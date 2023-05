El ilustrador y dibujante Javi de Castro (León, 1990), afincado en Gijón (desde donde desarrolla su trabajo) es el autor de "Asturias. El origen de una bandera", un webcómic que recrea el levantamiento de los asturianos contra la invasión napoleónica, y las circunstancias que llevaron a la Junta General del Principado a firmar la declaración de guerra contra Francia, ese 25 de mayo de 1808. El proyecto es un encargo de Presidencia del Principado de Asturias, que desde 2021 conmemora el 25 de mayo de 1808 como Día de la Bandera. En su ya dilatada trayectoria en el medio, Javi de Castro es autor de obras como "The Eyes", webcómic con el que fue finalista de los premios Harvey y Eisner. El webcómic se presenta mañana, miércoles 3, a las 19.30 horas, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (c/Calvo Sotelo, 7, Oviedo). Acompañarán al autor en la presentación José María Fernández (presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias) y Josefina Velasco (bibliotecaria de la Junta General del Principado de Asturias). Además, el cómic completo se ofrecerá el domingo 21 de mayo con el ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cómo surge este proyecto?

–Fue un encargo de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias. Contactaron conmigo con la idea de hacer un cómic sobre el 25 de mayo de 1808 y la importancia de la bandera de Asturias en todo ese episodio histórico. Me dieron toda la libertad para trabajar y yo me puse a investigar, porque no conocía en profundidad la historia. A medida que me documentaba, empecé a trabajar realizando historias cortas que me permitían abarcar lo más posible, representando Asturias como pueblo, desde su gente más llana. Vi que existía la posibilidad de hacerlo en formato webcómic, lo planteé y gustó mucho.

–¿Por qué ese formato?

–Hay varias razones. Puedo hacer todas las historias sin problemas de plazos, nos da la posibilidad de que lo lea todo el mundo y de ponerlo en varias lenguas, y me daba la posibilidad de experimentar con el propio medio. Era muy tentador. No hay una industria que sustente al webcómic.

–También sacan una versión física, en formato póster. ¿Cuál es la diferencia?

–Esa versión incluye cuatro historias de las ocho que hay en total en el webcómic.

–La narración de las historias es muy dinámica, con muchas acciones en paralelo y entrecruzadas.

–Sí, esa era la idea, desarrollar varias historias que empiezan el 3 de mayo y acaban el 25, me parecía que era lo más interesante para mostrar cómo se llega a firmar todos los acuerdos de ese día. Lo que no quería era meterme en el tema de la guerra, que ya no me interesaba tanto: me parecía más interesante acabar el 25 de mayo que empezar la historia en esa fecha. Para lograrlo, tuve que sintetizar mucho un tema que es muy complejo, que necesitaría miles de páginas de desarrollo, pero estas historias cortas nos permite tener una visión muy amplia de todo el asunto.

–Durante ese proceso de documentación, ¿qué fue lo que más le impresionó o le llamó la atención de toda esta historia?

–Una cosa que me impresionó, por la época que estamos viviendo, es lo poco que ha cambiado el mundo, y cómo la gente, al final, se defiende de una invasión. Sí que me llamó mucho la atención toda esa parte y quizás también lo desconocidos que son estos hechos no solo por parte de los asturianos, sino en todo el país.

–Da la sensación de que el levantamiento popular en Madrid, con toda la carga iconográfica que le aportan los cuadros de Goya, ensombrece todo lo demás, ¿no cree?

–Claro. Todo empieza en Madrid, y obviamente los cuadros de Goya lo ensombrecen todo. También por eso tenía que empezar ahí, todo el mundo sabe qué pasó el 2 y el 3 de mayo y eso facilita contextualizar el relato.

–Parece imposible trabajar sobre esta época sin mirar la obra de Goya, y usted hace un esfuerzo por no citarla de forma directa, aunque sí alude a los hechos que él pintó, como la carga de los mamelucos.

–Sí, de hecho me lo propuse así, el no intentar recrear un cuadro de Goya, que es algo que hemos visto mil veces y casi queda hasta rancio ver, por ejemplo, una viñeta los fusilamientos, es casi un cliché. Intenté no poner ni replicar en una viñeta los cuadros de Goya del 2 y el 3 de mayo.

–¿Cómo y cuándo se podrá ver el webcómic?

–Hay una web específica, https://banderadeasturias.es, en la que se irán desbloqueando esas historias en fechas determinadas. La primera se podrá ver el 3 de mayo.

–¿Se trasladará posteriormente la obra completa a un formato en papel, más allá del póster?

–En principio no hay plan, tanto yo como el Gobierno del Principado tenemos claro que la obra final es el cómic digital. De hecho, en el cartel hay un código QR que lleva a la web, donde está la obra final; es un complemento al formato digital. Yo hice la obra pensando en digital, y para esa versión en papel tuve que mover viñetas para que pudiesen caber. Queríamos hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados, algo que guste a la gente y que llegue a todos. El cartel, además de complemento, también nos daba eso mismo, porque la gente lo puede colgar en su casa.

–¿Cuál es el horizonte del webcómic? ¿Llegará a sustituir a la grapa?

–Creo que van a convivir siempre. El papel va a convivir porque en los cómics es muy fuerte, es un medio en el que hay un componente de coleccionismo muy fuerte, y los aficionados quieren ver los cómics en formato físico. Pero el webcómic está creciendo, Marvel ya publica en formato digital, y DC tiene una plataforma de webcómic que ya funciona en formato scroll, como lo que yo he hecho. Y luego está Webtoon, que es casi una industria del webcómic con millones de lectores, en la que muchas de las obras acaban saliendo en papel y con unas ventas que no nos hacemos idea. El webcómic ya funciona, sobre todo entre gente muy joven, chavales de 14 y 15 años.

–¿Hacer un webcómic requiere de muchos conocimientos informáticos?

–En este caso hemos tenido una programadora web que ha montado toda la página, y yo solo me encargo de mandar las imágenes, del montaje en la web se encarga otra persona. En otros casos en los que me he autoeditado sí que he hecho yo mi web y mi montaje. Pero controlo poco de informática, básicamente me apaño con lo que tengo.

–Para un dibujante de cómics, pasar de narrar en páginas a hacerlo en scroll debe ser complicado, ¿cómo se adapta uno?

–Sí que es complicado, tienes que planteártelo de otra manera. En el cómic la unidad máxima es la página, puedes crear escenas, secuencias, con esa pauta y aquí no la hay, hay que tirar de otro tipo de recursos para que la experiencia será excelente. Tiene una ventaja: no hay limitación, puedes tirar de viñetas individuales o poner una completamente negra sin que nadie se enfade por el coste de la impresión, porque es digital. Es una experiencia muy enriquecedora.

–¿Qué otros retos tiene en el horizonte?

–Acabo de sacar cómic en papel con Josep Busquet, "Ace Thunders". Es un recopilatorio de historias cortas que ya teníamos hechas, y lo próximo probablemente pase por volver al papel, en solitario, en un cómic para niños.