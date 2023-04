Tresguerres: "Es duro querer volver a trabajar a tu país y no tenerlo fácil"

Patricia Tresguerres Muñiz (Múnich). Ovetense de 199 9, vivió la mayor parte de su vida entre Oviedo y Bueño. Estudió Biología Humana en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Más adelante hizo el máster en Investigación Multidisciplinar en Ciencias Experimentales del BIST (Barcelona Institute of Science and Technology). Actualmente, Tresguerres está trabajando como examinadora de patentes en la Oficina Europea de Patentes en Múnich, Alemania.

Los primeros recuerdos de la ovetense Patricia Tresguerres Muñiz, examinadora de patentes en la Oficina Europea de Patentes en Múnich (Alemania), están enmarcados, en su mayoría, en el paisaje privilegiado de Bueño: "Me acuerdo de pasar los veranos yendo en bici a la piscina del pueblo y jugando entre los hórreos cuando llovía, con el olor a crema de sol y hierba mojada a partes iguales. Estos días los guardo con mucho cariño y, aunque ya no paso tanto tiempo en Bueño, intento acercarme cada vez que vengo por Asturias".

Lo que más se echa de menos fuera de casa siempre es "la familia y los amigos. El problema de vivir lejos es que al final, estés donde estés, siempre te falta alguien. También se echan de menos los paisajes y el verde de Asturias. Es difícil encontrar lugares tan bonitos como los que tenemos. Uno de mis recuerdos favoritos son los encuentros de toda la familia en casa de mi abuela para comer su fabada –la mejor del mundo–. Aún las seguimos haciendo y, aunque no puedo participar tan a menudo, me mantienen al tanto con fotos y videollamadas con las que me muero de envidia".

Su primer viaje fuera de Asturias como estudiante "fue para ir a la Universidad en Barcelona. Fue un cambio muy grande y de muchos choques culturales, Oviedo y Barcelona son dos mundos completamente diferentes. Por una parte, Barcelona es una ciudad enorme y con ello mucho menos segura que Oviedo. Cuando volvía a Asturias siempre agradecía no tener que estar pendiente del bolso constantemente y no pasar tanto miedo de noche. También noté que la gente en Barcelona era más cerrada, Asturias destaca por la hospitalidad y amabilidad de su gente y eso es algo que valoro mucho. También creo que tenemos mucho que aprender de los catalanes y de su esfuerzo por preservar y transmitir a las nuevas generaciones su cultura, lengua y tradiciones".

Asturias tiene pendientes asignaturas. Por ejemplo, apunta, "en el ámbito de la investigación biomédica a Asturias, y a España, le queda mucho camino por recorrer. No valoramos lo suficiente a nuestros científicos y por ello muchos nos vemos obligados a salir al extranjero. Las condiciones laborales que encuentras fuera aquí no existen. Es muy difícil conseguir trabajos estables y con un sueldo decente como investigador en España. Estamos perdiendo a gente muy formada y con mucho talento y esto debería preocuparnos como sociedad".

Ahora mismo se encuentra en el inicio de su trayectoria profesional: "Acabo de terminar un máster en investigación en ciencias experimentales y estoy en mi primer trabajo como examinadora de patentes en la Oficina Europea de Patentes. El año que viene me gustaría volver al mundo de la investigación y a España y aquí es donde estoy encontrando más obstáculos. Encontrar trabajo como doctorando en algo que te guste y con buenas condiciones es complicado. Se depende de becas muy competitivas y generalmente no están demasiado bien pagados. Es duro querer volver a trabajar a tu país y no tener las cosas fáciles, pero esta es la situación de muchísimos jóvenes ahora mismo. En mi caso, a pesar de que pueda ser complicado, confío en que haya opciones y acabe encontrando algo que me encaje".

¿Maestros, guías, referentes vitales...? "Sin duda, mis padres, a ellos les debo todo. Siempre me han apoyado en cada decisión que he tomado. Sé que están ahí para lo que pueda necesitar y que creen en mí y soy consciente de la suerte que tengo por ello. Para mí son un gran ejemplo de generosidad y amabilidad. También me han enseñado a valorar Asturias y sus tradiciones. Desde que soy pequeña disfrutamos mucho de conocer Asturias y visitar las increíbles playas y bosques que tenemos, así como de participar en los eventos culturales tanto de Bueño como de otros pueblos".

A quien quiera salir adelante fuera de Asturias le diría "que no tuviese miedo. Aunque parece algo muy grande al principio, salir de tu zona de confort siempre es algo positivo. Aprendes cosas que no podrías haber aprendido desde tu casa, a ser más independiente, a tratar con personas muy diferentes a ti y según donde vayas incluso a manejarte en otro idioma. Sin duda, te abre los ojos y te permite conocer opciones y salidas que ni te imaginabas y eso es algo muy importante, incluso si al final decides volver a Asturias".

Trabaja como examinadora de patentes del ámbito de la biotecnología, en el departamento de RNA de interferencia y Microbiología Industrial. En su día a día, "me encargo revisar y buscar información sobre las aplicaciones de patente de ese campo que nos van llegando para ver si lo que quieren proteger con dicha patente ya existía antes o es algo nuevo e inventivo. Es un trabajo muy interesante, ya que me está permitiendo estar al tanto de las nuevas tecnologías que están apareciendo y contribuir de una forma diferente al desarrollo científico".

Vive en Múnich, "una ciudad bastante grande pero muy tranquila, me gusta mucho para vivir. Además, tiene muchos parques y zonas verdes y está muy cerquita de los Alpes, por lo que es fácil escaparse a la montaña. En este sentido me recuerda un poco a Asturias. Otra ventaja es que está muy bien situada en el centro de Europa, así que moverse por los países de alrededor es cómodo y estoy aprovechando para conocer los países vecinos. Una parte importante negativa es el cambio que notas en la actitud de la gente, los alemanes son, en general, mucho más fríos y distantes, e incluso pueden parecer maleducados en algunas ocasiones, por ejemplo, no es raro que te miren mal por la calle, aunque no sea nada personal. Otra desventaja importante es el clima. Nos quejamos mucho de la lluvia en Asturias pero aquí no solo es lluvia, es también mucho frío y nieve durante una buena parte del año. Eso sí, cuando sale un rayo de sol, las calles y parques se llenan de gente y de ambiente, lo cual es muy acogedor".

Ver las noticias sobre los incendios en Asturias "da una gran sensación de impotencia. Sientes que no puedes hacer nada y además no puedes estar ahí con tus familiares y amigos en una situación tan difícil. Las imágenes que llegaban eran muy impactantes, no me podía creer que estuviese pasando y cada día estaba pendiente del móvil para enterarme de los últimos avances. Espero que después de esta gran desgracia se tomen medidas para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta de que la gran mayoría de los incendios fueron provocados".