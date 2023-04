La irrupción de la Inteligencia Artificial plantea una nueva dimensión para muchas empresas, para el presente inmediato y también para el futuro por las alternativas que ofrece, y por la rapidez con la que resuelve los problemas.

Pero también tiene algunos peligros de los que ya han alertado algunos trabajadores de Google. La empresa llevaba mucho tiempo preparando el lanzamiento de su Inteligencia Artificial , pero no estaba en sus planes lanzarlo tan pronto. Sin embargo, tras el auge de los últimos meses se vieron 'obligados' a publicar su programa antes de tiempo, sin poder llevar a cabo la revisión exhaustiva que pretendían, lo que ha podido ocasionar errores imprevistos.

Sundar Pichai, CEO de Google, negó en una entrevista para The New York Times que no estuvieran preparados para lanzar su programa de Inteligencia Artificial, alegando que se habían incluido mejoras importantes en la última actualización, algo que ya han desmentido alguno de los trabajadores de la empresa.

"Baja calidad", "Digna de vergüenza", “Probablemente resultarían en lesiones graves o la muerte". Estas son declaraciones de algunos de los trabajadores de la marca, que defienden que no solo debían de ser de los primeros en lanzarlo, si no también debían publicarlo con las garantías de que todo funcionase correctamente.