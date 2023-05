El pintor ovetense Alfredo Montaña vuelve a primera línea con una muestra monográfica en Madrid

El artista plástico Alfredo Montaña (Oviedo, 1945) retorna a primera línea tras unos años sin exponer. Lo hará en su amado Madrid, en la Occo Art Gallery (calle Espalter, 13), donde presentará más de 30 obras, entre las que no faltarán sus icónicas escenas bohemias, con sus conciertos de jazz, y los retratos de pareja que trasladan una intimidad sensual y desgarrada.

La muestra, titulada «Hora punta», se inaugurará el próximo 4 de mayo, a las 19.30 horas, y permanecerá en la sala madrileña hasta el 10 de junio.

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, Montaña presentó por primera vez su obra al público hace ahora 55 años: fue en León, en 1968. Desde entonces, sus cuadros, vitalistas y carnales, definidos por una geometría en tensión, se han expuesto en toda España y en ciudades como Londres, París o Nueva York.

En palabras del escritor Arturo Pérez-Reverte, la obra de Montaña «sigue manteniendo esta visión tan especial y arrebatadora que ha caracterizado siempre» a su autor, «y que representa bajo un mosaico de intensos colores y matices, a personajes de ojos rasgados, pensativos, tristes o desafiantes dentro de unas formas geométricas que hablan a pesar de que sus bocas siempre se muestras cerradas».

El propio artista se muestra emocionado ante su inminente regreso a las salas. «Ahora que veo ya cosas colgadas en la galería en la que voy a exponer me siento como en casa, como en mi taller», destaca Alfredo Montaña, que está afincado en un pueblo de Toledo.

«Lo que yo intenté hacer, y lo que conseguí, generalmente no tiene nada que ver con lo que llega al espectador, lo que no solamente es válido, sino sumamente enriquecedor», reflexiona el artista, sobre su obra y «la capacidad de transmisión» que tiene el arte en general. «Pocos artistas consiguen decir plenamente convencidos que han conseguido todo lo que pretendían hacer. Casi nunca ocurre, por lo menos a mí. Si no existe intercomunicación entre la obra y el espectador… Lo importante es que la obra le diga algo al espectador», añade el creador ovetense.

Sobre su pericia para plasmar escenas musicales en sus cuadros, Alfredo Montaña le da la vuelta a la reflexión explicando lo que a él le aportan esos espectáculos de música en directo: «El flamenco no es que me inspire, es que me eleva hacia lo más recóndito de la grandeza cantada. En todo aquello que pintas, o que dibujas, tienes espectros que no sabes y que están a tu lado; hay cosas que son inconcebibles».

Ya solo faltan unos días para volver a contemplar y disfrutar del trabajo del artista ovetense.