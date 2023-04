Guía para comprar hoy títulos con sello de nobleza literaria

El Día del Libro es hoy y mañana en Asturias un homenaje y una invitación a la lectura. Distintas voces del mundo de la cultura asturiana hacen sus recomendaciones.

Pedro De Silva:

"La fábrica de canallas", de Chris Kraus (Salamandra, 2022), porque se trata de "una cala literaria estremecedora en los dos núcleos de barbarie política del siglo XX, en la que no falta un registro de humor (algo que parece imposible)".

Ricardo Menéndez Salmón:

"Guerra", de Louis-Ferdinand Céline, porque "leer a Céline sigue siendo una experiencia sin parangón y el mejor antídoto contra los bienpensantes. Ya sabes: un autor en permanente estado de alarma..."

Juan Fueyo:

"Matadero cinco o La cruzada de los niños", de Kurt Vonnegut. "La recomiendo porque es una novela anti-guerra, un texto pacifista, muy recomendable en estos tiempos bélicos, pero también porque el estilo lleno de humor e ironía hace que uno pueda reflexionar profundamente sobre la guerra sin tener que fruncir demasiado el entrecejo. Y otra: ‘La amante de Wittgenstein’ de David Markson. Me ayuda a romper con las lecturas ‘normales’, con las narrativas convencionales. Se trata de una explosión de creatividad y originalidad. Recomendada solo para los lectores más audaces".

Pablo Texón:

"Cola suavidá del aire", de Xosé Bolado. "Impronta edita esta antología de la poesía escrita en asturiano por Bolado, perfecta para conocer y reivindicar a un escritor imprescindible y para recordar a una persona tan necesaria como añorada".

Francisco Sosa Wagner:

Las comedias de Aristófanes: "Las avispas", "Las aves", "Lisístrata"… "La risa en torno a personajes eternos, la estupidez humana que viene de tiempos remotos y que carece de fecha de caducidad. Cuidadas son las ediciones de Cátedra".

Alfonso Zapico:

"Transitorios", de Pep Domingo, alias Nadar, editado por Astiberri y reciente premio en el Festival del cómic de Barcelona. "Es un libro de cuatro historias cortas conectadas entre sí, en las que Nadar se desempeña como una especie de Flannery O’Connor a la valenciana. Brillante".

María Eugenia Alberti:

"Agua y jabón. Apuntes sobre la elegancia involuntaria", de Marta D. Rienzu. "Siempre he pensado que la auténtica lectura requiere tanta energía y talento como la escritura. Que este libro no le coja desprevenido, lector, porque es inefable, desacomplejado, lúcido, exquisito, intransigente y cómplice. Su autora es irresistiblemente genial y su estilo sagazmente arriesgado. ¡Mesurada y estimulante lectura!"

Rafael Reig:

"Mira a esa chica", de Cristina Araújo. "Me ha deslumbrado, es un mosaico sobre una violación en grupo en el cual se ve el punto de vista de todas las teselas, sin anteojeras ni ideas preconcebidas, con la dureza de la verdad".

Fátima Fernández Méndez:

"¿Cómo nacen los objetos?", de Bruno Munari. "Es un libro de referencia en el mundo del diseño. Tiene una postura crítica hacia el consumismo, además de exponer el autor interesantes reflexiones sobre los diferentes aspectos del desarrollo de un proyecto".

Mayte Uceda:

"El gato que amaba los libros", de Sosuke Natsukawa. "Lo disfruté mucho. Es una historia emocionalmente conmovedora y muestra la importancia de cuidar de los demás en una sociedad tan individualista como la nuestra".

Pablo X. Suárez:

"No hay país", de Xuan Cándano. "Pola llucidez cola que recuerre la historia d’Asturies de les últimes décades".

Manuel García Rubio:

"Reencuentro", de Fred Uhlman. "Una conmovedora historia de amistad en tiempos oscuros. Un clásico".

Luis Roda:

"La belleza de lo pequeño", de Tomás Sánchez Santiago. "Reflexionar, respirar. Observar el ciclo de las estaciones sin intentar cambiar nada. Prosa poética resplandeciente, centrada en la fascinación que emana de lo sencillo".

Cristina Macía:

"Crisanta", de Juan Ramón Biedma. "Aún me estoy recuperando. Porque hay que ser Biedma para mezclar realismo sucio y fantasmas".

Alejandro Gallo:

"La larga marcha ultra", de Mariano Sánchez Soler. "Un análisis de la retórica de la extrema derecha que le ha llevado de la marginalidad al centro del escenario político, incluso al gobierno como en Italia..."

Rafael Testón, presidente de los libreros de Asturias:

"Yeguas exhaustas", de Bibiana Collado. "Lectoras de diferentes generaciones me han dicho: ‘Parece que lo ha escrito para mí’".

Leopoldo Tolivar Alas:

"En el muro de tu corazón", de Xuan Xosé Sánchez Vicente. "Aúna muchos enfoques que me interesan: historia, cultura, sentimientos, intemporalidad… Y porque está excelentemente escrita".

Eugenia Rico:

"Los libros de Jacob" de Olga Tokarczuk. "Consigue construir una mirada única entre realidad y ficción, un mundo diferente construido sobre la fuerza del lenguaje. Y esto es lo que hacen los libros por nosotros nos permiten disfrutar de mundos que ni siquiera sabíamos que existieran".

Ana García-Siñeriz:

"Tostonazo", de Santiago Lorenzo. "Un escritor atípico por muchas razones, con fuertes vínculos con el cine y el mundo audiovisual. Es un libro lleno de referencias y situaciones que me son muy familiares. El texto es muy divertido, además de original; me gusta mucho el estilo de Santiago Lorenzo. Lo pasé muy bien leyendo "Tostonazo’, el más reciente, pero también ‘Los asquerosos’. Me identifico totalmente con la misantropía, la huida de la ciudad, los trucos para deshacerse de vecinos incómodos de su protagonista".

Miguel A. Delgado:

"Fortuna", de Hernán Díaz. "Un absorbente juego literario ambientado en el Nueva York de las maravillas del primer tercio de siglo, donde el lector se introduce en un mundo donde tras cada página se nos da una pieza más para completar un puzle de los que quedan en la memoria".

Raquel Presumido:

"Yeguas exhaustas" de Bibiana Collado. "Es una colección de escenas reveladoras sobre cómo atraviesa la clase, el género y la lengua a una persona. Dice cosas que sabemos pero que nadie quiere decir en voz alta".

Carolina Sarmiento:

"Q road", de Bonnie Jo Campbell. "Un western moderno de aventuras rurales y salvajes protagonizado por una joven feroz y magnética. Bonnie Jo Campbell es una escritora descomunal. Por esta y ‘Érase un río’ es mi escritora más admirada".

Xosé Antón González Riaño:

"El xogo sin fin", de Ricardo Saavedra. "Ye una novela na que la lliteratura eonaviega algama la mayoría d’edá: historia fascinante na que’l llector dirixe l’aición y xestiona’l final. L’emplegu llingüísticu de la fala ye impecable".

Gonzalo Moure:

"Noruega", de Rafa Lahuerta. "Se llama ‘Noruega’ pero habla de Valencia, y es una de esas raras y grandes novelas que se convierten en vidas alternativas, en biografías paralelas, de las que se meten debajo de tu piel para siempre".

Laura Casielles:

"El invierno de los jilgueros", de Mohamed El Morabet. "Una novela deliciosamente escrita que se acerca desde una perspectiva poco habitual a un tema del que volvemos a escuchar hablar mucho: la Marcha Verde de Marruecos sobre el Sáhara Occidental".

Jordi Doce:

"Caminos de intemperie", de Ramón Andrés. "Sabiduría destilada en un puñado de páginas. Pero algo (o mucho) más: una guía de viaje por el mundo, un manual de resistencia".

María Neira:

"The ministry for the future", de Kim Stanley Robinson. "Altera, escuece, desafía pero también da esperanza. Un libro diferente, que provoca".

María Teresa Álvarez:

"La sombra del tiempo", de Carlos Pujol. "Mitad brillo cegador de las cosas humanas, mitad asombro de lo invisible. Es una buena frase para definir Roma, auténtica protagonista del libro".

Matilde Carlón:

"La autopista Lincoln", de Amor Towles. "Me ha gustado su pulso narrativo y su capacidad de evocación, con rasgos cinematográficos. Además, me lo ha regalado un amigo muy querido. Es maravilloso regalar y ser regalado de un libro elegido con toda intención pensando en el otro".