"La Iglesia católica, con todo su poder y toda su historia, vive una crisis inmensa"

Un invitado de lujo. Las Tertulias del Campoamor reciben mañana a las 19.30 horas al periodista y escritor colombiano Héctor Abad Faciolince (Medellín, 1 de octubre de 1958), autor de títulos clave de la literatura hispanoamericana como "Angosta" o "El olvido que seremos", adaptada al cine por Fernando Trueba, e inspirada en el asesinato a manos del monstruo terrorista de su propio padre, el médico Héctor Abad. "Salvo mi corazón, todo está bien" es la última propuesta del autor colombiano, una de esas narraciones extraordinarias capaces de cambiar la vida de quien las lee.

–¿Para escribir sobre el bondadoso sacerdote Luis Córdoba no siendo usted creyente tuvo que mantener a raya prejuicios?

–Cuando uno escribe una novela no está defendiendo su ideología, sus creencias, sino que está tratando de ser todos sus personajes. Para que esto salga bien hay que ser leales con todos, incluso con los que piensan muy distinto a uno. Cada personaje es un reto a las propias convicciones, y sería muy feo pintar como un tonto al que piensa distinto. Me interesan las personas que tienen muy buenos motivos para pensar distinto a mí.

–¿Córdoba casi le hizo creer en alguna clase de Dios?

–No, sigo siendo igual de ateo que antes de escribir esta novela. Sin embargo el libro sí me ha dado una cierta aspiración de ascetismo.

–¿La bondad está mal vista en literatura?

–Lo que creo es que estamos predispuestos a que nos guste más lo malo, y los malos, porque es una forma de cuidarnos, de curarnos en salud. Los monstruos literarios nos enseñan a defendernos de ellos. Los buenos, en cambio, no ofrecen ningún peligro. Sin embargo creo que conviene mucho también mostrar cómo actúan, lo convenientes que pueden ser en cualquier sociedad. A mí me interesa más el misterio de la bondad que el de la maldad.

–¿Escribir cura heridas o las reabre?

–Las dos cosas. Es como volver a abrir una vieja cicatriz para coserla mejor. No creo que uno deba tenerle miedo a tocar ciertas verdades. Con el paso del tiempo y con la misma escritura se entienden mejor que en el momento en que se vivieron.

–Hay un antes y un después de "El olvido que seremos" como persona y como creador…

–Ese libro me ha dado casi todo lo que soy como escritor. Amigos, traducciones, viajes. Creo que incluso esta visita a Oviedo tantas veces postergada se la debo en el fondo a ese libro. Y ese libro se lo debo a lo interesante que era su protagonista, mi padre.

–¿En cada persona hay una historia que contar? ¿Cómo elige una para dedicarle luego dos años?

–No diría que en cada persona, pero sí hay muchas circunstancias de la vida real que tienen algo que las hace literarias, artísticas, cinematográficas, emblemáticas. Son como resúmenes de algo importante. Como escribir un libro, en efecto, es un trabajo de meses o de años, conviene mucho que el tema te apasione, porque vas a estar dándole vueltas mucho tiempo.

–¿Concibe la creación sin obsesión?

–No. La obsesión es necesaria para exprimir un tema. Sin ella no es posible dedicarle el día y la noche a un proyecto.

–¿Ha aprendido a diferenciar lo que ha vivido de lo que ha imaginado?

–Es raro lo que me ocurre en este campo. Suelo escribir siempre a partir de mi vida: he escrito mi vida. Ahora tengo la sensación de estar viviendo mis libros. Es como si lo que escribí hace mucho tiempo me estuviera pasando ahora. Las palabras tienen tanta fuerza como la vida misma. Cuando tenía menos de treinta años escribí sobre un hombre viejo. Me parece que cada día qué pasa me parezco más a ese hombre viejo. Como si tuviera ahora que vivir lo que imaginé alguna vez

–¿Olvidar es una forma de filtrar los recuerdos?

–Sí: la memoria es un gran colador. Recordarlo todo es imposible. Nuestra atención y la ficción que es de todos modos nuestra vida, va escogiendo lo que vale la pena recordar y lo que merece ser olvidado. O lo que olvidamos incluso sin merecerlo por falta de espacio. Yo creo que esta semana voy a ir a Oviedo por primera vez, y sin embargo creo que hace 32 años pasé por aquí… no estoy seguro.

–Le echaron de la Universidad por escribir contra el Papa. ¿Le hicieron un favor?

–Sin duda: gracias a esa expulsión conocí profundamente el país en el que vive el Papa. Y sin mi experiencia de nueve años de Italia yo sería otra persona. Mis hijos son italianos y yo durante cierto tiempo estuve a punto también de volverme italiano. No fue Colombia lo que me lo impidió, sino la poderosa lengua española.

–¿Qué abunda más, el cura bueno o el cura malo?

–No soy un experto. Creo que la Iglesia católica, con todo su poder y toda su historia, vive una crisis inmensa. En misa veo solo viejecitas. Los seminarios y los monasterios están casi vacíos. Creo que escribí sobre curas buenos porque hoy solo se escribe de curas malos. Y porque siempre me interesan y me dan cierta ternura y nostalgia las cosas que desaparecen. Los animales en peligro de extinción. Los curas son una especie en vía de extinción, entre otras cosas porque no les permiten reproducirse.

–¿Nace su novela como un homenaje a su madre y sus creencias?

–Sin duda. Mi mamá fue criada por dos tíos curas, porque era huérfana de padre. Era muy creyente y muy religiosa. No sé por qué al final de su vida vivía obsesionada por el Espíritu Santo. Yo nunca pude entender el tal Espíritu Santo. El padre y el hijo y la madre (la Virgen) todavía, pero ¿el Espíritu Santo? De la Trinidad nada me parece tan raro y tan inventado y tan fantástico como la tercera persona.

–¿Lucha cada día por parecerse a su padre en cuanto a lucha social?

–No, para nada. Lo que me enseñó mi padre fue que uno solo debe tratar de parecerse a sí mismo y no tratar de ser a imagen y semejanza de nadie, por mucho que lo admire. Lucho por parecerme a lo que creo que debo ser.

–Lleva 50 años leyendo y escribiendo, corrigiendo, traduciendo, editando… ¿Imagina cómo sería su vida sin libros?

–El libro es uno de los grandes inventos de la humanidad. En estas últimas semanas en España he asistido a un par de fiestas muy extrañas. La "rompida de la hora" en la Semana Santa de Calanda y el día de Sant Jordi, es decir, del libro, en Barcelona. Los tambores de Calanda me dejaron casi tan sordo como Goya y Buñuel. San Jordi me convenció de lo vivo que está el libro. Nunca había asistido a una fiesta pagana de idolatría por el único ídolo que yo he venerado: el libro. Y no un único libro (la Torah, la Biblia, el Corán) sino todos los libros imaginables, buenos y malos y regulares. Todos distintos y para todo el mundo, y especialmente en una lengua internacional, el español, no en la única lengua que quisiera el nacionalismo, sino en la más mestiza.

–En una operación a corazón abierto le matan y resucita. ¿Cómo es Héctor el resucitado?

–Si la vida es una experiencia en la que primero aprendemos a vivir y luego tenemos también el deber de aprender a morir, la operación en que estuve como muerto durante unas cuantas horas es la lección más grande que he tenido en este último aprendizaje que estamos obligados a recorrer: el de irnos desprendiendo poco a poco de las cosas por las que valía la pena vivir. Fue una lección magistral en este proceso que preferiría vivir con consciencia y lentamente. De ahora en adelante mi vida va a ser como una ¿larga? despedida.

–Escribió el libro en la casa donde García Márquez escribió "Cien años de soledad", ¿le inspiró su espíritu?

–Los primeros días me inspiró, sobre todo, demasiada presión. La de sentirme indigno de estar ahí. Poco a poco fui entendiendo que solo debía exigirme hacer lo que yo fuera capaz, sin ser un genio, que por desgracia nunca lo he sido. Entonces empecé a oír los ladridos del perro de la casa vecina y pensé que si bien yo no era capaz de escribir como García Márquez, al menos podía intentar ladrar tan bien como ese perro. Tenía que adaptarme a mis propias capacidades.

–Gil de Biedma escribió sobre "el sueño de ser buenos y felices", ¿está camino de cumplirlo?

–Es un hermoso sueño, tratar de juntar y de conciliar al mismo tiempo esas dos cosas. Lo de la felicidad depende poco de nosotros y más del azar y de las circunstancias que nos toquen. La bondad, en cambio, sí depende más de nuestra voluntad. Y cómo esta trae su propia recompensa, tal vez nos pueda dar una limosna de felicidad. Por pequeña que sea.

–Apellidándose Abad, se diría inevitable escribir algún día sobre un religioso…

–Antes le hablé del poder de las palabras. De su capacidad de bendecir y maldecir. A veces los nombres acaban siendo un destino. Aprender a morir termina siendo una voluntad de irse desprendiendo, es decir, de cierto ascetismo. Pero no, en realidad no es una voluntad sino un destino: morirse es llegar a convertirse en humo, en polvo, en tierra, en nada. Los abades tienen fama de glotones; yo he perdido el sentido del gusto, el agua y el vino me huelen y me saben a lo mismo.