La mejor MIR que ha elegido Asturias para formarse opta por la medicina de familia: "Es la base para que el sistema de salud funcione"

–¿Por qué ha elegido medicina de familia?

–Sencillamente, porque es la especialidad que más me gusta.

Nerea Barriuso Oria, 25 años, nació en San Sebastián, ciudad en la que ha vivido siempre. Estudió Medicina en euskera en la Universidad del País Vasco: los tres primeros años en Leioa y los tres últimos en el Hospital Universitario Donostia. En el examen MIR celebrado el pasado 21 de enero, obtuvo el puesto 14 a nivel nacional. El pasado lunes dio la gran sorpresa al elegir, con ese número tan alto, la especialidad de medicina de familia y al decidir hacerla en el área sanitaria de Gijón. De esta manera, se convirtió en la mejor clasificada del MIR que el mes próximo iniciará su especialidad médica en el Principado.

–He elegido Asturias, Gijón en particular, porque es la ciudad que más se acerca a lo que yo buscaba. Me apetecía salir de Euskal Herria porque era donde había estado toda la vida, y me llamaba cambiar de aires, pero es verdad que quería quedarme en el Norte. Anduve preguntando a residentes de varias ciudades y me decanté por Gijón por dos razones principales. Por un lado, tenía un plan de estudios que me gustaba para formarme en familia, y el hospital, Cabueñes, no es demasiado grande. Por otro lado, la ciudad como tal me llamó la atención por ser una ciudad mediana, con mucha vida y con costa –señala la joven médica donostiarra.

Nerea Barriuso Oria tiene en su árbol genealógico algunas ramas que pueden explicar sus decisiones recientes: su madre y su tía son médicas de familia, y una prima es enfermera.

–Decidí estudiar Medicina porque creía que era una buena combinación de lo que más me gustaba durante mis últimos años en el colegio: la biología, rama biosanitaria, y el trato con las personas, la comunicación... Además, era un área que me tocaba de cerca porque a mi alrededor tenía varias personas que estaban en el mundo sanitario.

Preparó el examen MIR con una academia, pero desde su casa en San Sebastián. Los sábados tenía clase o simulacro, y el resto de la semana estudiaba lo que le indicaban en la academia. El resultado fue muy exitoso: el puesto 14.º en una prueba en la que 12.668 aspirantes pugnaban por 8.550 plazas:

–Estudié y me preparé el examen de la misma manera que lo hicieron mis compañeras y compañeros, metiendo horas y con constancia. Durante los meses en los que me estuve preparando se me dieron bien los simulacros y, el día que importaba, simplemente se me dio mejor que nunca.

No es habitual que uno de los mejores clasificados del MIR elija medicina de familia. Tras Nerea Barriuso, el siguiente que optó por esta disciplina fue el clasificado en el puesto 81.º (en Gran Canaria). En Asturias, el siguiente que ha elegido medicina de familia es el clasificado en el puesto 1.092.º (en Oviedo).

–La principal razón que me ha movido a elegir familia es la visión general que ofrece tanto de la medicina como del paciente. Me refiero a que te permite conocer y controlar las enfermedades más frecuentes, sea cual sea el sistema al que afecten. Además, no solo se centra en la enfermedad como tal, sino que también permite ayudar en cómo afecta la situación a la persona y a su entorno. Por último, pero no menos importante, es una especialidad que también forma parte de la prevención de enfermedades y promoción de la salud –indica Nerea Barriuso.

Pese a lo mucho que se ha hablado en los últimos meses, la médica vasca no considera que medicina de familia sea una especialidad infravalorada por las nuevas generaciones de facultativos:

–Honestamente, no. Al menos, no a mi alrededor. Quizás es que he tenido mucha suerte con mis compañeros y compañeras de clase, que son a quienes mejor conozco como futuros médicos. Muchos de ellos ya han elegido o van a elegir medicina de familia y comunitaria. Supongo que la mejor manera de que tenga prestigio es que se entienda como la base necesaria para que un sistema de salud funcione correctamente. Por otra parte, mejorar las condiciones laborales y que la especialidad tenga más representación en las universidades no puede hacer daño.

Como se ha indicado, Nerea Barriuso Oria es la mejor clasificada en el último examen MIR que ha elegido Asturias para realizar la especialidad. De los 1.000 primeros de la citada prueba, 20 se formarán en el Principado, una cifra inferior a los 25 de 2022 y a los 21 de 2021. De esos 20 médicos, 14 se especializarán en el HUCA (Oviedo) y 6, incluyendo a la doctora Barriuso, en Cabueñes (Gijón).