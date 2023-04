Oviedo

Biblioteca de Asturias. Con motivo del Día del Libro está montada la exposición "Clarín, un cuentista fantástico", una retrospectiva que pone el foco en una de las vertientes más desconocidas de la obra de Leopoldo Alas: sus títulos vinculados al género fantástico y onírico. La muestra podrá visitarse, de manera gratuita. Además, hoy para niños se ha programado a las 12.00 horas el espectáculo de magia "Érase una vez... una ilusión".

Centro Asturiano de Oviedo. Con objeto de fomentar la cultura y la lectura, pone a disposición de los/as socios/as algunas de las obras ganadoras del premio "Emilio Alarcos" en sus distintas ediciones. Hoy, de 16.00 a 20.00 horas, tendrán abierta la Caseta del Libro, para que los socios puedan adquirir gratuitamente, hasta fin de existencias, un máximo de dos libros.

Cine en el Filarmónica. Continúa el ciclo Radar con la proyección de la película "Un año, una noche", de Isaki Lacuesta, en el teatro Filarmónica. Con una duración de 120 minutos, el filme se proyecta en versión original en francés, español e inglés con subtítulos en español. La proyección comienza a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales será la sede de la exposición "Negra y bermeja. Opaca y transparente. Cerámica. Piezas históricas del legado de José Manuel Feito". Está organizada por la Fundación Municipal de Cultura en colaboración con el monasterio de San Pelayo, depositario del legado. La exposición estará abierta hasta el 25 de abril de lunes a sábado, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 14.30 horas.

Exposición en la Sala Sabadell Herrero. La sala de exposiciones Sabadell Herrero (Suárez de la Riva, 4) acoge la exposición "Bernardo Pérez Tovar. Comprometido con la realidad", que muestra más de 200 imágenes tomadas por el fotoperiodista. La sala, que cierra los martes, abre los lunes y de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Colegio de Aparejadores de Asturias. En el claustro alto del edificio histórico de la Universidad se expone la muestra "Las casas que vinieron del mar" y "De casas y viajeros", un recorrido fotográfico y audiovisual sobre la huella de América en Asturias de los fotógrafos asturianos Alfonso Suárez y Juanjo Arrojo, que forma parte de un proyecto de difusión del Colegio de Aparejadores de Asturias. La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas; los sábados, de 11.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Arqueológico. El museo ofrece la visita a su colección permanente, un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. El acceso es gratuito. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes expone, en la sala 2 del Palacio de Velarde, hasta el 21 de mayo, la muestra en torno a "Virgen de Guadalupe", obra invitada que llega desde la colección del conde de Revillagigedo, y en el Edificio Ampliación está expuesta hasta el 11 de junio la muestra "Fernando Alba. Sombra y accidente" El horario de apertura del museo es de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Gijón

Gijón Sound Festival. Los conciertos que cierran la programación hoy del Gijón Sound Festival serán en la plaza Mayor, con Tito Ramírez, "Akim" y "The Agrobeat Brothers", desde las 13.00 horas, y con "Algaire", en el mismo escenario, a partir de las 20.00 horas.

Espacio Escénico El Huerto. La compañía "Luz de Gas Teatro" muestra su espectáculo "Luna" desde las 12.30 horas en Espacio Escénico El Huerto.

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas se proyecta "Tengo sueños eléctricos" en el Paraninfo de la Laboral, dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

Museo del Ferrocarril. A las 12.00 horas se podrá disfrutar de un itinerario por el Museo del Ferrocarril de Asturias.

Ciudadela de Celestino Solar. A las 12.00 horas se ofrece una visita guiada a la Ciudadela de Celestino Solar.

OSPA Fest. En la Biblioteca Jovellanos de Gijón está abierta al público la exposición "La revista Clarín y la nueva literatura", que recorre la trayectoria de la prestigiosa publicación literaria desde su creación en 1996 y a lo largo de sus más de 160 números publicados. "Clarín" se convirtió en un referente entre las cabeceras nacionales dedicadas a la crítica literaria y la nueva literatura. Los horarios de apertura son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Cultura en El Coto. En la Antigua Cárcel de El Coto se celebra un fin de semana cultural, organizado por la asociación vecinal del barrio. En la tarde de hoy habrá a las 16.30 horas un "escape room para niños"; a las 17.30 horas, animación infantil; a las 18.00 horas, música con Juan Robledo y "Cantares de la Tierrina", y a las 19.00 horas actuará Víctor el de Cimadevilla.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 18 de junio podrá visitarse la muestra "En forma de encuentro: recordando los ochenta y Cornión". Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; los sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola. Hasta el 2 de junio está abierta al público la exposición "De vidrio y lodo", de Juan Pérez. Asimismo, hasta el 4 de junio puede visitarse la exposición "A tierra. Nacida de una roca", de la artista Inma Herrera. También, hasta el 21 de mayo, estará la muestra "Un día inolvidable", de Carlos Barral, José Ramón Cuesta, Asur Fuente y Sergio Llunik. Los horarios son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Termas Romanas de Campo Valdés. Durante todo el mes de abril podrá visitarse la microexposición "Tesoros singulares: Ellas también estaban. Protohistoria". Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 25 de junio estará disponible la exposición "La educación de las mujeres en Asturias", de Rebeca Fernández Alonso y Sonia García Galán. Los horarios son de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 4 de junio puede visitarse la exposición "Camín" en el Museo Casa Natal de Jovellanos. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

VI Carrera Solidaria por el Sahara. Dirigida a todas las edades, comienza a las 11.00 en el estadio de atletismo Yago Lamela de Avilés, en El Quirinal. Inscripciones, a partir de las 9.30 horas, por dos euros. La carrera, organizada por Educación y Participación Ciudadana, recauda fondos con los que comprar material escolar, deportivo, de oficina o botiquines para los niños saharauis.

"Brunch" en El Parche. En la plaza de España, a partir de las 12.30 horas, habrá un "Brunch sostenible", a cargo de Emilio Vidal (Confitería Vidal) y Marco Martínez (Confitería Versalles). La actividad se enmarca en el nuevo evento "Gastrosostenible". Plazas limitadas a 48 personas. Precio: 14 euros.

Semana Solidaria de Llaranes. El barrio avilesino celebra hoy, a partir de las 10.30 horas, su tradicional mercadillo solidario.

Llamparada en Antromero. La Comisión de Festejos de la parroquia gozoniega organiza una gran llamparada en la carpa situada junto a la iglesia de San Pedro de Antromero.

Festival de Cine LGTBI. La cartelera del Centro Niemeyer ofrece dos proyecciones: "Someone like me", de Steve J. Adams y Sean Harlor (18.00 horas), y "Rebel Dykes", de Harri Shanahan y Sian A. Williams (20.00 horas).

Patios Abiertos. "Patios Abiertos" supone la apertura los fines de semana de los patios escolares para usos vecinales, comunitarios y para la realización de actividades tanto lúdicas como deportivas. De 10.00 a 22.00 horas en los colegios públicos Villalegre, Marcos del Torniello y El Quirinal.

Patio Patín. En el colegio Versalles, patinaje para toda la familia a partir de los 3 años con monitores profesionales, que enseñarán de forma gratuita. Es obligatorio utilizar casco y protectores. De 12.00 a 14.00 horas.

Exposición de Trinidad Fernández en el CEMAE. Avilés reivindica la figura de Trinidad Fernández en el aniversario de su fallecimiento con la muestra "En los dominios de tres", que puede visitarse hasta el 4 de junio en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CEMAE (Llano Ponte, 49). El horario es de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

"Dalí. Dibujar lo escrito". La cúpula del Niemeyer acoge hasta el próximo día 18 de junio una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura: "Divina Comedia", de Dante Aligheri; "La vida es sueño", de Pedro Calderón de la Barca y también "Fausto", de Goethe. De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas (lunes y martes, cerrado). Las entradas cuestan 4 euros cada una.

Exposición de Vielba en el Niemeyer. "Vielba, 1921-1992", esta exposición ofrece una amplia monografía de la obra del fotógrafo Gerardo Vielba con una minuciosa selección realizada por Antonio Tabernero. Puede visitarse, de miércoles a domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. El precio de la entrada es de cuatro euros.

Exposición sobre Álvarez-Buylla. La sala Bocana del hotel La Serrana acoge la muestra "Vida e historia" con 80 imágenes en las que el protagonista es el periodista avilesino Francisco Álvarez-Buylla, que de sus 40 años de profesión una parte los vivió en LA NUEVA ESPAÑA. Se puede visitar de 10.00 a 21.00 horas.

"La ilustración y sus procesos". Bajo el título "La ilustración y sus procesos", la Ventana de la Factoría Cultural ofrece el Ciclo de Ilustración, estos días con la obra de la corverana Cinthya Álvarez, que se puede visitar hasta el 24 de abril, de 19.00 a 22.00 horas. En total, cinco artistas expondrán sus diseños hasta el jueves 25 de mayo.

De paseo por el Niemeyer. Las visitas guiadas al centro cultural Niemeyer de Avilés los fines de semana serán a las 11.30, 12.30 y 17.00 horas. De miércoles a viernes, las visitas se realizan a las 17.00 horas.

Exposición en el Casino. La sala de exposiciones del Casino de Avilés (Emile Robin, n.º 1, 1.ª planta) acoge hasta el 23 de abril una exposición de Rubén Megido. Puede visitarse todos los días de 16.00 a 21.30 horas. La entrada es libre.

Exposición en Luanco. El Museo Marítimo de Asturias en Luanco acoge la exposición "Idus de marzo" que recuerda el 40.º aniversario de la primera expedición científica española a la Antártida. Estará abierta hasta primeros de junio. El horario de visitas es de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

La Folixa na Primavera en Mieres. Mieres despide hoy su Folixa. A las 12.30 horas habrás tonada y cantares de chigre en la plaza Requejo y en la calle Jerónimo Ibrán. A las 13.00 horas comenzará "Caleyando na Folixa", con "Arriba", de la compañía "José Luis Redondo" en el parque Jovellanos, junto a un pasacalles (13.30 horas) de la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres. A las 14.00 horas será el vermú postfolk con los "Pandereteros d’Anguaño" en la plaza del Ayuntamientu. A las 18.00 horas habrá juegos infantiles en el parque de la Mayacina.

Exposición sobre la "Historia de la natación mierense". El espacio cultural 1910, en la Casa del Pueblo de Mieres (plaza del Mercado), acoge hasta el 29 de abril la exposición "Historia de la natación mierense", en la que se hace un repaso desde la figura de José Vitos, pasando por el Club Deportivo Manuel Llaneza y llegando al actual Club Natación Cuencas Mineras. La muestra puede verse de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Intervención artística de Regine Schumann en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara y Mieres Centru Cultural acogen hasta el 21 de mayo la intervención artística "Innerlight", de Regine Schumann, artista alemana de amplia trayectoria internacional que ha llevado por todo el mundo sus obras llenas de colores fluorescentes, de brillo y contrastes. Puede visitarse de martes a viernes, de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Fondón de Hunosa. El Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, puede visitarse todos los jueves laborables por la mañana, previa reserva. Más información en la página web www.archivohunosa.es y en el teléfono 630 119 642.

Centro

Canción asturiana en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de la localidad acoge a las 11.30 horas la segunda de las finales del concurso de canción asturiana "Conceyu Siero".

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de las películas "King, mi pequeño rey" (Francia, 2022), a las 17.30 horas, y "¿Y qué tendrá que ver el amor?" (Gran Bretaña, 2022), a las 20.00 horas.

Exposición en Grado. La Casa de Cultura de Grado acoge la exposición "Cantabricus Oceanus", de José Luis Martínez Gión, que podrá visitarse hasta el 28 de abril, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00. Los lunes cierra.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge hasta el 14 de mayo la exposición "Las piedras vividas", de Pilar Fernández Carballedo. Además exhibe su colección permanente. Horario: martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Cine, educación y etnografía en Llanes. Última jornada de MELLA (Muestra intercultural de cine, educación y etnografía de Asturias) con el siguiente programa: a las 12.00 horas, en el Chigre Poo lo Segáu, de Poo de Llanes, se presentará el ensayo inédito rescatado por DocLlanes "La mujer antes, en la guerra y después" (1919), de María Luisa Castellanos. El acto correrá a cargo de Sonia Galán y Marta Elola, y a las 13.00 horas, como espacio para la recuperación de la música tradicional y el cante en los chigres, tendrá lugar una sesión vermú conducida por Marta Elola.

Taller literario en Cangas de Onís. Las inmediaciones del "puente romano" de Cangas de Onís acogen a partir de las 13.00 horas el taller de escritura para público familiar "La biblioneta de Eme", a cargo de "Mar Rojo Teatro".

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. El horario es de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas, y viernes y sábado, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Presentación literaria en Cangas del Narcea. Con motivo de la Feria del Libro, que se clausura hoy, en el parque de La Reguerala, a partir de las 12.00 horas tendrá lugar la presentación de "Flor de leyendas", de Alejandro Casona, y "La flauta del sapo". También habrá tiempo para la entrega de premios del XXII Concurso de marcapáginas.

Certamen de quesos artesanos asturianos en Salas. Última jornada del XXXII Certamen de Quesos Artesanos de Asturias en Salas. En el programa de hoy, a las 11.00 horas, apertura del Certamen; a las 11.30 horas, comienzo de los talleres de queso (para niños y niñas de 3 a 12 años) y cestería y telar tradicional (para todos los públicos); a las 12.30 horas, homenaje a la DOP Cabrales y entrega del galardón "Queso de Oro" 2023 a Aitor Vega; a las 13.00 horas, degustación de una mesa de quesos de los expositores participantes en la Feria elaborada por Aitor Vega; a las 13.30 horas, pasacalles con la Banda de Gaitas "Villa de Salas"; a las 17.00 horas, concurso de postres con queso, en la carpa de la plaza de la Iglesia, y a las 18.00 horas, cierre de feria a cargo de la Banda de Gaitas "Villa de Salas".

Cine en Navia. El Cine Fantasio proyecta las películas "Super Mario Bros: la película", a las 17.30 horas, y "Los tres mosqueteros", a las 20.00 horas.

Actividades infantiles en Castropol. Hoy, día 23, el programa infantil "Tardes con Jacinta Martín" se desarrollará en el Centro de Usos Múltiples de Tol, con actividades como cuentacuentos; manualidades de decoración primaverales; juegos tradicionales, y pintacaras de conejos y primavera. La asistencia es gratuita y no requiere inscripción previa.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro". Este espacio, que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse de martes por la tarde a domingo por la mañana, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.´

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. Este espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca abre de lunes a domingo, de 09.00 a 20.00 horas. El precio de la entrada general es de 3 euros.

A las 11.45 horas, María Fernández Ferreiro impartirá en el Museo de Bellas Artes de Asturias la conferencia "Cervantes y el Quijote en las Artes". A las 12.15, el "Cuarteto Quiroga" ofrecerá un concierto con obras de Brahms y de Cristóbal Halffter. Una vez finalizado el concierto, a las 13.15 se llevará a cabo una visita guiada por cortesía de los Amigos del Museo. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

"Redrum Teatro" pone en escena en el Jovellanos a las 19.30 horas "El chico de la última fila", del último premio "Princesa de Asturias" de las Letras, Juan Mayorga. Desde su estreno en 2006, la obra lleva 26 producciones por todo el mundo y en 2018 fue escogida dentro del plan de fomento a la lectura en institutos de Secundaria.