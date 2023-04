Terelu Campos parece que se ha echado novio. Lo cuenta “Semana” en portada, junto a una “tranquilizadora” foto de su madre, María Teresa Campos, a la que se ha visto en la calle después de meses en casa, algo enferma, lo que tenía preocupados a sus seguidores. Pues no. La antaño “reina de las mañana” en la televisión está bien y estable. Mientras, su hija vuelve a cortejar. La revista destaca la “cita romántica” con un señor por Madrid. Otro que parece que vuelve a cortejar (aunque lo niegue) es Bertín Osborne, al que han pillado en una salida con Gabriela, su supuesta novia. En Miami sigue empujando el carrito de su nieta Ana García Obregón, de quien aseguran que estaría dispuesta a dar un hermanito a la chiquilla.

Sofía de Borbón, la segunda hija de los Reyes de España y segunda en la línea de sucesión al trono, cumple años. A los 16 llegará este 29 de abril y “Hola” le dedica una gran portada para hablar de su personalidad, su vida, sus gustos y sus planes de estudios, ya que en agosto se irá a Gales, donde estudia su hermana Leonor. Otro cumpleaños, el de Taina, la hija de Valeria Mazza, que cumple 15 años. No falta en la revista el guiño a la Feria de Abril de Sevilla, siempre tan lucida. La hija de los Duques de Huéscar, Rosario, ha sido la “pequeña estrella” con sus trajes de faralaes. Juana Acosta vuelve a salir con alguien, “nueva ilusión” que llaman en “Hola”. Inés Domecqmonta una fiesta “de la moda más exclusiva y elegante”. Viniendo de ella, siempre tan sofisticada (pelín estirada) y perfecta, no iba a ser una fiesta “de prao” estilo al Xiringüelu lo que la diseñadora organizara.

Pilar Eyre asegura en “Lecturas” que Juan Carlos I culpa a Letizia de su exilio en Abu Dabi. Él sabrá, pero mira que la ha tomado con la reina, a la que llama “mandona” y acusa de filtrar informaciones sobre él. Raquel Bollo e Isa Pantoja están enfrentadas porque la segunda está dolida por algo que de ella dijo la primera. Marta Riesco ha sufrido para romper con Antonio David y la revista da cuenta de la noche en la que pasó. Alejandro Lecquio no quiere conocer a su nieta Ana Sandra Lequio, sostiene “Lecturas”, algo que debe de disgustar a Ana Obregón.

Cuando hay dinero todo es más fácil. Incluso el amor (si lo hay, claro). No cabe duda que así es en el caso de Aitanay Sebastián Yatra. El chico vive al otro lado del charco pero para estar junto a su novia se ha comprado en Madrid una casa de 1,5 millones, cuentan en “Diez Minutos”. Y todo arreglado. Algún que otro morro lució Eva González alver a Cayetano Rivera, su exmarido, en el colegio de su hijo. Según las revista están distanciados. También Nacho Palau se distancia de Cristian, con el que ha roto. Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, no acaba de encontrar el camino y las fotos que difunde no son muy tranquilizadoras.