Comer con niños menores de 12 años es una tarea complicada en un premiado restaurante de la Costa da Morte. Su política de admisión de menores ha causado un gran revuelo en redes sociales a partir del comentario de un padre indignado que calificó el trato del restaurante como "discriminatorio".

El establecimiento, el conocido O Fragón, se encuentra en Finisterra, está reconocido por las guías Michelín y Repsol y cuenta con unas reglas para las mesas con niños, tal como enumeran en su política de reservas. "Si vas a venir con niños (-12 años) y/o carritos, consúltanos", advierten. Y después aclaran: "Los niños menores de 12 años, tienen que permanecer en la mesa acompañados de sus padres en todo momento, si no es así, deberías replantearte la reserva".

Su forma de tratar a las familias con niños ha abierto un gran debate. Hay quienes los acusan de "niñofobia" y hay quien, como Alfonso, cree que su planteamiento roza lo "disuasorio, intimidatorio y discriminatorio". El hombre, que tiene dos hijos pequeños, vio las reglas del restaurante cuando fue a hacer la reserva y decidió compartirlo en sus redes sociales.

Su reflexión ha generado decenas de comentarios en contra del restaurante, pero también a favor. "Si los niños no están educados, no los lleves a comer fuera de casa los demás no tenemos porque aguantar a niños correteando y gritando entre las mesas", comentaba un usuario. "Yo siempre voy a todos sitios con mis hijos. Si se ponen ingobernables me marcho a casa, por responsabilidad", añadía otra madre.