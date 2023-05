Protagonistas del Memorial María Luisa: El siberiano feliz que retrata la vida salvaje de los confines de Rusia

Con cámaras trampa y esperando once meses hasta lograr captar una instantánea grandiosa de una tigresa siberiana rozándose contra un abeto milenario. Así logró Sergey Gorshkov el premio Wildlife Photographer of the Year 2020, que desde hace más de medio siglo convoca el Museo de Historia Natural de Londres y que es, por analogía, el campeonato del mundo de la especialidad. Ese premio solo certificó lo que todo el sector sabía desde hace tiempo: que el ruso es una de las grandes firmas mundiales cuando se trata de retratar la vida salvaje.

Y por la presencia de nombres como el suyo, que están en la élite, es por lo que el Memorial María Luisa, el certamen piloñés de fotografía y vídeo de Montaña, Naturaleza y Aventura que este fin de semana entrega sus premios anuales, ha tomado la dimensión que tiene en la actualidad.

Dicen los organizadores del María Luisa que hasta última hora Sergey Gorshkov intentó obtener el visado para viajar a Asturias y recoger presencialmente este sábado en el teatro Filarmónica el premio que logró en la categoría de Biodiversidad por su retrato de un leopardo del Amur, los felinos más raros del mundo. No lo ha conseguido, y eso que se perderán todos los aficionados, ya que podrían escuchar de Gorshkov lecciones de vida.

La primera, que los concursos solo son un entretenimiento. "He estado en la alfombra roja muchas veces en los últimos años y para mí ganar no es más que eso. Lo que me importa no es el lado glamuroso y ostentoso de los concursos, sino cómo late mi corazón cuando disparo mi cámara y trabajo en la naturaleza", explica un profesional que está especializado y casi centrado "en la naturaleza salvaje de Rusia; esta es mi tarjeta de presentación. Y especialmente en los osos".

Todos los secretos de la fotografía de naturaleza los aprendió, dice, "viajando por los confines de Rusia" y son sus canas la que "guardan la historia de todos mis viajes", de aventuras y sus grandes riesgos. Pero ni de lejos se da por satisfecho. "Me parece que todavía no he hecho lo que planeé y todavía estoy lleno de energía. Y mientras pueda moverme, dispararé a la vida silvestre".

Cuenta que hace "mucho tiempo" que le sigue la pista al Memorial María Luisa, un concurso "del que me enteré por mis amigos". Y él, muy crítico con la cantidad de concursos que florecen "diseñados para recaudar dinero de participantes dispuestos a pagar por la gloria", no dudó en presentarse a la convocatoria asturiana que este año ha tenido que buscar la excelencia entre 17.000 imágenes. Porque "cuando está bien planteado, un concurso te ayuda a comunicarte con los demás, a mostrar tu trabajo para compararlo con otros, aprender y te da una patada en el culo y estimula tu crecimiento profesional", aclara.

Originario de "un remoto pueblo de Siberia", Gorshkov quiso toda su vida dedicarse a fotografiar la vida salvaje y por eso dice que es "feliz" cada día que pasa pendiente de un objetivo, de un proyecto y de una historia. Aunque teme la deriva actual de las imágenes intervenidas por la inteligencia artificial. "La inteligencia artificial es una tragedia de la humanidad y me temo que la gente no lo entiende. Las imágenes artificiales y la fotografía real no deben competir entre sí en los concursos. Son entidades diferentes. Sobre todo porque la inteligencia artificial no es una fotografía, es un engaño", proclama.

"Estoy solo yo, mi Nikon y mis animales"

En todo caso, ninguna ficción podrá nunca experimentar la ilusión mayúscula que él vive con cada proyecto fotográfico. Gorshkov, que en otro tiempo tuvo un negocio, asegura que llegó a la felicidad el día que "lo vendí y encontré la libertad creativa completa. Con total certeza puedo decir que la segunda parte de mi vida está resultando más interesante que la primera. Ahora solo estoy yo, mi Nikon y mis animales salvajes. Durante los últimos años he estado haciendo fotos de animales salvajes y no me he arrepentido ni un solo día. Una vez que te adentras en el mundo de la fotografía de naturaleza, no quieres volver atrás".

Pero que le quede claro a todo el mundo que esa felicidad es inmaterial, porque "no me he hecho rico fotografiando la vida salvaje y nunca he pensado en mi pasión por la fotografía como una forma de ganar dinero. Lo que siento es que tengo el privilegio de ver algo que mucha gente no está destinada a ver y que ni siquiera el dinero puede comprar. Esa oportunidad de comunicarme con animales salvajes me llena", describe. Y si lo tiene que encuadrar, lo hace: "Creo que lo que hago es en parte ciencia, en parte aventura y en parte arte. Me alegro de que la fotografía se haya convertido en mi principal forma de conocer la naturaleza y no quiero que sea mi trabajo porque entonces perdería esa sensación de ligereza y libertad. Si no se puede amar por dinero, lo mismo pasa con la fauna salvaje: no se puede fotografiar bien por dinero".