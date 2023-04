La Universidad de Valladolid investirá doctor honoris causa a Álvaro Cuervo

El economista asturiano Álvaro Cuervo será investido doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid este próximo viernes, 28 de abril. "Es un honor que sigan teniéndome presente tras tantos años", asegura Cuervo, que ejerció como catedrático de Economía y Empresa en la universidad castellana durante un año, en 1977, justo antes de incorporarse a la Universidad de Oviedo.

El reconocimiento para Cuervo fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid a petición de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, cuya decana es María del Valle Santos Álvarez. Otra profesora de esa facultad, la catedrática Natalia Martín Cruz, será la encargada de leer la laudatio a Álvaro Cuervo en el acto de investidura como doctor honoris causa.

El economista asturiano se incorporó como profesor a la Universidad de Valladolid en enero de 1977, justo tras la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que se localizaba en el Camino Viejo de Simancas. En aquella naciente facultad, Cuervo compartió esfuerzos con profesores como Juan Hernangómez Barahona y Valentín Azofra Palenzuela, que tenía además el privilegio de ser el primer alumno de Valladolid que se incorporaba como profesor a esa nueva facultad. "Ambos constituyeron el embrión del Departamento de Economía de la Empresa de esta Universidad", destaca Cuervo.

La experiencia del economista asturiano en la Universidad de Valladolid duró pocos meses, toda vez que al curso siguiente se incorporó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Oviedo, que se había creado poco antes, en enero de 1976. No obstante, Cuervo nunca perdió el contacto con sus antiguos compañeros de Valladolid, acudiendo en múltiples ocasiones para impartir conferencias y seminarios, además de participar en diversos tribunales de tesis doctorales y de oposición a los cuerpos docentes. "Siempre me he sentido comprometido con esta Universidad", asegura Cuervo en relación a Valladolid. Un sentimiento que ahora se ve reforzado con este reconocimiento.

Álvaro Cuervo ha sido distinguido como doctor honoris causa por las universidades de Oviedo (1994), León (2002), Castilla-La Mancha (2006),​ Las Palmas de Gran Canaria y Salamanca (2008), y la Rey Juan Carlos de Madrid (2014). "Esta será la séptima universidad que me otorgue este reconocimiento, y para mí es algo muy especial que sea en Valladolid, donde estuve ejerciendo hace tantos años", explica Cuervo, con esa sensación de estar cerrando un círculo.

El reconocimiento, en todo caso, se suma a la larga lista de premios y distinciones que Álvaro Cuervo tiene en su currículum, y que constatan su talla académica y su condición de maestro de economistas. Entre otras distinciones, Cuervo ha recibido los premios Rey Jaime I de Economía (1992) e Infanta Cristina de Economía de Castilla-León (1999). Además, desde 1991 es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

Entre su nutrida bibliografía, destacan obras de referencia como "La crisis bancaria en España, 1977-1985: causas, sistemas de tratamiento y coste" (publicado en 1988), "Análisis y planificación financiera de la empresa" (1994), "La privatización de la empresa pública" (1997) e "Introducción a la administración de empresas" (1999).