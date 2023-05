Cortina: "Ordine defiende valores a los que no podemos ni queremos renunciar"

El jurado del premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades, que preside el maliayo Víctor García de la Concha, decidió distinguir en esta edición a Nuccio Ordine por "su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal". Así consta en su acta y sobre ello incidió la profesora y filósofa, como Ordine, Adela Cortina, tras dar a conocer el fallo ayer al mediodía en la antigua capilla del hotel de La Reconquista.

El premio a Nuccio Ordine es, dijo Cortina, un manifiesto, de esos que tanto le gustan al pensador italiano, en "defensa del humanismo, de las humanidades en la educación, de cómo organizar la vida no solo con las ciencias, las tecnociencias y la inteligencia artificial sino también desde los valores humanistas ". Y esos valores son, explicó, "los de una tradición europea a la que no podemos ni queremos renunciar, los del universalismo, la libertad, la democracia".

Con este reconocimiento, explicó la profesora valenciana, se ha querido lanzar "un mensaje de universalismo cosmopolita, contra los guetos". Es un premio cargado de intención, admitió, como lo suelen ser siempre los "Princesa de Asturias" y reveló que entre los candidatos había varios alineados, de una u otra forma, con Ordine en su defensa de las humanidades y los valores europeístas.

"No podemos renunciar a nuestra tradición, ahora no vamos a estar optando por autocracias y dictaduras, por mucho que se diga que la gente prefiere la seguridad a la libertad. No, la libertad por encima de todo", reflexionó la filósofa, sobre la marcha. "La libertad está por encima de todo, no hay mayor seguridad que tener libertad", manifestó. Reparó en que el actual es un "momento muy delicado, en el que según dice la Encuesta Mundial de Valores, la gente está poniendo la seguridad y la prosperidad por delante de la libertad, y ese es un tema que hay que tomar muy en serio; pero también dice que la gente, en el 80 por ciento de los países, prefiere la democracia y eso me parece extraordinario".

Así que la intención del jurado –"una buena intención", matizó Cortina– y la elección de Nuccio Ordine es, dejó bien claro, apelar a "nuestros grandes valores, que son los de todos los seres humanos: ser libre, tomar decisiones, hacer la vida por mí misma, es así en toda las culturas, para las mujeres... Son los valores que se deben conocer y fomentar, nuestro famoso humanismo". La profesora reivindicó el mismo concepto de humanidad. "Las máquinas nos están comiendo el terreno, en lo único que no nos pueden ganar es en la reflexión, el sentimiento y la capacidad de amar", concluyó.