Novia de ida y vuelta la de Bertín Osborne, quien sale en la portada para contar que no tiene intención de enamorarse. Eso después de que le atribuyeran un romance con una compañera de anuncio publicitario. Se cuentan ya los días que quedan para coronar a Carlos III en Reino Unido y "Hola" ofrece una guía de la ceremonia.

En "Lecturas" miran al futuro y han dejado huérfana de abuela a la pequeña Ana Sandra, algo un poco de mal gusto. Pero es lo que es. Calculan que la nena heredará unos 30 millones de Ana Obregón, con un patrimonio"enorme". Tita Thyssen va a cumplir 80 años (por cierto, es otra que fue madre por gestación subrogada) y Pilar Eyre analiza su vida "de misterio". Mercedes Mila concede una entrevista y aprovecha para dar su apoyo a Ana Obregón: "No la cuestiono, ha hecho lo que necesitaba para sobrevivir". Almudena Cid saca libro, en el que ajusta cuentas con los últimos años, no muy buenos para ella con su divorcio: "Me anuló y me destrozó".

En "Semana" hablan del libro que ha ayudado a Ana Obregón a salir adelante. Y también de que Rosa López se ha ido al psicólogo porque no pasa un buen momento. Pero el gran reportaje es para Cayetano Rivera, que se ha ido a Venecia con su novia, la portuguesa María Cerqueira.

En "Diez Minutos" se acuerdan de Concha Velasco, quien está en una residencia estable y bien cuidada. Lo dice su hijo Manuel, ya que hay muchos pendiente de la famosa actriz. Cristina Pedroche se ha ido de bautizo, el de la hija de su amigo Miki Nadal, quien la ha elegido de madrina. Pedroche está a su vez embarazada, al igual que la novia del cocinero Jordi Cruz, que será padre. Mientras, Esther Doña se ha puesto a criticar a su exnovio el juez Santiago Pedraz porque también va a tener un niño con su novia de hace unos meses. Doña lo ve "irresponsable".