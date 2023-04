La asturiana que vistió a Meryl Streep en un película celebra el premio "Princesa": "Tiene muchísima luz"

La diseñadora de vestuario asturiana Sonia Grande trabajó con una grandísima actriz que esta semana ha sido premiada con el "Princesa de Asturias" de las Artes: Meryl Streep. Grande la "vistió" en "No es tan fácil", una liviana comedia romántica de 2009 en la que la actriz encarnaba a una mujer "elegante, moderna, inteligente, curiosa y con un buen nivel económico".

Al igual que otros profesionales del cine asturianos consultados por LA NUEVA ESPAÑA, Grande estaba encantada con el premio: "Es una de las grandísimas de la historia del cine como Chaplin, Brando, Buster Keaton o Jack Lemmon. Personalmente, tiene muchísima luz y es muy currante y muy simpática. Extremadamente inteligente, muy hábil trabajando con el diseñador de vestuario. Sabe muy bien trabajar su externo. Yo, personalmente, aprendí muchísimo de ese equilibrio que maneja el actor constantemente entre lo interno y lo externo de la interpretación".

Y más: "Es un encanto de persona y verla en acción es pura sabiduría. Le pregunté por una secuencia de ‘Los puentes de Madison’. No sé si te acuerdas. Al final de la película, cuando está lloviendo y ella está en la furgoneta y el fotógrafo está en el otro coche. Hay un momento alucinante que está lleno de emoción y es cuando ella intenta abrir la puerta. Es brutal cómo consigue contártelo todo. Le pregunté cómo había surgido ese momento y me dijo con total sencillez que le había salido improvisando en el ensayo previo a la toma. Lógicamente (Clint) Eastwood lo aprovechó de inmediato. Ella es así, sorprendente, brillante, está iluminada cuando rueda".

El mundo de la interpretación asturiana aplaude la decisión del jurado de distinguir a una colega a la que admiran sin reparos. También lo hacen quienes se colocan tras las cámaras para dirigir.

Beatriz Rico, actriz: "De su inabarcable talento poco puedo decir que no se sepa y se admire, así que voy a hablar de la Meryl persona y compañera. Ya no es solo el sentido común, la serena sabiduría y la humildad que desprende en sus entrevistas, es que sus compañeros de rodaje siempre destacan lo fácil que es trabajar con ella, su falta de ego y divismo. Una vez más, se cumple lo de que ‘los más grandes son los más humildes’. Yo miro su sonrisa (en casi todas las fotos sale sonriendo) y esa expresión dulce y espontánea creo que la define".

Irene Menéndez, actriz y directora: "Al margen de su maestría interpretativa y la humanidad con la que dota siempre a sus personajes, ‘Los puentes de Madison’, ‘La decisión de Sophie’, ‘Kramer versus Kramer’, ‘Memorias de África’… y a mí me encanta en ‘El cazador’ me parece un personaje muy complejo de interpretar por la dualidad de sus emociones y la imposibilidad de mostrarlos. Quizá lo más especial de Meryl es que se toma extremadamente en serio su trabajo y mucho menos su figura (que ya es legendaria en el mundo del cine). Eso me parece una cualidad maravillosa y demuestra su profesionalidad. ¿Has visto la anécdota que cuentan Jonah Hill y Jennifer Lawrence? Se pasaron el rodaje de ‘No mires arriba’ llamándola “The Goat” y Meryl pensaba que la estaban llamando la ‘cabra’ por vieja. No tenía ni idea de que GOAT significaba ‘greatest of all time’ y no le importaba que la llamaran vieja cabra. Me parece maravilloso".

Andrés Presumido, director de teatro: "Estoy emocionado. Destacaría de ella su credibilidad, su capacidad para transmitir las ideas y emociones de todos los personajes que ha interpretado".

Sonia Vázquez, actriz: "Tiene una versatilidad, una autenticidad... Transmite y es honesta como actriz".

Rodrigo Sopeña, director de cine y TV: "Aparte de su calidad como actriz, admiro de ella su capacidad para no encasillarse. Tan pronto está en dramas de prestigio, como en comedias de carcajada. Llega a todo tipo de público, y demuestra que tiene un gran sentido del humor y un auténtico compromiso con el trabajo del actor".

Laura Iglesia, actriz y directora: "Me gusta muchísimo. Nivel excelencia. Destacaría su versatilidad, su aparente sencillez, su inteligencia actoral, su elegante presencia escénica y, sobre todo, la gran humanidad que desprende y que se traduce en una total verosimilitud de los personajes que interpreta. Si la observas con detenimiento verás que compone los personajes al detalle, con muchísimo rigor, precisión y minuciosidad. Es una profesional impecable. De sus películas me quedo con ‘La mujer del teniente francés’, ‘Memorias de África’ y ‘El diablo se viste de Prada’".

Fran Sariego, actor: "No podría encontrar una persona más adecuada para este premio. Su trayectoria trascenderá más allá de lo que podamos imaginar. Es pura historia del cine. Ella es el cine. Creo que su capacidad de adaptación a cada personaje en cada época. La industria no ha podido devorarla, ni siquiera el paso del tiempo... que es casi un milagro. Muchas de sus colegas darían fe".

Roberto Álvarez, actor: "Quizá sea difícil de explicar por sutil, pero admiro su determinación. Hay actrices que se las ve más frágiles, quizá más inconscientes, quizá más espontáneas y que quizá desde ahí surja su talento. Meryl Streep parecería que va a por todas al afrontar sus personajes, sin dudar, con determinación, como si no hubiera otra manera de hacerlo, como si solo ella fuera capaz de entender lo que le pasa ese personaje. Probablemente si me escuchara nos diría que es tan insegura como todos nosotros, los actores. Pero desde luego no lo parece".

María Piquero, actriz: "Su versatilidad, su verdad para llevar a cabo sus personajes dándoles mucho de si misma. De otra forma sería imposible".

Alberto Rodríguez, actor: "Yo creo que es una actriz total, capaz de rendir en cualquier tipo de registro y con una verdad absoluta y emocionante".

José Antonio Quirós, director: "Destacaría que todo espectador que la vio interpretando ha llegado a soñar despierto, como me ocurrió a mi. Desde el punto de vista de la interpretación me resulta creíble; me creo hasta sus interpretaciones menos convincentes".

Santi Alverú, actor: "Es una de las mejores actrices de su generación, probablemente la mejor. Junto a otros como De Niro o Pacino representa un estilo, una época de Hollywood de la que cada vez quedan menos representantes. Ha sabido conquistar a público de todo tipo, es un icono".

Alberto Valcárcel, figurinista: "Lo difícil es destacar algo en una actriz que lo hecho todo y de forma magistral. Es insuperable en drama, en comedia, en musical y ha tenido una carrera llena de decisiones arriesgadas y certeras".

Mario Tardón, actor: "Su capacidad para desaparecer en cada personaje sin dejar de ser ella misma nunca está al alcance de pocos. Y su relación con los objetos que utiliza, como por ejemplo sus gafas, le dan una sensación de que lo que está ocurriendo delante de la cámara es la vida misma".

Samu Fuentes, director: "Es muy buena. De lo mejor con Enma Thompson Y Naomi Watts. Es muy polifacética. Son 50 años de profesión, en papeles muy dispares, la hacen una artesana de la interpretación. Siendo la referencia muchas veces en la película que hace. La destacaría en ‘Kramer contra Kramer’ y ‘Los puentes de Madison’. También creo que sin ser guapa es muy, muy fotogénica. Siempre te la crees. Transmite mucha verdad. Sin duda una de las mejores de siempre. Una película con ella siempre es un aliciente y un reclamo".

Emilio Sagi, director de escena: "Una gran actriz: verdadera, perfecta. Brilla en cualquier película, sea dramática, cómica o musical. Podría hacer el papel que quisiera, como dije, ¡es perfecta!".

¿Y qué dice sobre Meryl Streep un experto en rostros y rastros como el fotógrafo Muel de Dios? "Le voy a pedir matrimonio, directamente". ¡Suerte!