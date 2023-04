Estas son las tres exposiciones que celebrarán el centenario del nacimiento del pintor Antonio Suárez

El pintor gijonés Antonio Suárez (1923-2013) será uno de los grandes protagonistas de la programación expositiva de Asturias en la segunda mitad del año, al cumplirse el centenario de su nacimiento. A mediados de junio y hasta finales de agosto, la sala Sabadell Herrero, en Oviedo, en una muestra organizada por el Principado y comisariada por Luis Feás, mostrará una retrospectiva de la obra de este integrante del grupo El Paso, compuesta por un centenar de piezas, todas procedentes de la colección de su amigo, el galerista y editor Fernando Fernán-Gómez. Además, a final de año, el Museo de Bellas Artes de Asturias dedicará otra exposición a Suárez, en este caso compuesta por una treintena de obras. También el Museo Casa Natal de Jovellanos, en Gijón, que tiene un importante conjunto donado por el propio artista, prepara para junio otra exposición que incluirá piezas inéditas, facilitadas por la familia del artista.

El coleccionista Fernando Fernán-Gómez habla mañana en el RIDEA sobre Antonio Suárez

Luis Feás, crítico de arte de LA NUEVA ESPAÑA y comisario de la exposición con motivo del centenario de Suárez en la Sala Sabadell Herrero de Oviedo, prolonga con esta muestra con su colaboración con Fernando Fernán-Gómez, uno de los principales coleccionistas de la obra del grupo El Paso, el colectivo que en los años sesenta proyectó internacionalmente el arte contemporáneo español. En este grupo estaban firmas hoy tan consagradas como Antonio Suárez, Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manuel Millares, Antonio Saura, Manuel Rivera, Pablo Serrano, Martín Chirino y Manuel Viola. Fernando Fernán-Gómez –hijo del actor del mismo nombre y de la cantante María Dolores Pradera– y Feás se aliaron recientemente para hacer realidad la exposición "El Paso, signo de una época", que precisamente hoy se clausura en Zamora.

"Fernando mantenía una intensa relación de amistad de más de 40 años con Antonio Suárez que se traduce en que, de las más de trescientas obras que posee de los integrantes del grupo El Paso, tiene más de un centenar de piezas de Antonio Suárez de todas su etapas", explica Luis Feás. La exposición recorre toda la trayectoria del pintor gijonés. Habrá dibujos de finales de los años cuarenta, cuando Antonio Suárez inicia su carretera pública. "Habrá muchos dibujos, tanto de Gijón como de París, una obra que no es muy frecuente y ha sido poco mostrada, de 1951 al 1953. Y también algo muy relevante es una colección amplia de monotipos, que demuestra que Antonio Suárez ya era un artista abstracto antes de integrarse en el grupo El Paso", explica Feás.

La exposición de Oviedo mostrará algunas de las piezas más desconocidas del pintor gijonés, fallecido en 2013

Por supuesto, podrán contemplarse obras realizadas por Suárez en los tres años que dura el grupo El Paso, del 1957 al 1960, y piezas posteriores, "que muestran todas las derivas de Suárez, de esa hibridación entre lo abstracto y figurativo con todas sus variaciones entre una obra más gestual y otra más figurativa. Están también todos sus temas, los bodegones, los torsos, las naturalezas muestras, los paisajes, los jardines…", añade Feás. A juicio de este estudioso del arte "Antonio Suárez es un pintor fundamental en la renovación de las artes plásticas de Asturias de mediados del siglo XX junto con Rubio Camín, su amigo del alma. Juntos iniciaron los Salones de Navidad, de 1948 y 1949, que introdujeron esa renovación en el arte contemporáneo asturiano".

Según Feás, "es un pintor con calidad indiscutible pero, de todas maneras, es importante reivindicarlo porque es el artista menos conocido del grupo El Paso. Formó parte de las grandes exposiciones que hubo en el MOMA y en el Guggenheim de Nueva York en 1960 sobre el grupo más internacional que tuvo el arte español contemporáneo pero, sin embargo, en la sala 420 del Museo Reina Sofía, dedicada a El Paso, no tiene ninguna obra suya. Es el único que no tiene ninguna obra expuesta. Están todos menos Antonio Suárez. Es algo incomprensible". Y añade: "Son artistas, tanto él como Rubio Camín, que están muy presentes en las ciudades asturianas. En Oviedo, no solo en el mosaico del Paseo de los Álamos, también hay portales en Oviedo decorados por Antonio Suárez, o la iglesia de La Corredoria, el Edificio de Hacienda, o la facultad de Geológicas: el suelo es de Antonio Suárez y la obra escultórica de Camín". Fernando Fernán-Gómez, el destacado coleccionista de El Paso que nutrirá la exposición de la Sala Sabadell Herrero, está vinculado a Asturias por parte de su bisabuelo paterno, que era avilesino. Fernán-Gómez hijo fue editor, coleccionista y marchante de arte. Como galerista comenzó en los años 70 al frente de la galería de la Editorial Edaf y tuvo, a lo largo de su vida profesional, 15 espacios expositivos diferentes, tanto en España como en Houston (Estados Unidos) o México. Posee unas 350 obras del grupo El Paso, de las cuales una tercera parte corresponden a Antonio Suárez.

Mañana jueves, 27 de abril, a las 19 horas en el salón de actos del Real Instituto de estudios Asturianos (RIDEA) Fernando Fernán-Gómez ofrecerá una conferencia que lleva por título "Los cien años de Antonio Suárez", en un acto en el que participaran también Ángel Villa Valdés, presidente de la comisión de arte, arquitectura y urbanismo del RIDEA y Luis Feás Costilla.