La celebración del Día Internacional del Libro: este domingo toca pasar página

El 23 de abril de 1616 murieron los escritores Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Hay teorías sobre la exactitud de ese hecho luctuoso que mueven la fecha en el calendario pero nos quedamos con lo esencial: en homenaje a esos gigantes de las letras se celebra el Día Internacional del Libro. Y este año llega con más fuerza y ganas que nunca. Atrás quedan los mayores quebrantos de la pandemia en un sector al que muchas veces se ha dado por moribundo pero que se mantiene a flote.

Veamos. Tres de cada diez españoles leen entre diez y doce libros al año y cuatro de cada diez escriben, según el estudio "Lectura, Escritura y Cración Literaria en España". ¿Muchos, pocos? Cuatro de cada diez encuestados (42%) leen menos de cinco libros al año y dos de cada diez más de un libro al mes (18%). Sin embargo, un 10% de los españoles no leen ningún libro al año.

En el grupo de edad comprendido entre los 41 a los 60 años el porcentaje es mayor (51%). Aquellas personas con edades comprendidas entre los 31 a los 40 años son un 31%. De los mayores de 60 años, solo el 6% se declara aficionado a la lectura.

La irrupción de internet ha influido en el ecosistema. Aumentan las posibilidades de comprar libros, sobre todo desde puntos donde no hay librerías a mano. Cuando llegó el libro digital –y ahora el audiolibro– se pensó que el libro de papel iría a menos y las pasaría canutas. Pues bien: sigue siendo el más elegido (48%), aunque crece el número de lectores mezclan todo tipos de formatos. Ciencia ficción y fantasía son los géneros favoritos del 26% de los encuestados; un 24% prefiere el policíaco y de misterio, seguido de un 17% que prefiere la literatura histórica y política, y un 12% que prefiere la no ficción.

La literatura romántica y erótica se queda en el 10% de los españoles. Y un 5% de la población busca el terror. Un dato revelador sobre un fenómeno creciente: la autopublicación. Hasta el punto de que algunas voces irónicas sostienen que hay más autores que lectores...

Los libreros son una parte capital del circuito: presciptores, guías, asesores, consejeros... Elijan la etiqueta que les guste más. Ellos celebran su día de fiesta después de ediciones maltrechas o aplazadas. Asturias lo conmemorará dos veces con el correspondiente descuento del diez por ciento de rigor el domingo y el lunes. Es un anticipo de lo que vendrá: las ferias florecerán en las próximas semanas. Y llega con el éxito reciente del encuentro de los clubes de lectura en Mieres con Juan José Millas, que flipó con tener un millar de personas escuchando sus palabras. O de La FEA, que reunió en Oviedo a los incansables editores asturianos. LibrOviedo, Gijón, Semana Negra, Celsius... El libro no se rinde y juega al ataque, con un número creciente de escritores en muchos casos con eco nacional. ¿Se puede hablar de una edad de oro de la literatura del Principado en castellano y asturiano? Se puede y se debe.

Y es cierto que hay librerías históricas que cierran, pero otras aguantan e incluso hay "héroes" que se animan a abrirlas, como "Kafka & Co" en el campus ovetense del Milán. Y no olvidemos ejemplos admirables como Esteban Raposo en Pimiango. Rafael Gutiérrez, presidente de los libreros de Asturias, tiene una teoría: la vocación. El rendimiento no es para tirar cohetes pero todo se compensa con el amor por los libros.

La maldita pandemia tuvo algún detalle positivo: se leyó más. El precio fijo que rige en España permite que haya una estabilidad protectora para las librerías. La cruz de la inflación está a raya. A pesar del incremento de precios del papel, las numerosas editoriales consideradas "pequeñas" en cuanto a volumen de negocio asumieron los costes para limitar las subidas.

La iniciativa del bono cultural de 400 euros para jóvenes no se ha notado apenas en las librerías asturianas. Y es que la gestión informática en su primer año de andadura ha sido deficiente: hubo un gran desconocimiento entre los jóvenes y muchos problemas técnicos para acceder a él. Un fiasco, vaya.

Epílogo: como dice el poeta asturiano Antonio Gamoneda, leer es vivir dos veces. Recuerden ese plus este domingo. Es vital.